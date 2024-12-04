الطريقة الذكية لتعليق إكليل الزينة في مطبخك دون أي ثقوب

يعد الديكور لقضاء العطلات طريقة أخرى لوضع طابعك الشخصي على منزلك. يحب البعض تزيين كل جدار ودرابزين بأقواس وأكاليل وأجراس وفيرة، بينما قد يفضل البعض الآخر مظهرًا أكثر أناقة وبساطة. إن الشيء الرائع في زينة عيد الميلاد هو أنه لا يوجد مكان محظور تمامًا في المنزل. نظرة واحدة على منشورات اتجاهات ديكور عيد الميلاد المذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنزل عطلتك تظهر أنه من الحمام إلى المطبخ، يمكنك تزيين أي منطقة لهذا الموسم. قطعة ديكور بسيطة وكلاسيكية يمكنك تجربتها في مطبخك؟ إكليل مزخرف يزين خزاناتك، أو شفاط المطبخ الخاص بك، إذا كان موجودًا. بمجرد أن تقرر تعليق الإكليل في مطبخك، قد تتساءل عما يمكنك استخدامه لتعليقه. بديل ذكي وبأسعار معقولة خالٍ من الأظافر لتعليق إكليل المطبخ بدون ثقوب هو استخدام Command Cord Bundlers.

المطبخ هو قلب المنزل، حيث يعمل كمركز للكثير من أنشطة العطلات، مثل خبز بسكويت السكر اللذيذ لإعداد وجبات عائلية كبيرة مع جميع الزركشة. لماذا لا تستحق هذه المساحة قدرًا كبيرًا من الضجة مثل غرفة المعيشة أو البهو أو أي مكان آخر حيث يمكنك إعداد شجرة عيد الميلاد الخاصة بك؟ يمكن أن تؤدي إضافة زخارف إكليل في مطبخك إلى جعل المساحة مبتهجة ومرحبة لجميع الضيوف الذين قد يتوقفون لتناول كوب من شراب البيض أو الشيري. أفضل جزء؟ لا توجد أماكن قبيحة تحتاج إلى تغطيتها أو ملؤها بمجرد انتهاء العطلات. إليك كيفية جعل مطبخك احتفاليًا دون أي ثقوب قبيحة في الحائط هذا الموسم.