الطريقة الذكية لإزالة الفوضى من أسطح الحمام مع إبقاء المنتجات قريبة

يمكن أن يتحول حمام أحلامك بسرعة إلى مصدر للإحباط عندما تكتظ طاولاتك بالفوضى، وخاصة عندما يعطلك ذلك عن ممارسة روتينك الصباحي الإنتاجي. إن البحث عن المرطب المناسب أو محاولة استعادة منشفة من خزانة مكتظة ليس أفضل طريقة لبدء اليوم. يمكن أن يساعدك التخلص من الفوضى في حمامك على ترويض سطح الطاولة. ومع ذلك، عندما تضع الأشياء في الخزائن والأدراج، قد تكره أن منتجاتك ليست في مكان يمكنك رؤيته بسهولة. إذا كنت تريد الاحتفاظ بالمنتجات في متناول يدك وفي مجال رؤيتك، فجرب حيلة ذكية للتخلص من الفوضى: حاوية ذات كوب شفط على المرآة.

إن حل الفوضى المثبت في المرآة يحافظ على منتجاتك في مكان يمكنك رؤيتها فيه، وهي ميزة مهمة لأي شخص “منظم بصري”. إذا كانت المساحة لديك محدودة، فإن استخدام المرآة يوفر لك طريقة أخرى للاستفادة القصوى من حمامك الصغير. قد يكون بعض الأشخاص أيضًا نسيين ويحتاجون إلى رؤية منتجاتهم أو ينسون وجودها. يمكن أن تكون هذه الظاهرة، المعروفة باسم “ثبات الأشياء”، عاملاً لدى بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إذا كانت أي من هذه المخاوف تصفك، فاستخدم هذه الخدعة المفيدة لإزالة الفوضى مع الاحتفاظ بالأشياء في نطاق رؤيتك.