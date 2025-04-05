الطائر الأزرق الجميل الذي ستجده فقط في فلوريدا (وكيفية جذبه)

إن الطقس الدافئ والمعالم السياحية الخلابة في فلوريدا يجعلها مكانًا شهيرًا لقضاء العطلات للأشخاص من جميع الأعمار. ولكن هل تعلم أن هناك نوعًا خاصًا من الطيور التي تجعل حالة Sunshine فريدة من نوعها؟ أنواع زرقاء جذابة من الطيور التي لا يمكن العثور عليها إلا في فلوريدا: تعرف على فلوريدا فرك جاي.
Florida Scrub-Jay هو طائر مغاني متوسط الحجم مع ذيل طويل يقضي معظم الوقت الذي يجلس فيه. كما يوحي اسمها ، تعيش هذه الطيور في Scrublands في فلوريدا. اعتادوا أن يتم تصنيفهم تحت فئة الفرك الشاملة من الطيور ، لكنهم يعتبرون الآن أنواعهم الخاصة بسبب موطنها الحصري في فلوريدا. يغطي اللون الأزرق المذهل الذيل والمنقار والساقين ، وبقية الطائر أبيض ورمادي طوال الوقت. إن فرك فلوريدا جاي هو الطيور الوحيدة المستوطنة في فلوريدا لأنها تتطلب بيئة رملية ، ويهدأ هذا النوع بسبب زيادة فقدان الموائل. من المرجح أن تجد هذا النوع في المناطق المشجرة في جميع أنحاء فلوريدا ، لكن ليس من المستحيل العثور على أحد الفناء الخلفي للمقيم في فلوريديان. يمكن أن يؤثر جذب الطيور إلى الفناء على قيمة منزلك ، ويخلق مشهد فرك فلوريدا جاي في الفناء تجربة فريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.
اصنع موئلًا سيحبه فرك فلوريدا جاي
سكان فلوريدا هم الوحيدون الذين لديهم أي احتمال لرؤية الفرك النادر في فلوريدا جاي. ولكن إذا كنت في فلوريدا وتتطلع إلى الترحيب بهذا الطائر المذهل في الفناء الخاص بك ، فسوف يستغرق الأمر أكثر من مجرد طائر بسيط لجذبه. يوصي موقع Florida State Parks الرسمي “زراعة وحماية بقع الفرك على الممتلكات الخاصة بك. حافظ على أقصى ارتفاع 10 أقدام للنباتات إذا كنت تعيش على أو بالقرب من موطن فرك جاي.”
تأكد من استيعابك لفريق فلوريدا فرك جاي المفضلان: جبل وتناول الطعام. قم بإنشاء جثم مثالي مع الفروع الساقطة ، وأضف وحدة تغذية الطيور في مكان قريب. يجب أن يتراوح جثم وتغذي حوالي ثلاثة إلى أربعة أقدام من الأرض ، حيث يتم استخدام فرك فلوريدا Jay في التعشيش عندما يكون في المساحات الخضراء المعلقة المنخفضة من Scrublands. إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى أنواع مختلفة من فروع الأشجار ، فإن هذه الطيور تفضل البلوط ، والرمال Live Oak على وجه التحديد. يمكن أن تساعد إضافة العشب ، الطحلب ، الألياف النباتية ، والأغصان أيضًا. إذا وجدت فركًا في فلوريدا يغني جاي في الفناء الخاص بك ، فمن المحتمل أن يبقى هناك لفترة من الوقت لأنهم لا يسافرون لمسافات طويلة. غالبًا ما يبقون في الدعك الخاصة بهم لفترة طويلة من الوقت ومن غير المرجح أن يتركوا جثمًا بمجرد العثور على واحدة مواتية.
الجوز الشائع الذي لا يمكن أن تحصل عليه جايز فلوريدا
قد يفاجئك الشيء الأكثر ترجيحًا لجذب فرك فلوريدا جاي لأنه يرتبط عادةً بالسناجب بدلاً من الطيور: الجوز! حافظ على الجوز في متناول اليد لأنها تشكل معظم حمية فرك فلوريدا. اجمع البلوط الفضفاضة التي سقطت في فناءك وجمعها معًا من أجل فرك في فلوريدا Jay Feast. سوف يذكر البلوط طيور أشجار البلوط والفروع من موائلها الطبيعية.
ستجد Jays Florida Scrub Jays الجوز وتخزينها بعيدًا في أماكن مختلفة للاستهلاك في المستقبل. عادة ما يجمعون الجوز في الخريف وتخزينها بأمان لفصل الشتاء – وهي ممارسة تعرف باسم التخزين المؤقت. فرك فلوريدا jays ذكيون ، من العمال الشاقين حيث يقدر أنه يمكنهم تخزين ما يقرب من 8000 من الجوز سنويًا. الطيور هي شاملة ، لذلك يأكلون أيضًا الحشرات والزواحف الصغيرة ، وكذلك التوت والبذور. ومع ذلك ، كن على دراية باستخدام مبيدات الآفات التي يمكن أن تحد من النظام الغذائي للحشرات للطيور والقطط في الهواء الطلق ، والتي هي سردها القوس.