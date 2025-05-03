الطريقة الآمنة لجذب النحل بعيدا عن تغذية الطائر الطنان

على الرغم من أن النحل هو ملقحات حيوية في حديقتك ، إلا أنها يمكن أن تسبب الفوضى على مغذيات الطائر الطنان. نحن نحب النحل ونعتقد أنهم يستحقون علاجًا حلوًا مثلما يفعل الطيور الطنانة. ومع ذلك ، فإن إعطاء النحل دون رادع إلى وحدة تغذية الطائر الطنان الخاص بك ليس هو الحل. يمكن أن يسقط النحل في ماء السكر ويغرق. يمكنهم أيضا قيادة طيور الطنان الخاصة بك بعيدا. على الرغم من أن بعض النحل يتسكع حول المغذي ربما لن يثبط طيور الطنان الخاصة بك ، إلا أن الكثير منهم يمكنهم إرسالهم للبحث عن مصادر طعام أخرى.

أفضل طريقة للحفاظ على النحل بعيدا عن وحدة تغذية الطائر الطنان هي تزويدهم بالرحيق الحقيقي من الزهور. العسل – مثل الأطفال الصغار – يفضلون أحلى مصدر طعام يمكنهم العثور عليه. سيوفر زراعة الكثير من النباتات المزهرة الأصلية للنحل قائمة أكثر إثارة مما ستحصل عليها. اجعل أزهارك أكثر جاذبية للنحل عن طريق زراعة الأصناف التي تزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة وتعليق مغذيات الطائر الطنان في الظل. قم بتضمين الزهور المتأخرة لأن العديد من النحل يلجأ إلى مغذيات الطائر الطنان عندما يتلاشى الإزهار الصيفي في الخريف.