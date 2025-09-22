الطريقة السهلة لمعرفة ما إذا كانت التفاح في شجرتك ناضجة وجاهزة للاختيار

يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان تفاحك ناضجًا وعلى استعداد لمغادرة الفرع من خلال اختبار المهد. بدلاً من سحب التفاح لأسفل لأسفل ، ارتاحها في يدك ، وارفعها للأعلى ، ثم قم بتحريفها. سوف تنفصل التفاحة الناضجة دون أي جهد تقريبًا من الجذع. ولكن إذا تمسك بعناد ، فإنه يحتاج إلى مزيد من الوقت على الشجرة. من المعروف أن بعض الأنواع معلقة بشكل ضيق حتى عندما تكون ناضجة ، لكن معظمهم سيتعاونون إذا كان التوقيت صحيحًا.

تعمل طريقة Gentle Cup -Lift -Lift -Twist لأنها تختار التفاح عند نقطة الإصدار الطبيعية ، عندما تكون النكهة والملمس قد تطورت بالكامل. إذا كنت تقوم بهذا الاختبار ، فلن تضطر إلى مواجهة مشاكل الحصاد في وقت مبكر جدًا ، والتي تشمل الذوق الحاد ، والحجم الصغير ، وسوء التخزين. ناهيك عن أن مخاطر ترك الفاكهة طويلة جدًا ، مثل الطريدة وموسع الماء.

كما أنه يحمي شجرة التفاح الخاصة بك. يمكن أن يخرج Yanking من سبيرز الإثمار ، وهي البراعم التي تنتج تفاح العام المقبل. يترك تطور نظيف ندبة جذرية مغلقة بدلاً من جرح خشن يسبب مرضًا مثل كانكر أو أوراق الفضة. هذا هو السبب في أن الحصاد الصحيح هو أحد تلك النصائح والحيل اليومية التي تحتاجها لمساعدة أشجار التفاح في الفناء الخاص بك على البقاء في صحة جيدة ومنتج بعد عام. تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل لأنها تمنحك فواكه ناضجة بجودة الذروة مع الحفاظ على شجرتك قوية للحصاد المستقبلي.