الطريقة التي تمت الموافقة عليها من HGTV لالقص العشب الذي يمنع الأعشاب الضارة من النمو

عندما يتعلق الأمر بأفضل الطرق لقص العشب بشكل أكثر كفاءة ، فإن قطع العشب بأكبر قدر ممكن لتقليل تردد القص ليس أحدها. في الواقع ، فإن تقليم شفرات العشب قصيرة للغاية ، والتي يشار إليها غالبًا باسم عشب فرخ العشب ، هو في الواقع أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند القص. ذلك لأن هذه الممارسة يمكن أن تضعف غلاف العشب بشكل خطير بينما تفسح المجال في وقت واحد للأعشاب الضارة.

يتطلب العشب الكثير من التعرض لأشعة الشمس من أجل تشغيل التمثيل الضوئي ، مما يساعده على النمو والبقاء بصحة جيدة. كلما كانت الشفرات أقصر ، كلما أصبح من الصعب على العشب أن يمر بهذه العملية ، وبالتالي إضعافها. والأكثر من ذلك ، أن الشفرات القصيرة تعرض التربة تحتها ، مما يسمح لها بامتصاص أشعة الشمس التي كان العشب قد استوعبها. وهذا يعطي الحشائش والسرطان الطاقة التي يحتاجونها للانتشار.

لحسن الحظ ، هناك حل بسيط معتمد من HGTV لهذه المشكلة: رفع ارتفاع القطع في جزازةك. من الناحية المثالية ، تريد الاحتفاظ بشفرات طولها حوالي 3 بوصات وتتبع القاعدة الثالثة مع القطع لمنع الأعشاب الضارة من النمو والاستمتاع بالعشب المورق على مدار السنة.