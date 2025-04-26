الطريقة الذكية التي يمكن أن يجلبها الصدف القديم الطيور إلى فناءك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

إن الاستيقاظ على Birdsong الحلو في الصباح هو مجرد واحدة من فوائد وجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك. الطيور هي زوار حديقة مبهجة الذين يفيدون نباتاتك ، ويحافظون على سكان الحشرات تحت السيطرة ، ويكونون ممتعين للمشاهدة. إذا وجدت صعوبة في مقاومة التقاط الصدف عند زيارة الشاطئ ، فإن تدويرها لإنشاء مغذية الطيور الفريدة لا تجذب الطيور فحسب ، بل تعطي كنز الشاطئ الخاص بك غرضًا.

لصنع وحدة تغذية سريعة ومؤقتة للطيور الأصغر ، والاستيلاء على تفاحة ، وبعض الأصداف الأصغر مثل الضعف أو قذائف البطلينوس ، والسلسلة. قم بتوزيع التفاح لإنشاء ثقب عبر الوسط ، وتغذية السلسلة من خلال الفتحة ، وترك طولًا كافيًا لتعليقها في الارتفاع الذي تريده ؛ تتمتع الطيور المغذيات المعلقة لأنها تميل إلى التأثير والتحرك ، مثلما تشبه الفروع بشكل طبيعي. اضغط على الحواف الحادة من قذائفك في جسد التفاح ، وإنشاء أوعية صغيرة. يمكنك تغيير المستوى ، ولكن تأكد من الاحتفاظ بها في نفس الزاوية لمنع البذور من الخروج. اربط التفاح المقشور في مكانه واملأ كل قذيفة ببورم الطيور الناعمة ، مثل Wild Harvest Advanced Devance Diet Canary ومزيج بذور Finch ؛ الطيور تحب تناول وجبة خفيفة على البذور والتفاح نفسه.