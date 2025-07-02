الطريقة الخالية من التربة لزراعة بساتين الفاكهة الرائعة في الداخل دون فوضى

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لا يوجد شيء مثل الجمال الدقيق لأوركيد. سواء كنت تفضل اللون الوردي النابض بالحياة أو الأصفر البهيج ، أو مجموعة من الإزهار الصغيرة أو مجموعة كبيرة من القيادة ، فهناك شيء لك بين بساتين الفاكهة ، وأكبر عائلة نباتية مزهرة في الأرض. إنه مشهد أجمل ، ناهيك عن طريقة لإنقاذ نفسك عملية فوضوية ، عندما تكون بساتين الفاكهة في مزهرية من الماء تمنحهم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها. بساتين الفاكهة عبارة عن زهرة جميلة يمكنك أن تنمو في الداخل دون أي تربة ، وخاصة الأصناف الفاتحة مثل Phalaenopsis.

من الطبيعي بالفعل أن تزدهر العديد من بساتين الفاكهة بدون تربة. العديد من الأنواع من هذه الزهرة المغرية عبارة عن epiphytes التي تحصل بشكل طبيعي على العناصر الغذائية من النباتات الأخرى التي تنمو فوقها ، أو عن طريق تمديد جذورها في الهواء الرطب. تتيح زراعة بساتين الفاكهة المائية للجذور أن تبقى رطبة مع إبقائها في مأمن من تعفن الجذر بدلاً من زراعتها في التربة ، حيث يمكن محاصرة الرطوبة ويتم تقليل تدفق الهواء حول الجذور. ومثل بساتين الفاكهة نفسها ، تتنوع خيارات زراعةها دون أي تربة. ستقوم بتنظيف التربة من جذورها وتضعها في حاوية مع الماء أو العناصر الغذائية أو المواد التي تفضي إلى تدفق الهواء الذي تحتاجه جذورهم من التربة.