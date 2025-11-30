الطائرات مقابل الصقور: المعاينة والتنبؤ وما يجب مشاهدته في الأسبوع 13

نظرة من الداخل على مباراة Jets-Falcons NFL Week 13 يوم الأحد على ملعب MetLife:

تطابق سرادق

الصقور RB بيجان روبنسون ضد دفاع الطائرات

ليس سراً من سيمر هجوم الصقور.

يعد روبنسون أحد أكثر الظهير انفجارًا في اتحاد كرة القدم الأميركي. لديه 853 ياردة متدفقة و 543 ياردة هذا الموسم، بالإضافة إلى ستة هبوط إجمالي.

يعرف دفاع Jets أنه قادر على كسر تسديدة طويلة في أي وقت إذا لم يتعاملوا بشكل جيد.

قال الظهير الركني جارفيس براونلي جونيور: “يمكنه الكسر لمسافة 90 ياردة”. “هذا هو نوع السرعة التي يتمتع بها. هذا هو نوع العصير الذي يركض به. يجب أن نكون سليمين ونتأكد من أننا أكثر عدوانية منهم. خطهم O جيد جدًا عندما يتعلق الأمر بصد الركض وعرقلة مخطط المنطقة الواسعة. يجب أن يكون لدينا أكثر من قبعة واحدة للكرة. إنه رجل ماكر. يمكنه الانتقال من الخط الجانبي إلى الخط الجانبي في أي وقت من الأوقات. يجب أن نكون جيدين حقًا في حشد الكرة. هو.”

لقد أظهر دفاع الطائرات تحسنًا كبيرًا في مواجهة الجري مؤخرًا.

لقد سمحوا بالاندفاع 98 ياردة ضد الغربان الأسبوع الماضي و 65 ياردة ضد باتريوتس.

قال المنسق الدفاعي ستيف ويلكس: “أعلم أنها عبارة مبتذلة، لكن الجميع يتفهمون، إذا قمت بعملي فقط ولدي ثقة الرجل بجانبي فيما يتعلق بنزاهة الفجوة، وهذا ما كنت تراه”. “اللاعبون لا يحاولون القيام بمسرحيات ليست من نصيبهم، وعندما نضغط ونحاول القيام بشيء غير موجود، نبدأ في الخروج من ثغرتنا، وذلك عندما ترى اللعبات المتفجرة.”

أربعة هبوطات

الكابتن كيرك: كلا الفريقين في المركز الثاني لهذا الموسم. بينما تحول Jets إلى Tyrod Taylor باختياره، كان على Falcons أن يبدأ Kirk Cousins ​​بعد أن مزق اللاعب مايكل بينيكس جونيور الرباط الصليبي الأمامي وخسر هذا الموسم.

ستكون هذه هي البداية الثانية على التوالي لـ Cousins ​​والثالثة هذا الموسم.

واجه مدرب الطائرات آرون جلين أبناء عمومته عدة مرات عندما كان مساعدًا في ديترويت وكان كوزينز في مينيسوتا.

وقال جلين: “لقد لعبت ضده عدة سنوات، لذا بالنسبة لي، عندما تنظر إلى طريقة لعبه، والتي كان استثنائيًا فيها، فإنه يبدو مثل نفسه”. “يا رجل، لقد رأينا القنبلة التي ألقاها على (دارنيل) موني، والتي كانت مسرحية جيدة لهؤلاء الرجال. إنه مجرد رجل ذكي، ويفهم الدفاع بشكل كامل، وسيكون قادرًا على توجيه هؤلاء الشباب إلى ما نحاول القيام به ومحاولة معرفة كيف يمكنهم التغلب على التغطية التي نحن فيها.”

ارتداد بريس: كان لدى Breece Hall 119 ياردة من المشاجرة الأسبوع الماضي، وهي المرة الثالثة في آخر أربع مباريات لـ Jets كان لديه أكثر من 100 ياردة.

لكنه تعرض لخطأ خطير بالقرب من خط المرمى في الخسارة أمام فريق رافينز وهو ما طغى على العديد من الأشياء الجيدة التي قام بها.

حاول جلين والمنسق الهجومي تانر إنجستراند رفع هول بعد الخطأ.

قال إنجستراند: “لقد رأيته بعد المباراة وذهبت إليه وقلت له: انظر يا رجل، تحدث أشياء، لكنك أنت السبب في وصولنا إلى هناك. لقد أوصلتنا إلى هناك، وتحدث أشياء في بعض الأحيان”. وأضاف: “إنه يعلم أن عليه حماية كرة القدم، ونحن نبشر بذلك ونتحدث عنه طوال اليوم، ولكن هذا ما تحدثت معه عنه حقًا”.

أكياس حزينة: في حين أن الإحصائيات الأكثر تناقضًا حول دفاع Jets كانت عدم اعتراضاته هذا الموسم، وهو رقم قياسي في اتحاد كرة القدم الأميركي لعدم الجدوى خلال 11 مباراة، فإن Jets أيضًا تفتقر إلى قسم الأكياس.

لدى الطائرات 19 كيسًا فقط هذا الموسم. ثلاثة فرق فقط في اتحاد كرة القدم الأميركي لديها عدد أقل.

بوتيرتها الحالية، ستنتهي الطائرات بـ 29 كيسًا، وهو أقل عدد لها منذ موسم 2017. ويل ماكدونالد الرابع لديه سبعة أكياس، ولكن لا أحد لديه أكثر من ثلاثة.

أبناء عمومة هو لاعب وسط ثابت ويمكن أن يكون من الأسهل إقالته من لامار جاكسون أو دريك ماي في الأسبوعين الماضيين.

عودة أولبريتش: سوف ترى الطائرات وجهًا مألوفًا على هامش أتلانتا.

جيف أولبريتش، الذي قضى المواسم الأربعة الماضية مع جيتس، هو الآن المنسق الدفاعي للصقور.

كان أولبريتش هو المنسق الدفاعي للجيتس تحت قيادة المدرب السابق روبرت صالح ثم أصبح المدرب المؤقت في عام 2024 بعد إقالة صالح.

الوقت الذي قضاه أولبريتش كمدرب رئيسي لم يسير على ما يرام. لقد ذهب 3-9 في الوظيفة مع تصاعد موسم الطائرات إلى الأسفل.

يحتل فريق الصقور المركز السادس عشر في الياردات المسموح بها والمركز الرابع عشر في النقاط المسموح بها في دوري كرة القدم الأمريكية تحت قيادة أولبريتش هذا الموسم.

نداء كوستيلو

لقد لعب فريق Jets بشكل جيد مؤخرًا لكنهم واجهوا فرقًا كانت ببساطة أفضل منهم.

الصقور في فئة وزنهم وسوف يفوز فريق Jets بهذه الفئة. أتوقع مباراة بدنية يهيمن عليها الدفاع.

الطائرات تبتعد في الربع الرابع.

طائرات 20 الصقور 10