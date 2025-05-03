الطريقة الآمنة لجذب النحل بعيدا عن تغذية الطائر الطنان

على الرغم من أن النحل هو ملقحات حيوية في حديقتك ، إلا أنها يمكن أن تسبب الفوضى على مغذيات الطائر الطنان. نحن نحب النحل ونعتقد أنهم يستحقون علاجًا حلوًا مثلما يفعل الطيور الطنانة. ومع ذلك ، فإن إعطاء النحل دون رادع إلى وحدة تغذية الطائر الطنان الخاص بك ليس هو الحل. يمكن أن يسقط النحل في ماء السكر ويغرق. يمكنهم أيضا قيادة طيور الطنان الخاصة بك بعيدا. على الرغم من أن بعض النحل يتسكع حول المغذي ربما لن يثبط طيور الطنان الخاصة بك ، إلا أن الكثير منهم يمكنهم إرسالهم للبحث عن مصادر طعام أخرى.
أفضل طريقة للحفاظ على النحل بعيدا عن وحدة تغذية الطائر الطنان هي تزويدهم بالرحيق الحقيقي من الزهور. العسل – مثل الأطفال الصغار – يفضلون أحلى مصدر طعام يمكنهم العثور عليه. سيوفر زراعة الكثير من النباتات المزهرة الأصلية للنحل قائمة أكثر إثارة مما ستحصل عليها. اجعل أزهارك أكثر جاذبية للنحل عن طريق زراعة الأصناف التي تزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة وتعليق مغذيات الطائر الطنان في الظل. قم بتضمين الزهور المتأخرة لأن العديد من النحل يلجأ إلى مغذيات الطائر الطنان عندما يتلاشى الإزهار الصيفي في الخريف.
أفضل النباتات لجذب النحل وإبعادها عن مغذيات الطائر الطنان الخاص بك
زراعة النباتات الصديقة للملقحة هي من الفوز بالمرور للطيور الطنانة والنحل ، أنت ، والبيئة. الزهور التي الحب الطنان على الإطلاق هي أيضا رائعة للنحل. كلاهما ينجذب إلى النباتات ذات الزهور المبهجة ، مما يجعل حديقتك تبرز في الحي. هذه النباتات نفسها ستجذب الفراشات وغيرها من الملقحات. تحقق مع خدمة التمديد المحلية الخاصة بك للحصول على أصناف محددة ، ولكن الكشمش الزهر الأحمر ، والحكيم الروسي ، وعباد الشمس ، و Blueblossom ، والخزامى كلها خيارات جيدة يمكنك استخدامها لبدء حديقة الملقحات.
قم بتضمين الكثير من الزهور المتأخرة حتى يتمكن النحل من تناول ملءهم والبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء دون الاضطرار إلى غارة مغذيات الطائر الطنان. بعض الأزهار التي ستحافظ على سمين النحل والسعادة عندما تشمل درجات الحرارة Dahlias و Zinnias و Chrysanthemums الحدودية – المعمرة ، وليس الأواني الشرفة في عيد الهالوين. يمكنك العثور على أدلة صديقة للملقحة تسرد جميع النباتات الأصلية في منطقتك من خلال وقت الإزهار لمساعدتك على التخطيط لبوفيه على مدار السنة تقريبًا للنحل والفراشات والطيور الطنانة.