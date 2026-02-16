الطاولة الملونة التي تستحق اقتناءها إذا وجدتها في أحد متاجر التوفير (يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة)

عند البحث في القطع الموجودة في متجر التوفير المحلي لديك، قد تكون هناك بعض العناصر المميزة. من الأثاث العتيق الخالد إلى اللوحات والمطبوعات الغريبة، تعد متاجر التوفير كنزًا من الأشياء الرائعة. ومع ذلك، هناك قطع معينة لا تبدو مذهلة فحسب، بل إنها ذات قيمة أيضًا. عندما يتعلق الأمر بالأثاث، يجب أن تكون دائمًا على اطلاع بالطاولات التي أنشأها ديفيد مارش. هذه القطع المثيرة للاهتمام والفريدة من نوعها مليئة بالألوان والحياة، وبما أنها كلها مصنوعة يدويًا، فمن النادر جدًا (والمثير) أن تجد واحدة في متجر التوفير.

ديفيد مارش، المقيم في تكساس، هو حرفي يصنع ويرسم الأثاث ومواد الديكور منذ السبعينيات. عمله مستوحى من أنماط الفن الشعبي مثل شاكر ومينونايت وهو غريب الأطوار ومشرق وممتع. تحدد الأرجل المتعرجة والمائلة والأنماط المعقدة والألوان الجريئة إبداعات ديفيد مارش، حيث تكون كل طاولة فريدة من نوعها. غالبًا ما يضيف أسماء ورموزًا وكلمات لا معنى لها إلى عمله، وكل جدول يحتوي على كلمة “HA” في مكان ما عليه. تضيف طبقات التفاصيل الاهتمام، حيث يتم استخدام كل من الحرق والحرق والختم لإنشاء أثاث فريد من نوعه. إنه يعمل دائمًا باستخدام صنوبر بونديروسا، وهو خشب قوي مما يعني أن هذه الإبداعات مصممة لتدوم طويلاً.

إذًا، ما مدى قيمة جداول ديفيد مارش؟ يعتمد ذلك على مكان شرائها ونوع الطاولة التي تختارها. عند بيعها عبر الإنترنت، عادة ما تتراوح أسعار الطاولات الجانبية الصغيرة بين 200 إلى 500 دولار. ومع ذلك، يمكن أن تصل قيمة طاولات وحدة التحكم إلى حوالي 1000 دولار. في السوق المستعملة، قد تكون محظوظًا بما يكفي لشراء طاولة David Marsh بأقل من 100 دولار، مع وجود TikToker واحد عبر طاولة وحدة التحكم مقابل 45.99 دولارًا فقط!