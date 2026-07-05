الطراز المعماري المستوحى من الطراز الأوروبي وله جذور في دالاس، تكساس

لقد تغير تصميم المنازل على مر السنين. لفترة من الوقت، كانت المنازل الأكثر بساطة شائعة. ولكن الآن، بدأ الناس في البحث عن مكان للعيش فيه مع الشعور بالشخصية والشكل الذي يصمد أمام اختبار الزمن. عندما تبحث عن شيء يناسب هذين الشرطين، لا يمكنك أن تخطئ مع Dallas Eclectic.
هذا النمط هو نتيجة رغبة عائلات تكساس في إضافة عناصر التصميم الأوروبي إلى منازلهم. في حين أن النتائج تبدو وكأنها شيء قد يبدو فوضويًا، إلا أنها تمتزج جيدًا. يتم الخلط أحيانًا بين هذا النمط والنمط الأوروبي الانتقائي، ولكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة. تميل نسخة دالاس إلى أن تكون أكثر مزجًا وتتوسع بشكل كبير في التصميم المترامي الأطراف والأحجام الكبيرة.
التصاميم عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي الكلاسيكي والتيودور والبحر الأبيض المتوسط. كما أنها تحتوي على القليل من التطور في المساكن الانتقائية الفرنسية، خاصة في انحدار الأسطح لتقديم واجهة أكثر دراماتيكية. كان كل منزل مختلفًا بعض الشيء، استنادًا إلى ميزات التصميم البارزة من جميع أنحاء أوروبا التي أرادها المهندس المعماري أو صاحب المنزل، ومتى تم بناؤه بالضبط. على سبيل المثال، تتميز بعض المنازل في جميع أنحاء ولاية تكساس بالهندسة المعمارية الإسبانية مع بوابات حديدية كبيرة، وأفنية كبيرة، وبلاط أسقف ملون. العديد من الميزات البارزة التي تشكل الجمالية المعمارية Dallas Eclectic تأتي من أنماط منزلية قديمة يجب أن نعيدها لسحرها، مما يعني أن الحصول على الإلهام منها يمكن أن يكون ما تحتاجه لمنزلك.
الخلفية وراء العمارة الانتقائية في دالاس
أصبح أسلوب دالاس الانتقائي كبيرًا في عشرينيات وعشرينيات القرن العشرين. بدأ الأمر عندما سافرت النخبة في المنطقة إلى أوروبا لقضاء إجازة. بعد الرحلات، قرر هذا الفصل أنهم يريدون محاولة تقليد الهندسة المعمارية في دالاس. وصفها دوغلاس نيوباي، المتخصص في المنازل التاريخية وأمين المحفوظات الرئيسي، عندما تحدث إلى دالاس مورنينج نيوز، بأنها “مشتقة من أوروبا ولكن تم تفسيرها من قبل المهندسين المعماريين الأمريكيين”.
العديد من هذه التصاميم كانت عملاقة شاهقة. أوقفت المدينة هذا الاتجاه من الخروج عن نطاق السيطرة من خلال الحد من ارتفاع المباني إلى 39 قدمًا. على الرغم من أنها لم تقضي على Dallas Eclectic تمامًا، إلا أنها تسببت في تحول طفيف في أفكار التصميم. لم يكن أصحاب المنازل المحليين يسمحون بذلك أن يعيق منازلهم الكبيرة. وبدلاً من البناء، لجأ الناس إلى البناء الخارجي، وتحويل المنازل إلى قصور مترامية الأطراف تملأ مساحات كاملة.
لم تتخلص من النوافذ الكبيرة التي تذكرنا بإيطاليا، والأسقف المأخوذة مباشرة من تصاميم تيودور، والمداخل الدرامية المستوحاة من الهندسة المعمارية الجورجية التي قد ترغب في دمجها في منزلك. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بدأ هذا الاتجاه في التراجع قليلاً، وتم استبداله بتصميمات أكثر حداثة. لا يزال بإمكانك رؤية أدلة على هذه المنازل في منطقة دالاس وما حولها، بما في ذلك بارك سيتيز وريستون هولو وفريسكو وبلانو.
كيفية استخدام أسلوب دالاس انتقائي في منزلك
هذه المنازل الانتقائية في دالاس جميلة، ولكن يمكن أن تكون مخيفة عند التخطيط لها. لحسن الحظ، إذا كنت تريد شيئًا مستوحى من هذا التصميم، ولكن أكثر حداثة قليلاً، ولا تعرف كيفية تحقيق التوازن بينه، فهناك طرق للزواج من حبك للهندسة المعمارية الكلاسيكية مع بناء منزل جديد. المفتاح هو الحفاظ على التصميم بنسبة 80% تقريبًا مما تريد أن يكون عليه الأغلبية، مثل التصميم الحديث، ثم دمج حوالي 20% من النمط الآخر. على الرغم من أن Dallas Eclectic كان اتجاهًا معماريًا في الغالب، فلا يوجد سبب يمنعك من أخذ الفكرة وتنفيذها في الداخل أيضًا.
بالنسبة للديكور الداخلي للمنزل، يمكنك شراء أثاث عتيق واختيار لوحة ألوان مماثلة وإضافة تفاصيل مثل القوالب. يمكن أن يؤثر استخدام Dallas Eclectic كمصدر إلهام أيضًا على تخطيطات الغرف، بما في ذلك إضافة غرف رائعة وأسقف عالية ومدافئ مزخرفة. في الجزء الخارجي من منزلك، قم بدمج نفس اللوحة، ولكن ضع في اعتبارك التفاصيل أيضًا. تعد القطع والشكل الخارجي وبلاط الأسقف من الميزات الرئيسية في هذا المظهر. يمكنك أيضًا انتقاء واختيار عناصر معينة تستمتع بها، مثل الساحات والتماثل ومواد البناء، بما في ذلك الجص أو الحجر. حتى اختيار إطار النافذة المناسب وشكلها يضيف إلى هذا النمط الانتقائي.