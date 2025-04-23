الطريقة الرائعة التي يمكنك إعادة عرض الأكواب القديمة في حديقة عشب المطبخ المزدهرة

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تقدم الأكواب هدايا رائعة لتقديمها والحصول عليها ، ولكن ماذا يحدث عندما تفوق مجموعتك على مساحة الرف؟ ليست هناك حاجة للتخلص من أي من المفضلة لديك عندما يمكنك رفعها كحاويات للأعشاب النامية. حديقة عشب صغيرة تنمو في متناول اليد لإعداد الوجبات؟ نعم ، من فضلك!
قبل أن نتصدر إبداعًا ، دعونا نلقي نظرة على ما تحتاجه الأعشاب لتزدهر في أكواب. يحتاج البعض ببساطة إلى أشعة الشمس الساطعة والمياه العذبة للحفاظ على النمو ، مما يجعلهم مرشحين جيدين لحدائق القدح المطبخ. وتشمل هذه الأعشاب المائية بلسم الليمون والنعناع والبقدونس والكزبرة. تفضل نباتات الأعشاب الأخرى غرق جذورها في التربة مع تصريف كاف لمنع تعفن الجذر. هناك طريقتان للقيام بذلك عند الزراعة في القدح: إما خطا قاعدة القدح مع الحصى أو الحجارة الصغيرة قبل إضافة التربة ، أو ثقوب الحفر في القاع.
يمكنك بدء حديقة القدح الخاصة بك إما بالبذور ، مثل حزمة متنوعة بذور Floraroot 20 Culinary Herb ، أو مع شتلات من مركز البستنة المحلي. اختر الأعشاب التي ستنمو بشكل أفضل في مطبخك من خلال مراعاة مقدار أشعة الشمس المباشرة التي تصل إلى نوافذك وشراء البذور أو الشتلات وفقًا لذلك. لإنقاذ بعض وجع القلب ، تجنب الأعشاب التي لا تعمل بشكل جيد في الداخل ، مثل الصيف اللذيذ والريحان وإكليل الجبل. قبل زراعة الأعشاب ، احصل على بعض المرح في تحويل الأكواب.
جاز قم برفع أكوابك قبل زراعة الأعشاب
يمكن أن يكون تسمية العشبة المزروعة في الداخل عملية وجميلة. ابحث عن أسماء أو صور لكل عشب على ورق التغليف أو المناديل أو الإنترنت. إصلاح الصور على الأكواب باستخدام Mod Podge – إحدى الطرق الإبداعية لاستخدام Decoupage في منزلك. إذا كان لون أكوابك لا يتناسب مع المطبخ ، فقم بإعادة طلاءهم باستخدام الطلاء الخزفي أو الخزف. قد تضطر إلى خبز القدح في الفرن لتعيين اللون بشكل دائم بعد الإرشادات الموجودة على الزجاجة.
الفكاهة الدقيقة هي إضافة مبهجة لأي مطبخ. اختر التورية المناسبة للأعشاب التي يمكنك العثور عليها على الإنترنت ، واستخدام علامة الطلاء المستندة إلى الزيت ، مثل Sharpies Paint-Point المستندة إلى الزيت ، لكتابتها على أكوابك. بعض الأمثلة هي “الطبخ جيد لصحة النعناع” للنعناع ، “الطعام الشبت الخبيث قيد الإنشاء” للشبت ، و “إنه الزعتر للطبخ” للزعتر. لجعل الكتابة دائمة ، اخبز القدح في الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت لمدة نصف ساعة. تأكد من وضع القدح في فرن بارد للسماح له بالتسخين كما يفعل الفرن ويتركه حتى يبرد الفرن تمامًا لتجنب إتلاف القدح.
فكرة أخرى هي زراعة بعض شعر الأعشاب المجنونة عن طريق رسم وجوه بسيطة على أكوابك. الأعشاب النباتية التي ستمنحك قصات شعر مختلفة ، مثل الثوم المعمر الطنانة ، أو الأوريغانو المجعد ، أو الحكيم الفضي. بمجرد الانتهاء من التزيين والزراعة ، ضعها للعرض.
ضع أكواب العشبة الخاصة بك لتزدهر
تعتبر عتبات نافذة المطبخ مثالية لأكواب الأعشاب ، ولكن ماذا لو لم تكن لك واسعة بما يكفي؟ لا يزال بإمكانك الاستفادة من الضوء الذي تسمح به النوافذ عن طريق تعليق حديقة الأعشاب الصغيرة. جرب يدك في MacRame وأضف لمسة من السحر إلى مساحتك باستخدام شماعات النبات القابلة للتعديل DIY. شنق إنشاء MacRame-Herb-Mug من قضيب ستارة مثبتة. العب بطول حاملي MacRame لتحقيق المظهر الذي يروق لك. بدلاً من قضيب ستارة ، يمكنك استخدام قضيب توتر لا يتطلب أي حفر للتركيب. فقط تأكد من البقاء ضمن إرشادات الوزن.
يمكن استخدام حامل وعاء قديم كعرض رفوف ملتوي لحديقة عشب المطبخ. امنحها نظرة جديدة مع طبقة من الطلاء ، ثم قف أو تعليقها في ضوء مشرق ودافئ وأضف الأعشاب التي تم إيقافها. تصنع حاملات POT عروضًا مستقرة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد قبل أن تتمكن من استخدامها.
إذا كنت تبحث عن شيء به هيكل أكثر لاستخدام أفضل مساحة نافذة مشرقة ، فحاول شاشات العرض المعلقة. تعتبر أرفف نباتات النافذة المعلقة من Otniap هذه خيارًا جميلًا لن ينتقص من الإبداع الذي وضعته في صنع أكوابك. مكافأة أخرى لاستخدام الرفوف المصنوعة من مادة واضحة هي أنها لا تمنع الضوء أو تحجب العرض. توفر الرفوف المزيد من غرفة العرض ، مما يعني المزيد من أكواب رائعة ومجموعة متنوعة من الأعشاب!