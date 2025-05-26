الطرق القديمة لإحياء تربة الحديقة (وكيفية القيام بذلك اليوم)

أعرف شخصًا قال إن السبب الرئيسي لها لا تستمتع بالحدائق هو أنها “لا تحب أن تتسخ”. حسنًا ، الأصدقاء ، البستنة عمل قذر! التربة هي أهم جانب في الحدائق. لا تغذي التربة الصحية النباتات فحسب ، بل تساعد أيضًا في تحسين الأرض عن طريق منع التآكل والحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحافظ على النباتات والحيوانات على حد سواء. في عملي كبستاني محترف ، غالبًا ما أساعد العملاء في تحسين التربة. هناك بعض الطرق السهلة ذات الطراز القديم لإحياء تربة حديقتك لمساعدة الأمور على النمو والازدهار.
أحد المبدأ الذي يوجه الزراعة والبستنة هو النظر إلى الطبيعة للحصول على أدلة حول كيفية القيام بالأشياء. على سبيل المثال ، تنمو النباتات بكثرة في غابة متساقطة ، لذلك من المنطقي محاكاة كيف تظل تلك التربة في صحة جيدة. أرضية الغابات عبارة عن نظام بيئي غير مضطرب حيث تعيش النباتات والحيوانات وتموت في نظام تكافلي معقد. تشكل عملية الانحلال المزيد من الكائنات الحية الدقيقة التي تثري التربة. هذا هو الأساس للاختراع الحديث لكومة السماد: نسخة مصغرة من بيئة التربة الغنية بالمواد النباتية المتحللة.
إن تعلم كيفية إعداد التربة الخاصة بحديقتك هو مفتاح نجاح الحديقة وسيساعد النباتات من جميع الأنواع (الزهور والخضروات والأشجار والشجيرات) على الازدهار وتجميل المناظر الطبيعية الخاصة بك. تعد إضافة تعديلات وتخفيف التربة المضغوطة خطوتين أساسيتان لتحسين نسيج التربة والصرف. فيما يلي بعض الطرق البسيطة الأخرى لتحسين تربة حديقتك باستخدام طرق مجربة وحقيقية.
ما هي تعديلات التربة الأفضل؟
أسرع طريقة لتحسين التربة هي إضافة تعديلات. هناك بعض الطرق للقيام بذلك. أولاً ، حدد نوع التربة التي لديك حتى تتمكن من اختيار أفضل التعديلات وأسهل طريقة لإضافتها. إذا كان لديك التربة الرملية الجافة والجافة ، فإن الخلط في بعض السماد سهل نسبيًا. هذا سيساعد على امتصاص المزيد من الرطوبة وتشجيع بعض الإجراءات الميكروبية التي ستزيد المواد العضوية. تعد إضافة بعض ديدان الأرض خطوة جيدة أيضًا ، ولكن إذا أضفت مواد عضوية مثل أراضي القهوة المستعملة ، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى جذب ديدان الأرض.
إذا كان لديك تربة طينية سميكة في حديقتك ، فقد يكون ذلك أكثر صعوبة. تحتاج إلى تفكيك التربة بحيث تمتص فوائد التعديلات. قم بتفتيت أعلى بوصات من التربة إلى أجزاء باستخدام حراثة أو شوكة حديقة. ثم أضف بعض التعديلات الفضفاضة ولكن الغنية مثل السماد والأوراق المقطعة والإبر الصنوبر والأراضي القهوة والرماد الخشبي (من الخشب الطبيعي غير المعالج فقط). المواد العضوية الأخرى مثل طحالب الخث ومقتطفات العشب يمكن أن تحسن صحة التربة والصرف والملمس.
عند إضافة تعديلات ، أجد أنه من الأسهل مزجها جميعًا معًا بشكل منفصل في عربة أو دلو ، ثم قم بتغطية هذا الخليط عندما لا يكون قيد الاستخدام. ثم ، إذا كنت أرغب في استخدامه في مناطق مختلفة من الحديقة ، فأنا أتوفرها ويمكنني إضافتها عند الحاجة إليها. من الجيد أيضًا أن ترطب التربة بخفة عند إضافة تعديلات ، خاصة إذا لم تكن تمطر على الفور. يساعد هذا في الحصول على بعض الإجراءات الميكروبية لإضافة الكائنات الحية الدقيقة المفيدة لإطعام التربة.
متى تقوم بإجراء تحسينات في التربة
يمكنك إضافة تعديلات التربة في أي وقت من العام ، ولكن هناك مزايا للقيام بذلك في الربيع أو الخريف. في الربيع ، يمنح الاختلاط في التعديلات قبل الزراعة بداية جيدة وصحية للموسم. إذا كنت تزرع مصابيح زبهر الزنبرك في الخريف ، مثل الزنبق أو النرجس البري ، فهناك تعديلات موصى بها لهذه ، مثل وجبة العظام ، لكنني أجد إضافة بعض طحالب الخث ويعمل بشكل رائع.
يمكنك أيضًا وضع تعديلات التربة على الطبقة العليا من التربة في الخريف ، وخاصة حول قاعدة المعمرة الخاصة بك: يُعرف هذا باسم topdressing (على غرار تعبير العشب الخاص بك بالسماد أو التربة السفلية). أفعل ذلك مع بعض السماد المسنين لبلدي الفاوانيا وغيرها من النباتات المعمرة الطويلة ، حيث ستنهار وتضيف العناصر الغذائية خلال فصل الشتاء. يمكنك أيضًا استخدام نشارة طبيعية على أسرة حديقتك أو حول الشجيرات ، مثل لحاء الصنوبر المبشور أو قش الصنوبر أو رقائق الخشب الطبيعي. لا تفعل المهاد المصبوغ الكثير لتحسين نسيج التربة ، في تجربتي.
هناك نهج آخر لتحسين التربة في الخريف هو رفع نفايات الفناء من تنظيف حديقتك. ضع طبقة من 2 إلى 4 بوصات من المواد مثل الأوراق المتساقطة ، قصاصات العشب ، وإبر الصنوبر على سطح التربة كنوع من المهاد في أواخر الموسم. ستنهار هذه المادة تحت أمطار الشتاء أو الثلج ، وتسليم العناصر الغذائية إلى التربة ، ويمكنك إبعادها في الربيع إذا كنت ترغب في إضافتها ، أو تضيفها إلى كومة السماد.