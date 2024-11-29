الطريقة الصحية لطهي البيض إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أكثر من 48% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق يعانون من ارتفاع ضغط الدم. على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، إلا أن التحول إلى نظام غذائي صديق لضغط الدم مثل نظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) يمكن أن يساعد أيضًا.

نظام DASH الغذائي هو في الأساس خطة وجبات تركز على تناول المنتجات والحبوب وغيرها من الأطعمة عالية الجودة ذات القيمة الغذائية العالية، كما لاحظت Mayo Clinic. والبيض مسموح به في نظام DASH الغذائي.

ومع ذلك، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغبين في التأكد من تحضير بيضك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عن غير قصد. للحصول على وجهة نظر أحد الخبراء حول أفضل طريقة لطهي البيض لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، سألت هيلث دايجست أخصائية التغذية المسجلة مايا فيلر من مايا فيلر نيوترشن ومقرها بروكلين عن مدخلاتها.

بدأ فيلر بالقول إنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن “تقليل الملح المضاف وزيادة البوتاسيوم من الخضار أمر بالغ الأهمية عند الطهي”. وأضافت أنه بما أن نظام الغدد الصماء متصل، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون أيضًا إلى توخي الحذر بشأن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم أيضًا.