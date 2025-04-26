الطريقة الذكية التي يمكن أن يجلبها الصدف القديم الطيور إلى فناءك

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إن الاستيقاظ على Birdsong الحلو في الصباح هو مجرد واحدة من فوائد وجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك. الطيور هي زوار حديقة مبهجة الذين يفيدون نباتاتك ، ويحافظون على سكان الحشرات تحت السيطرة ، ويكونون ممتعين للمشاهدة. إذا وجدت صعوبة في مقاومة التقاط الصدف عند زيارة الشاطئ ، فإن تدويرها لإنشاء مغذية الطيور الفريدة لا تجذب الطيور فحسب ، بل تعطي كنز الشاطئ الخاص بك غرضًا.
لصنع وحدة تغذية سريعة ومؤقتة للطيور الأصغر ، والاستيلاء على تفاحة ، وبعض الأصداف الأصغر مثل الضعف أو قذائف البطلينوس ، والسلسلة. قم بتوزيع التفاح لإنشاء ثقب عبر الوسط ، وتغذية السلسلة من خلال الفتحة ، وترك طولًا كافيًا لتعليقها في الارتفاع الذي تريده ؛ تتمتع الطيور المغذيات المعلقة لأنها تميل إلى التأثير والتحرك ، مثلما تشبه الفروع بشكل طبيعي. اضغط على الحواف الحادة من قذائفك في جسد التفاح ، وإنشاء أوعية صغيرة. يمكنك تغيير المستوى ، ولكن تأكد من الاحتفاظ بها في نفس الزاوية لمنع البذور من الخروج. اربط التفاح المقشور في مكانه واملأ كل قذيفة ببورم الطيور الناعمة ، مثل Wild Harvest Advanced Devance Diet Canary ومزيج بذور Finch ؛ الطيور تحب تناول وجبة خفيفة على البذور والتفاح نفسه.
مغذيات الطيور متعددة المستويات باستخدام قذائف upcycled
مكدسة ، متعددة الطبقات الطيور هي رائعة حيث يمكنك استيعاب العديد من الزوار في نفس الوقت. هذه تعمل بشكل جيد مع القذائف الكبيرة التي لها مساحة سطح مستوية بشكل معقول مثل قذائف المحار. هناك عدة طرق لتعليقها ، مع أول استخدام Macramé. على الرغم من أن هذا tiktoker ينشئ مستوى واحد ويستخدم علبة لوعاء الطيور ، يمكنك ثلاثة أضعاف القياسات والاستمرار في إضافة المزيد من المستويات قبل ربط خيطك. استبدال العلبة بالقذائف وملءها بأطعمة الطيور البرية والماء.
يمكنك أيضًا كروشيه بلاط مربع الجدة المربع لعقد كل قذيفة المحار ؛ استخدم الألوان الطبيعية لمزجها مع المناطق المحيطة وجعل مربعك كبيرًا بما يكفي لتهدئة القشرة. يمكنك شراء قذائف إضافية إذا لزم الأمر ، مثل قذائف محار Qeqekaka المكونة من 25 قطعة للحرف اليدوية. استخدم صفًا واحدًا من غرزة السلسلة من كل زاوية لإنشاء حبال التعليق ، وربط كل مستوى إلى المستوى المذكور أعلاه عن طريق ربط الصوف عبر فتحة الزاوية وربطه لصنع العديد من المستويات كما تريد. إذا كان كل هذا يربط بطنك بعقدة ، فيمكنك استخدام السلاسل والخواتم لإنشاء أرفف الصدفة عن طريق حفر ثقوب عليها أو نحت ثقوبًا باستخدام سكين صغير وصبر صغير.
استخدم البذور اللزجة والصدف لإحضار الطيور
قذائف الزوجين مثل بلح البحر أو البطلينوس أو المحار مع شحم زبدة الفول السوداني لرسم حشد من الريش. ابدأ باختيار الأنواع الخمسة من بذور الطيور لجذب مفضلاتك ، اجمع بين البذور مع زبدة الفول السوداني النقي بنسبة 100 ٪ مثل 365 من قبل زبدة الفول السوداني الكريمي العضوي. امزج المكونات الخاصة بك ، مع التأكد من عدم وجود نقط من زبدة الفول السوداني غير المسجلة التي يمكن أن تلتزم بالورود أو الريش ، ووضعها جانباً أثناء تحضير المغذي.
ابحث عن فرع سميك صلب خفيف بما يكفي للتعليق من شجرة أو شرفة ، مع نقاط المكافأة إذا كان لديها فروع أصغر يمكن أن تستخدمها الطيور في العجلات. الغراء ظهور قذائفك على الخشب ، وضعها بمساحة كافية بين أن الطيور يمكن أن تتمتع بتناول الطعام شبه خاص. بمجرد أن يجف الغراء ، املأ الجانب المجوف من كل قذيفة مع شحم زبدة الفول السوداني. إذا لم تكن هناك جثم طبيعية على فرعك ، فأضف بعضها عن طريق لصق الأغصان القوية ، ووضعها بالقرب من مغذيات الصدفة. هناك تباين في هذا التصميم هو لصق قذائف على لوح أفقي من الخشب: حفر حفرة واحدة في أي من طرفي اللوح واسع بما يكفي لتناسب الحبل ، ثم اربط الحبل أسفل اللوح مع عقدة كبيرة لا يمكن أن تنزلق عبر الثقوب. املأ وحلقت وحدة التغذية الخاصة بك للاستمتاع بوقت التغذية!