الطريقة الذكية لإزالة الفوضى من أسطح الحمام مع إبقاء المنتجات قريبة

الإسكان
الطريقة الذكية لإزالة الفوضى من أسطح الحمام مع إبقاء المنتجات قريبة

يمكن أن يتحول حمام أحلامك بسرعة إلى مصدر للإحباط عندما تكتظ طاولاتك بالفوضى، وخاصة عندما يعطلك ذلك عن ممارسة روتينك الصباحي الإنتاجي. إن البحث عن المرطب المناسب أو محاولة استعادة منشفة من خزانة مكتظة ليس أفضل طريقة لبدء اليوم. يمكن أن يساعدك التخلص من الفوضى في حمامك على ترويض سطح الطاولة. ومع ذلك، عندما تضع الأشياء في الخزائن والأدراج، قد تكره أن منتجاتك ليست في مكان يمكنك رؤيته بسهولة. إذا كنت تريد الاحتفاظ بالمنتجات في متناول يدك وفي مجال رؤيتك، فجرب حيلة ذكية للتخلص من الفوضى: حاوية ذات كوب شفط على المرآة.

إن حل الفوضى المثبت في المرآة يحافظ على منتجاتك في مكان يمكنك رؤيتها فيه، وهي ميزة مهمة لأي شخص “منظم بصري”. إذا كانت المساحة لديك محدودة، فإن استخدام المرآة يوفر لك طريقة أخرى للاستفادة القصوى من حمامك الصغير. قد يكون بعض الأشخاص أيضًا نسيين ويحتاجون إلى رؤية منتجاتهم أو ينسون وجودها. يمكن أن تكون هذه الظاهرة، المعروفة باسم “ثبات الأشياء”، عاملاً لدى بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إذا كانت أي من هذه المخاوف تصفك، فاستخدم هذه الخدعة المفيدة لإزالة الفوضى مع الاحتفاظ بالأشياء في نطاق رؤيتك.

الحفاظ على منتجاتك في مجال الرؤية مع إبعادها عن طاولة الحمام

قد لا يكون تنظيم المنتجات في صناديق وسلال أسفل الحوض مفيدًا بالنسبة لك لأنك تحتاج إلى رؤيتها، ولكنك لا تزال تريد طريقة لإبعاد مستحضراتك ومنتجاتك الأخرى عن منضدة الحمام. يقترح YouTuber @Clutterbug استخدام منظم أكواب الشفط، مثل المنظم المخصص للاستحمام، ووضعه على المرآة. بعد ذلك، يمكنك وضع كل ما تحتاج إلى تنظيمه، مثل كريم الحلاقة، ومرطب الشعر، ومزيل العرق، ومنتجات العناية بالشعر في مكان يسهل الوصول إليه (ولكن مرئي).

عند البحث عن سلة أكواب الشفط المناسبة لاحتواء الفوضى، ابدأ بترتيب كل ما تحتاج إليه، حتى تتمكن من شراء الحجم المناسب. لا تنسَ ملاحظة حد الوزن للتأكد من أنه يمكنه الصمود، خاصة إذا كان لديك زجاجات منتجات كبيرة لتخزينها. ابحث عن أي منظم ينص على أنه يمكن تثبيته على “سطح أملس ومستوٍ”. يمكنك العثور على مئات خيارات سلة أكواب الشفط للبيع على أمازون، ومع ذلك، قد يكون الاختيار الجيد هو سلة الاستحمام Sanno Suction Cup Shower Caddy، المتوفرة مقابل 29.99 دولارًا في عبوة من قطعتين.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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