الطريقة السهلة لدمج المجوهرات المثيرة في ديكور منزلك

المجوهرات هي واحدة من تلك الكنوز التي يجب أن تبقي عينيك مفتوحة في متاجر التوفير. أكثر من مجرد محاولة العثور على قطع قيمة ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به معهم. بطبيعة الحال ، تريد القلادات والخواتم والأساور التي يمكنك ارتداؤها – ولكن يمكن أيضًا إعادة تهيئة المجوهرات المثيرة حول المنزل بطرق مذهلة. تعمل أقراط مسمار بشكل جيد بشكل خاص لإعطاء الشمعدانات القديمة ترقية. قد تكون قادرًا على العثور على مجموعة كبيرة منها في أسفل كيس المجوهرات المختلطة. لا يهم إذا كانت مطابقة ؛ يمكن استخدام أقراط مسمار لتزيين الشموع وجعلها تبدو أكثر براقة.

كان الناس يرتدون أقراط مسمار لآلاف السنين. إنها بسيطة ، كلاسيكية ، وتضيف رش من الجمال – حتى إلى الشموع! إذا وجدت تلك المزيفة داخل مجوهرات الأزياء المذهلة ، فابدأ في غسلها. اضبط الأقراط في وعاء واملأها بالماء الدافئ. أضف بضع قطرات من الصابون معتدل. دعهم يجلسون في الخليط لمدة 10 دقائق أو نحو ذلك ، ثم قم بفرك الأقراط برفق بفرشاة ناعمة. شطفهم وتجف بقطعة قماش.

أنت الآن على استعداد لرفع كل الشموع في منزلك. ضع شموعك وأقراطك على سطح مستو من أجل تحديد أي منها ستبدو الأفضل. حتى لو كانت الأزرار مزيفة ، نأمل أن تتمكن من العثور على تلك التي تتألق. استخدم زوجًا من الزردية لقطع حوالي نصف جذع كل حرك ، مما يسهل دفعها إلى الشموع دون كسرها.