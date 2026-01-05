الطريقة الذكية لإخفاء عيوب الحنفيات الخارجية وإبقائها تعمل بكامل طاقتها

سواء كنت تعيش في منزل أحلامك أو منزلًا تخطط لمغادرته في النهاية، فإن العودة إلى منزل خارجي لا تحبه يلقي نظرة سيئة. إحدى التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تفسد المشهد هي الصنبور القبيح. عندما يكون مرئيًا من الرصيف، فإنه يفسد المظهر المصقول للمنزل. ومع ذلك، يعد الصنبور الخارجي أيضًا عمليًا للغاية، كما أن سهولة الوصول إليه أمر مهم. هناك الكثير من الطرق لإخفاء الصنبور عن الأنظار، لكن إبقائه فعالاً يزيد الأمر تعقيدًا. أحد الحلول، رغم أنه قد يبدو بسيطًا جدًا، هو وضع صخرة صغيرة أمام الصنبور. من خلال وضعها بعناية، ستحجب الصخرة الصنبور عن الأنظار مع ترك مساحة لك للمناورة واستخدام الحنفية كيفما تشاء.
إذا كنت تريد تجربة هذه الخدعة السريعة، فإن أول شيء عليك فعله هو اختيار صخرة. هناك العديد من أنواع الصخور المختلفة التي يمكن استخدامها في تنسيق الحدائق، وتختلف الأسعار حسب الحجم والشكل واللون والملمس والنوع. الحصول على الحجم الصحيح هو الشيء الأكثر أهمية. بمجرد حصولك على الصخرة الخاصة بك، يمكنك تحريكها حتى تحجب الرؤية وتبدو تمامًا من زوايا المشاهدة الشائعة. عند البحث عن حلول إخفاء الصنابير، قد يتم اقتراح نباتات مختلفة بدلاً من الصخور، ولكن الصخور لها بعض المزايا الهامة على الشجيرات. تتطلب الصخور صيانة أقل، ويسهل نقلها إذا لزم الأمر، وسوف تمتزج مع بقية المناظر الطبيعية ومنزلك بشكل جيد إذا اخترت اللون المناسب.
كيفية اختيار حجم الصخور المناسب
لتحديد حجم الصخرة التي تحتاجها، أمسك شريط قياس وتوجه إلى الصنبور. قم بقياس المسافة من أعلى الصنبور إلى الأرض. ثم فكر في الزوايا التي تريد إخفاء الصنبور عنها. يمكن وضع الصخور ذات الارتفاع المماثل لأعلى الصنبور بالقرب من الصنبور، مما يعني أن الصنبور محجوب عن وجهات نظر أكثر. يمكنك أيضًا تجميع أو تكديس الصخور الصغيرة، مما يضمن عدم سقوط أي منها وإتلاف الحنفية. إذا أمكن، ابحث عن كائن بحجم وشكل مماثل للصخور التي تفكر فيها، وتلاعب بمواضع مختلفة للتأكد من أن الحجم مناسب. تذكر أن تأخذ في الاعتبار الحجم الإضافي القبيح لغطاء الصنبور، سواء كنت تشتري واحدة من المتجر أو تجرب واحدة من العديد من أفكار غطاء الصنبور سهلة الاستخدام وبأسعار معقولة.
غالبًا ما يتم قياس الصخور عموديًا إلى أقصر ارتفاع، لذلك إذا كنت تختار واحدة لتتناسب مع الارتفاع المُقاس للصنبور، فقد تكون بعض قمم الصخور أطول، اعتمادًا على كيفية إعدادها. يتراوح ارتفاع معظم الحنفيات الخارجية بين 6 و18 بوصة من الأرض، رغم أنك قد تحتاج إلى شيء أطول لحجب رؤية الصنبور الخارجي من وضعية الوقوف. عادةً ما يبيع موردو الحجر منتجاتهم بالجنيه أو الطن. يمكن أن يتراوح سعر الصخرة مقاس 18 بوصة من حوالي 10 دولارات إلى 35 دولارًا، في حين من المرجح أن يصل سعر الصخرة مقاس 30 بوصة إلى أكثر من 50 دولارًا. بشكل عام، يمكن أن يكون هذا الحل ميسور التكلفة وفعالًا، حيث يخفي الصنبور الخاص بك دون جذب المزيد من الاهتمام. بمجرد إصلاح حالة الصنبور، قد تكون مهتمًا ببعض الحيل الذكية التي يقسمها نجوم HGTV لجعل منزلك أكثر روعة.