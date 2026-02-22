الطريقة السريعة والسهلة التي توفرها Lyndsay Lamb تمنح الحمامات ترقية بأسعار معقولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إن امتلاك حمام يبدو غير ملهم وأحادي البعد قد يكون أمرًا محبطًا، خاصة إذا بدا أن الطريقة الوحيدة للترقية هي إعادة تصميم معقدة وباهظة الثمن. في الواقع، قد يستغرق إعادة تصميم الحمام ما يصل إلى شهرين وقد يكلف عدة آلاف من الدولارات، اعتمادًا على الحجم والتحديات التي تمثلها المساحة. إذا لم تكن راضيًا عن المظهر الحالي لحمامك ولكنك تريد حلاً أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ، فهل هناك خيارات أخرى؟ ولحسن الحظ، هناك. شاركت ليندسي لامب، مصممة الديكور الداخلي والمضيفة المشاركة لبرنامج HGTV “Unsellable Houses”، على Instagram مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه عملية مبادلة بسيطة – أجهزة خزانة جديدة.

من خلال تغيير الأجهزة في الحمام الذي كان يبدو مسطحًا في السابق، يمنح Lamb المساحة طابعًا أكثر انتعاشًا وحداثة. إنه حقًا أمر بسيط مثل فك المقابض أو المقابض أو المقابض القديمة الموجودة على أدراج الزينة وأبواب الخزانات واستبدالها بإصدارات حديثة. لا يعد هذا الحل طريقة رائعة لتحديث حمامك بميزانية محدودة فحسب، بل إنه أسرع بكثير حتى من عملية إعادة تشكيل صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الحيلة خطوات قليلة وأدوات نجارة متاحة بشكل شائع. هل تريد أن تحذو حذو ليندساي لامب؟ إذًا حان الوقت للذهاب للتسوق لشراء أجهزة جديدة لخزائن الحمام!