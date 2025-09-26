الطريقة السهلة لدمج المجوهرات المثيرة في ديكور منزلك

المجوهرات هي واحدة من تلك الكنوز التي يجب أن تبقي عينيك مفتوحة في متاجر التوفير. أكثر من مجرد محاولة العثور على قطع قيمة ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به معهم. بطبيعة الحال ، تريد القلادات والخواتم والأساور التي يمكنك ارتداؤها – ولكن يمكن أيضًا إعادة تهيئة المجوهرات المثيرة حول المنزل بطرق مذهلة. تعمل أقراط مسمار بشكل جيد بشكل خاص لإعطاء الشمعدانات القديمة ترقية. قد تكون قادرًا على العثور على مجموعة كبيرة منها في أسفل كيس المجوهرات المختلطة. لا يهم إذا كانت مطابقة ؛ يمكن استخدام أقراط مسمار لتزيين الشموع وجعلها تبدو أكثر براقة.
كان الناس يرتدون أقراط مسمار لآلاف السنين. إنها بسيطة ، كلاسيكية ، وتضيف رش من الجمال – حتى إلى الشموع! إذا وجدت تلك المزيفة داخل مجوهرات الأزياء المذهلة ، فابدأ في غسلها. اضبط الأقراط في وعاء واملأها بالماء الدافئ. أضف بضع قطرات من الصابون معتدل. دعهم يجلسون في الخليط لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك ، ثم قم بفرك الأقراط برفق بفرشاة ناعمة. شطفهم وتجف بقطعة قماش.
أنت الآن على استعداد لرفع كل الشموع في منزلك. ضع شموعك وأقراطك على سطح مستو من أجل تحديد أي منها ستبدو الأفضل. حتى لو كانت الأزرار مزيفة ، نأمل أن تتمكن من العثور على تلك التي تتألق. استخدم زوجًا من الزردية لقطع حوالي نصف جذع كل حرك ، مما يسهل دفعها إلى الشموع دون كسرها.
امنح ديكور منزلك توهجًا
واحداً تلو الآخر ، أدخل أقراط مسمار بلطف في الشمعة باعتبارها سحرًا صغيرًا ممتعًا. نظرًا لأن الأقراط على الأرجح لن تتطابق ، فحاول الاحتفاظ بها بالتساوي. يمكنك استخدام اللؤلؤ المزيف أو أحجار الراين متعددة الألوان أو كرات ذهبية صغيرة. اختر أيًا كان الأزرار سوف يذهب بأسلوب منزلك الأفضل! لاحتياطات السلامة ، تزين فقط الشموع التي لا تخطط للحرق. أو ، على الأقل ، احتفظ بالأقراط بالقرب من القاعدة لإبعادها عن اللهب ، وربما تخلق حدود لهجة.
إذا كنت تريد المزيد من البهجة ، فكر في استخدام أقراط غامقة أيضًا. حتى إضافة واحدة أو اثنين يمكن أن تجعل الشمعة تبدو سحرية ، خاصة إذا قمت بإكمال المظهر مع حامل خيالي. ضعه على طاولة منضدة أو رف أو دخول ، وسوف يسرق العرض بالتأكيد. ولكن لماذا تتوقف عند هذا الحد ، عندما يكون هناك المزيد من الطرق لإعادة استخدام المجوهرات القديمة لتنفس حياة جديدة في ديكور منزلك المتعبة؟
القلادات المخرمة تبدو رائعة ملفوفة حول حاملي الشموع. التمسك بالخرز والحصى والأقراط المقطعية والمجوهرات المكسورة الأخرى لتزيين الشموع وشموع العمود-يمكنك أيضًا إرفاق دبابيس احتفالية خلال العطلات لرفع إعدادات الطاولة الخاصة بك. في المرة القادمة التي ترى فيها حقيبة من مجوهرات الأزياء العشوائية في متجر التوفير ، قد ترغب في الحصول عليها لهذا الغرض.