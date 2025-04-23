الطريقة الرائعة التي يمكنك إعادة عرض الأكواب القديمة في حديقة عشب المطبخ المزدهرة

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تقدم الأكواب هدايا رائعة لتقديمها والحصول عليها ، ولكن ماذا يحدث عندما تفوق مجموعتك على مساحة الرف؟ ليست هناك حاجة للتخلص من أي من المفضلة لديك عندما يمكنك رفعها كحاويات للأعشاب النامية. حديقة عشب صغيرة تنمو في متناول اليد لإعداد الوجبات؟ نعم ، من فضلك!

قبل أن نتصدر إبداعًا ، دعونا نلقي نظرة على ما تحتاجه الأعشاب لتزدهر في أكواب. يحتاج البعض ببساطة إلى أشعة الشمس الساطعة والمياه العذبة للحفاظ على النمو ، مما يجعلهم مرشحين جيدين لحدائق القدح المطبخ. وتشمل هذه الأعشاب المائية بلسم الليمون والنعناع والبقدونس والكزبرة. تفضل نباتات الأعشاب الأخرى غرق جذورها في التربة مع تصريف كاف لمنع تعفن الجذر. هناك طريقتان للقيام بذلك عند الزراعة في القدح: إما خطا قاعدة القدح مع الحصى أو الحجارة الصغيرة قبل إضافة التربة ، أو ثقوب الحفر في القاع.

يمكنك بدء حديقة القدح الخاصة بك إما بالبذور ، مثل حزمة متنوعة بذور Floraroot 20 Culinary Herb ، أو مع شتلات من مركز البستنة المحلي. اختر الأعشاب التي ستنمو بشكل أفضل في مطبخك من خلال مراعاة مقدار أشعة الشمس المباشرة التي تصل إلى نوافذك وشراء البذور أو الشتلات وفقًا لذلك. لإنقاذ بعض وجع القلب ، تجنب الأعشاب التي لا تعمل بشكل جيد في الداخل ، مثل الصيف اللذيذ والريحان وإكليل الجبل. قبل زراعة الأعشاب ، احصل على بعض المرح في تحويل الأكواب.