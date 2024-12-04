الطريقة الذكية لتعليق إكليل الزينة في مطبخك دون أي ثقوب

يعد الديكور لقضاء العطلات طريقة أخرى لوضع طابعك الشخصي على منزلك. يحب البعض تزيين كل جدار ودرابزين بأقواس وأكاليل وأجراس وفيرة، بينما قد يفضل البعض الآخر مظهرًا أكثر أناقة وبساطة. إن الشيء الرائع في زينة عيد الميلاد هو أنه لا يوجد مكان محظور تمامًا في المنزل. نظرة واحدة على منشورات اتجاهات ديكور عيد الميلاد المذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنزل عطلتك تظهر أنه من الحمام إلى المطبخ، يمكنك تزيين أي منطقة لهذا الموسم. قطعة ديكور بسيطة وكلاسيكية يمكنك تجربتها في مطبخك؟ إكليل مزخرف يزين خزاناتك، أو شفاط المطبخ الخاص بك، إذا كان موجودًا. بمجرد أن تقرر تعليق الإكليل في مطبخك، قد تتساءل عما يمكنك استخدامه لتعليقه. بديل ذكي وبأسعار معقولة خالٍ من الأظافر لتعليق إكليل المطبخ بدون ثقوب هو استخدام Command Cord Bundlers.
المطبخ هو قلب المنزل، حيث يعمل كمركز للكثير من أنشطة العطلات، مثل خبز بسكويت السكر اللذيذ لإعداد وجبات عائلية كبيرة مع جميع الزركشة. لماذا لا تستحق هذه المساحة قدرًا كبيرًا من الضجة مثل غرفة المعيشة أو البهو أو أي مكان آخر حيث يمكنك إعداد شجرة عيد الميلاد الخاصة بك؟ يمكن أن تؤدي إضافة زخارف إكليل في مطبخك إلى جعل المساحة مبتهجة ومرحبة لجميع الضيوف الذين قد يتوقفون لتناول كوب من شراب البيض أو الشيري. أفضل جزء؟ لا توجد أماكن قبيحة تحتاج إلى تغطيتها أو ملؤها بمجرد انتهاء العطلات. إليك كيفية جعل مطبخك احتفاليًا دون أي ثقوب قبيحة في الحائط هذا الموسم.
تعليق اكليل الزينة في مطبخك بدون مسامير
إن المكانة المهمة للمطبخ في الاستعدادات للعطلة تجعله مكانًا مثاليًا لدخول دائرة الضوء لهذا الموسم في منزلك. ربما تكون قد أغفلت هذا المكان الممتع لتعليق إكليل الشتاء أو الخريف، ولكن “عيد الميلاد” سرعان ما ستدرك لماذا كان عليك فعل هذا طوال الوقت! كل ما تحتاجه لتعليق إكليل المطبخ بدون مسامير هو خطافات تحكم متينة وقوية، خاصة إذا كنت تريد تعليقه على شفاط المطبخ الخاص بك. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك أيضًا تأمين الشريط بشكل إبداعي من خلف باب الخزانة لتعليق إكليلك من أو ربما زخارف موسمية أخرى، مثل الإكليل، لمزيد من الجاذبية البصرية. تم تصميم خطافات تجميع الأسلاك لحمل الأسلاك (فكر في أضواء عيد الميلاد!) والأشياء التي يصل وزنها إلى 2 رطل على الأسطح المختلفة، بما في ذلك الخشب النهائي والفولاذ المقاوم للصدأ.
أولا، إعداد السطح. قم بتنظيف شفاط المطبخ، وإزالة أي غبار أو تراكم بالكحول المحمر: يجب أن يلتصق شريط التحكم والخطاف المصاحب له بسطح أملس ونظيف. عندما تكون جاهزًا للتعليق، قم بإزالة البطانة، ثم قم بتوصيل المادة اللاصقة بالخطاف، ثم أمسك الخطاف على السطح لمدة 30 ثانية. انتظر ساعة واحدة على الأقل قبل تعليق إكليلك أو زخرفتك لضمان معالجة المادة اللاصقة. إذا كان لديك إكليل كبير الحجم يزن أكثر من 2 رطل، فيمكنك تجربة خطاف المصمم الكبير Command الذي يحمل ما يصل إلى 5 أرطال. قبل استخدام أي منتج من منتجات Command، انتبه للأسطح الموصى بها، مثل الجدران المطلية والزجاج والمعادن.