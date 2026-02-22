الطريقة السريعة والسهلة التي توفرها Lyndsay Lamb تمنح الحمامات ترقية بأسعار معقولة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إن امتلاك حمام يبدو غير ملهم وأحادي البعد قد يكون أمرًا محبطًا، خاصة إذا بدا أن الطريقة الوحيدة للترقية هي إعادة تصميم معقدة وباهظة الثمن. في الواقع، قد يستغرق إعادة تصميم الحمام ما يصل إلى شهرين وقد يكلف عدة آلاف من الدولارات، اعتمادًا على الحجم والتحديات التي تمثلها المساحة. إذا لم تكن راضيًا عن المظهر الحالي لحمامك ولكنك تريد حلاً أقل تكلفة وأسرع في التنفيذ، فهل هناك خيارات أخرى؟ ولحسن الحظ، هناك. شاركت ليندسي لامب، مصممة الديكور الداخلي والمضيفة المشاركة لبرنامج HGTV “Unsellable Houses”، على Instagram مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه عملية مبادلة بسيطة – أجهزة خزانة جديدة.
من خلال تغيير الأجهزة في الحمام الذي كان يبدو مسطحًا في السابق، يمنح Lamb المساحة طابعًا أكثر انتعاشًا وحداثة. إنه حقًا أمر بسيط مثل فك المقابض أو المقابض أو المقابض القديمة الموجودة على أدراج الزينة وأبواب الخزانات واستبدالها بإصدارات حديثة. لا يعد هذا الحل طريقة رائعة لتحديث حمامك بميزانية محدودة فحسب، بل إنه أسرع بكثير حتى من عملية إعادة تشكيل صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الحيلة خطوات قليلة وأدوات نجارة متاحة بشكل شائع. هل تريد أن تحذو حذو ليندساي لامب؟ إذًا حان الوقت للذهاب للتسوق لشراء أجهزة جديدة لخزائن الحمام!
اختيار الأجهزة الجديدة لخزانة الحمام الخاص بك
ربما تكون الخطوة الأكثر أهمية عند البحث عن خيارات أجهزة الخزانة الفريدة التي تبدو محدثة ومثيرة للاهتمام هي قياس ما لديك بالفعل. إذا كنت لا ترغب في حفر ثقوب جديدة، فهذا سيساعدك على اختيار الأجهزة التي لها نفس حجم وطول ما تريد استبداله؛ سيتم فتح عمليات السحب الجديدة في مكانها الصحيح. اختر أدوات سحب يبلغ عرضها ثلث عرض أدراجك تقريبًا لتجنب الأجهزة كبيرة الحجم أو الصغيرة جدًا. ثم يمكنك البدء في التفكير في المواد.
في مثال مصممة HGTV Lyndsay Lamb، استبدلت المقابض الواضحة بالكروم الأنيق، مما أعطى حمامها طابعًا أكثر حداثة. تعتبر المعادن اللامعة خيارًا جيدًا للحمامات الصغيرة لأنها تعكس الضوء، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر. عند النظر في خيارات الأجهزة الجديدة لحمامك، قد يكون من المفيد التفكير في مطابقة العناصر الأخرى في الغرفة. على سبيل المثال، تتطابق الأجهزة المعدنية الخاصة بـ Lamb مع حوضها وتركيبات الإضاءة وحتى حامل المناشف الخاص بها لإنشاء مظهر متماسك ومتعمد في جميع أنحاء الغرفة.
بالإضافة إلى الجماليات، من المهم النظر في التطبيق العملي. هناك مجموعة لا حصر لها من المقابض والمقابض والسحب للاختيار من بينها – مقابض الأكواب المستديرة التي تمسك بها من الأسفل ومقابض الحواف، التي تعلق بالجزء العلوي من الدرج، هي مجرد مقارنة واحدة. في الحمام، حيث تكون الأيدي والأقدام الزلقة والمبتلة أمرًا شائعًا، قد يكون من الأفضل اختيار مقابض سهلة الإمساك، مثل مقابض الخزانات البرونزية المطلية Alzassbg، فوق عمليات السحب الدائرية أو المنخفضة، والتي قد يكون من الصعب الحصول على الجر عليها.
كيفية استبدال أجهزة خزانة الحمام للحصول على مظهر محدث
بمجرد اختيار النوع المناسب من أدوات الخزانة لحمامك، ستحتاج إلى القيام بالخطوة العملية لتغييرها لإضفاء طابع جديد تمامًا على المساحة. هذا هو بالضبط ما فعلته نجمة HGTV Lyndsay Lamb في حمامها الخاص، حيث قامت بتغيير التصميم الداخلي بقليل من الوقت والجهد. لحسن الحظ، إنها عملية DIY سهلة للغاية. أولا، تحتاج إلى إزالة التأثيرات الموجودة. استخدم مفك براغي محمول لفك البراغي وسحبها من باب الخزانة أو واجهة الدرج. احتفظ بالمسامير والأجهزة معًا في حالة رغبتك في إعادة استخدام التركيبات أو بيعها.
أثناء إيقاف تشغيل الأجهزة، امسح خزانتك لإزالة أي أوساخ متراكمة خلف المقابض. ثم قم ببساطة بإدخال الجهاز الجديد من خلال الفتحات الموجودة واستخدم مفك براغي محمول لإحكام ربط البراغي. ومع ذلك، لا تبالغ في ربطها لأن ذلك قد يؤدي إلى تشقق الخشب أو تشققه. إذا كانت القطعة الجديدة تهتز قليلاً عند استخدامها، فأدخل غسالات مطاطية بين المعدن والخشب. سيؤدي ذلك إلى إيقاف عمليات السحب من الحركة والمساعدة في حماية الأبواب أو واجهات الأدراج من التلف.