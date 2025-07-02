الطريقة الخالية من التربة لزراعة بساتين الفاكهة الرائعة في الداخل دون فوضى

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لا يوجد شيء مثل الجمال الدقيق لأوركيد. سواء كنت تفضل اللون الوردي النابض بالحياة أو الأصفر البهيج ، أو مجموعة من الإزهار الصغيرة أو مجموعة كبيرة من القيادة ، فهناك شيء لك بين بساتين الفاكهة ، وأكبر عائلة نباتية مزهرة في الأرض. إنه مشهد أجمل ، ناهيك عن طريقة لإنقاذ نفسك عملية فوضوية ، عندما تكون بساتين الفاكهة في مزهرية من الماء تمنحهم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها. بساتين الفاكهة عبارة عن زهرة جميلة يمكنك أن تنمو في الداخل دون أي تربة ، وخاصة الأصناف الفاتحة مثل Phalaenopsis.
من الطبيعي بالفعل أن تزدهر العديد من بساتين الفاكهة بدون تربة. العديد من الأنواع من هذه الزهرة المغرية عبارة عن epiphytes التي تحصل بشكل طبيعي على العناصر الغذائية من النباتات الأخرى التي تنمو فوقها ، أو عن طريق تمديد جذورها في الهواء الرطب. تتيح زراعة بساتين الفاكهة المائية للجذور أن تبقى رطبة مع إبقائها في مأمن من تعفن الجذر بدلاً من زراعتها في التربة ، حيث يمكن محاصرة الرطوبة ويتم تقليل تدفق الهواء حول الجذور. ومثل بساتين الفاكهة نفسها ، تتنوع خيارات زراعةها دون أي تربة. ستقوم بتنظيف التربة من جذورها وتضعها في حاوية مع الماء أو العناصر الغذائية أو المواد التي تفضي إلى تدفق الهواء الذي تحتاجه جذورهم من التربة.
اختيار السحلية المناسبة والطريقة المتنامية
مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، قد تتساءل التي لديها أفضل فرصة لازدهار في إعداد مائي ، خاصة إذا كنت جديدًا في بساتين الفاكهة أو المائية. تعد بساتين الفاكهة (Phalaenopsis) خيارًا متاحًا وغير مكلف بسهولة مع جذور قوية وأسلوب نمو Epiphytic الذي يأخذ هذه الطريقة بشكل جيد. هذا هو أكثر تنوع السحلية شعبية ، وأحد الأنواع التي تجعل أسهل النباتات المنزلية. لشيء مختلف ، انظر إلى Vanda Orchid (الاسم العلمي Vanda) بنمط مغرور على الإزهار والجذور الجوية التي تخرج من وعاء نموذجي. يمكن أن تكون بساتين الفاكهة التي تنتمي إلى جنس Dendrobium مرشحين جيدين للنمو في الماء. تحتوي بعض الأنواع على هيكل يشبه المصباح متصل بفرع من النبات يمكنه إنتاج بساتين الفاكهة الصغيرة ، وهذه هي أفضل شجيرة لمحاولة النمو المائي.
إذا كنت جديدًا في زراعة النباتات بهذه الطريقة ، فإننا نوصيك بالبدء بالتقنيات التي لا تغمر فيها جذور المصنع في الماء طوال الوقت. تقنيات مثل ثقافة المياه ، حيث تكون الجذور في الماء بدوام كامل ، أكثر تقدمًا. في ثقافة نصف المياه ، ستبقى جذور السحلية في الماء لجزء من الوقت ولكنها ستحصل أيضًا على فترات تجف فيها ، تمامًا كما تفعل في الطبيعة. هناك أيضًا تقنية تسمى شبه هيدروبونيك ، والتي تشمل الحصى الطينية. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها ، فإن استخدام الأسمدة (ولكن ليس أكثر من اللازم) هي جزء مهم من رعاية بساتين الفاكهة الداخلية بنجاح. اختر سماد مسحوق يمكن أن يذوب في الماء ويحتوي على كميات متساوية من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. تحتاج معظم بساتين الفاكهة فقط إلى سماد ضعيف ، وهي ممارسة جيدة لاستخدام ¼ من الجرعة الموصى بها.
كيفية زراعة بساتين الفاكهة في الماء
https://www.youtube.com/watch؟v=_mefe8xtiq4
على الأرجح ، ستكون السحلية الخاصة بك في التربة عند التقاطها من الحضانة ، لذلك ستكون خطوتك الأولى هي إزالتها من الوعاء وشطف التربة بعيدًا. وفي الوقت نفسه ، امزج محلول المغذيات السائل في الماء الذي سيتم وضعه فيه. يمكن أن يكون هذا الأسمدة ، أو محلول محلي الصنع مع عناصر مغذية مثل أوراق الصبار. مع مقصات تطهير ، قص أي جذور تم تعفنها أو تلفها. عندما تبقى جذور أخضر أو فضية أو عاجية بلون عاجي ، تخفضها بلطف إلى مزهرية تحتوي على الماء (ابدأ بمستوى منخفض من الماء وضبطها مع تقدمك). اترك بساتين الفاكهة لاستيعاب الماء من يومين إلى خمسة أيام ، ثم أخرجها من الماء واتركها تجف لمدة يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
هذه الطريقة صحيحة للطبيعة لأنواع الأوركيد التي تنمو بشكل أفضل في الماء ورائعة لأولئك الذين يرغبون في البدء على الفور ، حيث لن تحتاج إلى أي وسائط متزايدة متخصصة. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الجذور ستكون في طريق ضوء الشمس ، واعتمادًا على احتياجاتهم الخاصة ، قد تحتاج إلى حماية. وهذا يعني أيضًا أن هناك جدولًا زمنيًا لمواكبة ذلك. إذا كانت جذور Orchid الخاصة بك تحتاج إلى تعرض أقل للضوء ولم ترغب في القلق بشأن ركوب الدراجات داخل وخارج الماء ، فيمكنك محاولة استخدام مزيج من الماء والحصى المصنوعة من طين موسع خفيف الوزن (LECA). خيار واحد هو Riare 4 رطل الحصى الطينية الموسعة العضوية. تساعد هذه المادة الجذور على البقاء رطبًا ولكنها مصممة للحفاظ على تدفق الهواء الجيد حولها. يمكنك وضع الحصى فوق بوصة من الماء في الحاوية وستنمو الجذور لأسفل.