الطريقة الشائعة لتكاثر أشجار الرماد بنجاح من البذور

رذاذ من الزهور البيضاء في الربيع، والظل المرقط في الصيف، وأوراق الشجر المشتعلة في الخريف، وموطن للحيوانات على مدار العام – هذه بعض الهدايا التي تقدمها أشجار الدردار. تعد أشجار الدردار (Fraxinus spp.) أيضًا من الأنواع الأساسية، مما يعني أن عددًا لا يحصى من أشكال الحياة الأخرى تعتمد عليها من أجل البقاء، ويمكن أن يؤدي وجودها إلى جلب التنوع البيولوجي إلى حديقتك. ومع ذلك، فإن أشجار الدردار مهددة بالعديد من الأمراض والآفات في جميع أنحاء العالم. يعد حفظ البذور ونشرها طريقة رائعة للقيام بدورك في حماية هذه الأشجار التي لا تقدر بثمن.

لمحاولة زراعة شجرة الدردار الخاصة بك من البذور، ستحتاج إلى بذور قابلة للحياة، وأواني سعة 3 إلى 5 جالون، وتربة تأصيص، ورمل نظيف، وبعض الوقت (والصبر). يمكنك شراء بذور لمجموعة متنوعة من أنواع الرماد عبر الإنترنت، لكن إذا اخترت جمع البذور البرية، فمن المهم فرزها للعثور على الأنواع التي لديها أفضل إمكانية للإنبات. بذور الرماد هي نوع من السمارات، أو غلاف البذور مع مكونات مجنحة. تحتوي هذه القرون التي يتراوح حجمها من 1 بوصة إلى 1 بوصة على جنين محاط بالعديد من الطبقات المهمة. انتظر حتى تنضج البذور لجمعها. ويحدث هذا عادةً بين شهري سبتمبر وديسمبر، اعتمادًا على النوع. كما يجب أن تكون صحية وجيدة التكوين، دون أي علامات للعفن أو الآفات. اجمع أكبر عدد ممكن من البذور، لأنك ستضع طبقة كاملة من البذور في كل وعاء.