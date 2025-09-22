الطريقة السهلة لمعرفة ما إذا كانت التفاح في شجرتك ناضجة وجاهزة للاختيار

بعد شهور من الري ، التقليم ، ومشاهدة شجرة التفاح الخاصة بك تملأ بالفواكه ، من المغري التسرع والبدء في نتفها. ولكن ليس كل تفاحة لامعة على استعداد لمغادرة الفرع بعد. إذا كنت تتساءل عن المدة التي قد تستغرقها شجرة التفاح لتنمو ثمار العصير ، فإن أسهل طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين هي إمساك التفاح في يدك ، وإعطائها تطورًا لطيفًا ، ومعرفة ما إذا كانت تنزلق بشكل طبيعي. إذا كان الأمر كذلك ، فهو ناضج وجاهز. إذا كان عليك السحب ، فإنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.
أحد الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة أشجار الفاكهة يفترض أن التفاحة الحمراء الساطعة تعني وقت الحصاد. في الواقع ، ينضج كل مجموعة متنوعة من جدولها الزمني الخاص ، ويمكن أن تحول عوامل مثل الطقس تلك الجداول الزمنية أيضًا. هذا هو السبب في أن هذا الاختبار هو وسيلة موثوقة وسهلة للتأكد من قيامك بالشيء الصحيح. ليس عليك أن تخمين أو الاعتماد على التقويم. ثق بالشجرة ، ثق في الفاكهة ، وستنتهي دائمًا بالتفاح الذي يتذوق جيدًا كما تبدو.
كيفية حصاد التفاح بشكل صحيح من شجرتك
يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان تفاحك ناضجًا وعلى استعداد لمغادرة الفرع من خلال اختبار المهد. بدلاً من سحب التفاح لأسفل لأسفل ، ارتاحها في يدك ، وارفعها للأعلى ، ثم قم بتحريفها. سوف تنفصل التفاحة الناضجة دون أي جهد تقريبًا من الجذع. ولكن إذا تمسك بعناد ، فإنه يحتاج إلى مزيد من الوقت على الشجرة. من المعروف أن بعض الأنواع معلقة بشكل ضيق حتى عندما تكون ناضجة ، لكن معظمهم سيتعاونون إذا كان التوقيت صحيحًا.
تعمل طريقة Gentle Cup -Lift -Lift -Twist لأنها تختار التفاح عند نقطة الإصدار الطبيعية ، عندما تكون النكهة والملمس قد تطورت بالكامل. إذا كنت تقوم بهذا الاختبار ، فلن تضطر إلى مواجهة مشاكل الحصاد في وقت مبكر جدًا ، والتي تشمل الذوق الحاد ، والحجم الصغير ، وسوء التخزين. ناهيك عن أن مخاطر ترك الفاكهة طويلة جدًا ، مثل الطريدة وموسع الماء.
كما أنه يحمي شجرة التفاح الخاصة بك. يمكن أن يخرج Yanking من سبيرز الإثمار ، وهي البراعم التي تنتج تفاح العام المقبل. يترك تطور نظيف ندبة جذرية مغلقة بدلاً من جرح خشن يسبب مرضًا مثل كانكر أو أوراق الفضة. هذا هو السبب في أن الحصاد الصحيح هو أحد تلك النصائح والحيل اليومية التي تحتاجها لمساعدة أشجار التفاح في الفناء الخاص بك على البقاء في صحة جيدة ومنتج بعد عام. تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل لأنها تمنحك فواكه ناضجة بجودة الذروة مع الحفاظ على شجرتك قوية للحصاد المستقبلي.