الطائر الأزرق الجميل الذي ستجده فقط في فلوريدا (وكيفية جذبه)

إن الطقس الدافئ والمعالم السياحية الخلابة في فلوريدا يجعلها مكانًا شهيرًا لقضاء العطلات للأشخاص من جميع الأعمار. ولكن هل تعلم أن هناك نوعًا خاصًا من الطيور التي تجعل حالة Sunshine فريدة من نوعها؟ أنواع زرقاء جذابة من الطيور التي لا يمكن العثور عليها إلا في فلوريدا: تعرف على فلوريدا فرك جاي.

Florida Scrub-Jay هو طائر مغاني متوسط ​​الحجم مع ذيل طويل يقضي معظم الوقت الذي يجلس فيه. كما يوحي اسمها ، تعيش هذه الطيور في Scrublands في فلوريدا. اعتادوا أن يتم تصنيفهم تحت فئة الفرك الشاملة من الطيور ، لكنهم يعتبرون الآن أنواعهم الخاصة بسبب موطنها الحصري في فلوريدا. يغطي اللون الأزرق المذهل الذيل والمنقار والساقين ، وبقية الطائر أبيض ورمادي طوال الوقت. إن فرك فلوريدا جاي هو الطيور الوحيدة المستوطنة في فلوريدا لأنها تتطلب بيئة رملية ، ويهدأ هذا النوع بسبب زيادة فقدان الموائل. من المرجح أن تجد هذا النوع في المناطق المشجرة في جميع أنحاء فلوريدا ، لكن ليس من المستحيل العثور على أحد الفناء الخلفي للمقيم في فلوريديان. يمكن أن يؤثر جذب الطيور إلى الفناء على قيمة منزلك ، ويخلق مشهد فرك فلوريدا جاي في الفناء تجربة فريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم.