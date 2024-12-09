الطريقة الشائعة لتكاثر أشجار الرماد بنجاح من البذور

رذاذ من الزهور البيضاء في الربيع، والظل المرقط في الصيف، وأوراق الشجر المشتعلة في الخريف، وموطن للحيوانات على مدار العام – هذه بعض الهدايا التي تقدمها أشجار الدردار. تعد أشجار الدردار (Fraxinus spp.) أيضًا من الأنواع الأساسية، مما يعني أن عددًا لا يحصى من أشكال الحياة الأخرى تعتمد عليها من أجل البقاء، ويمكن أن يؤدي وجودها إلى جلب التنوع البيولوجي إلى حديقتك. ومع ذلك، فإن أشجار الدردار مهددة بالعديد من الأمراض والآفات في جميع أنحاء العالم. يعد حفظ البذور ونشرها طريقة رائعة للقيام بدورك في حماية هذه الأشجار التي لا تقدر بثمن.
لمحاولة زراعة شجرة الدردار الخاصة بك من البذور، ستحتاج إلى بذور قابلة للحياة، وأواني سعة 3 إلى 5 جالون، وتربة تأصيص، ورمل نظيف، وبعض الوقت (والصبر). يمكنك شراء بذور لمجموعة متنوعة من أنواع الرماد عبر الإنترنت، لكن إذا اخترت جمع البذور البرية، فمن المهم فرزها للعثور على الأنواع التي لديها أفضل إمكانية للإنبات. بذور الرماد هي نوع من السمارات، أو غلاف البذور مع مكونات مجنحة. تحتوي هذه القرون التي يتراوح حجمها من 1 بوصة إلى 1 بوصة على جنين محاط بالعديد من الطبقات المهمة. انتظر حتى تنضج البذور لجمعها. ويحدث هذا عادةً بين شهري سبتمبر وديسمبر، اعتمادًا على النوع. كما يجب أن تكون صحية وجيدة التكوين، دون أي علامات للعفن أو الآفات. اجمع أكبر عدد ممكن من البذور، لأنك ستضع طبقة كاملة من البذور في كل وعاء.
الصبر هو المفتاح عند نشر أشجار الرماد
لا يعد بدء زراعة أشجار الدردار من البذور أمرًا ممكنًا فحسب، بل يمكن أيضًا أن يقدم الكثير من الخير للنظام البيئي المحلي لديك على المدى الطويل. ومع ذلك، “على المدى الطويل” هي الكلمات المنطوقة. لكي تنبت، تمر أشجار الدردار بفترات متكررة من الطقس الحار والبارد. ولهذا السبب، من الشائع أن تنبت بذور الرماد بعد زراعتها في فصل الشتاء الثاني. لا تستسلم إذا لم تنبت بذورك في السنة الثانية، إذ ليس من المستغرب أن تستغرق بذور الرماد عدة سنوات حتى تنبت.
قم بإعداد بذورك للحصول على أفضل فرص النجاح عن طريق نقعها في الماء طوال الليل قبل الزراعة. إذا كان لديك بذور ذات رماد أحمر أو أبيض أو أخضر، فقد تتمكن من تسريع عملية الإنبات الطويلة ببعض الوقت في الثلاجة أيضًا. إن استخدام تقنية التقسيم الطبقي للبذور وتخزين بذور الرماد عند درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت لمدة شهر أو شهرين يمكن أن يساعدها على النمو بسرعة أكبر.
بين شهري نوفمبر ويناير، املأ أصيصك إلى نصفه تقريبًا بالتربة، ثم قم بتعبئتها برفق. ثم رش التربة بالبذور. لا يزال من المفترض أن ترى التربة تحت البذور، لكن لا بأس بالتداخل. فقط قم بتغطية البذور بطبقة رقيقة من الرمل، ثم ضع الأواني في الخارج في مكان يتعرض لأشعة الشمس الكاملة. من الجيد أيضًا تغطية الأواني بشبكة سلكية لإبعاد الحيوانات. دع الفصول تأخذ مجراها، مع قيام المياه الطبيعية ودورات الطقس بعملها. في غضون عام أو عامين، نأمل أن ترى البراعم الأولى تطل برؤوسها فوق الرمال. مع بعض الحظ، ستنمو شجرة الدردار بقوة كافية لإضفاء اللون على حديقتك الخريفية.