الطراز المعماري المستوحى من الطراز الأوروبي وله جذور في دالاس، تكساس

لقد تغير تصميم المنازل على مر السنين. لفترة من الوقت، كانت المنازل الأكثر بساطة شائعة. ولكن الآن، بدأ الناس في البحث عن مكان للعيش فيه مع الشعور بالشخصية والشكل الذي يصمد أمام اختبار الزمن. عندما تبحث عن شيء يناسب هذين الشرطين، لا يمكنك أن تخطئ مع Dallas Eclectic.

هذا النمط هو نتيجة رغبة عائلات تكساس في إضافة عناصر التصميم الأوروبي إلى منازلهم. في حين أن النتائج تبدو وكأنها شيء قد يبدو فوضويًا، إلا أنها تمتزج جيدًا. يتم الخلط أحيانًا بين هذا النمط والنمط الأوروبي الانتقائي، ولكن هناك بعض الاختلافات الطفيفة. تميل نسخة دالاس إلى أن تكون أكثر مزجًا وتتوسع بشكل كبير في التصميم المترامي الأطراف والأحجام الكبيرة.

التصاميم عبارة عن مزيج من الطراز الجورجي الكلاسيكي والتيودور والبحر الأبيض المتوسط. كما أنها تحتوي على القليل من التطور في المساكن الانتقائية الفرنسية، خاصة في انحدار الأسطح لتقديم واجهة أكثر دراماتيكية. كان كل منزل مختلفًا بعض الشيء، استنادًا إلى ميزات التصميم البارزة من جميع أنحاء أوروبا التي أرادها المهندس المعماري أو صاحب المنزل، ومتى تم بناؤه بالضبط. على سبيل المثال، تتميز بعض المنازل في جميع أنحاء ولاية تكساس بالهندسة المعمارية الإسبانية مع بوابات حديدية كبيرة، وأفنية كبيرة، وبلاط أسقف ملون. العديد من الميزات البارزة التي تشكل الجمالية المعمارية Dallas Eclectic تأتي من أنماط منزلية قديمة يجب أن نعيدها لسحرها، مما يعني أن الحصول على الإلهام منها يمكن أن يكون ما تحتاجه لمنزلك.