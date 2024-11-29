الطريقة الصحية لطهي البيض إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أكثر من 48% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق يعانون من ارتفاع ضغط الدم. على الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، إلا أن التحول إلى نظام غذائي صديق لضغط الدم مثل نظام DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) يمكن أن يساعد أيضًا.
نظام DASH الغذائي هو في الأساس خطة وجبات تركز على تناول المنتجات والحبوب وغيرها من الأطعمة عالية الجودة ذات القيمة الغذائية العالية، كما لاحظت Mayo Clinic. والبيض مسموح به في نظام DASH الغذائي.
ومع ذلك، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم، فقد ترغبين في التأكد من تحضير بيضك بطريقة لا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم عن غير قصد. للحصول على وجهة نظر أحد الخبراء حول أفضل طريقة لطهي البيض لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، سألت هيلث دايجست أخصائية التغذية المسجلة مايا فيلر من مايا فيلر نيوترشن ومقرها بروكلين عن مدخلاتها.
بدأ فيلر بالقول إنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن “تقليل الملح المضاف وزيادة البوتاسيوم من الخضار أمر بالغ الأهمية عند الطهي”. وأضافت أنه بما أن نظام الغدد الصماء متصل، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون أيضًا إلى توخي الحذر بشأن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم أيضًا.
كيف تطبخ البيض إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟
توافق جمعية القلب الأمريكية (AHA) على أنه يجب تجنب الصوديوم الزائد من قبل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. هذا يعني أن قلي أو البيض المخفوق في الزبدة المملحة ربما لا يكون خيارًا جيدًا. حتى الزبدة غير المملحة يمكن أن تكون مشكلة. تفيد تقارير موقع “هيلث لاين” أن أي نوع من الزبدة يمكن أن يرفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص بسبب احتوائه على دهون مشبعة. (ويمكن للدهون المشبعة أيضًا أن تعزز ارتفاع نسبة الكوليسترول “الضار” مع ارتفاع ضغط الدم).
بالإضافة إلى تجاوز الملح، يوصي موقع WebMD بتجنب اللحوم المصنعة والجبن عالي الصوديوم إذا كنت تحاول التحكم في ضغط الدم. كثيرا ما يتم إضافة اللحوم والجبن إلى أطباق البيض الشائعة مثل الفطائر المخبوزة والعجة المقلية. وبالتالي، قد لا تكون وصفات البيض هذه مناسبة تمامًا لتحقيق أهدافك المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
وهذا يترك السؤال الكبير: ما هي أفضل طريقة لطهي البيضة إذا كنت تحاول إبقاء ضغط دمك منخفضًا؟ إحدى الإجابات المحتملة هي الصيد الجائر لأنه لا يعتمد على الدهون المشبعة (مثل الزبدة) أو الصوديوم المضاف (مثل الملح). إن سلق بيضة في ماء مغلي لبضع دقائق يلغي الحاجة إلى مكونات مشكوك فيها ويترك لك بيضة نقية وطبيعية بالكامل.
فك قواعد تحضير وتتبيل البيض
بالطبع، لا تحتاج إلى تناول البيض المسلوق بسهولة. بدلًا من ذلك، لا تتردد في “تزيين” بيضك للتأكد من أن وجبتك لذيذة وصحية.
وينصح فيلر “استخدام الأعشاب والتوابل الخالية من الملح مثل البابريكا والثوم المعمر يضفي نكهة بدون ملح”. “لزيادة البوتاسيوم الموجود في الوجبة (البوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم)، أضف الخضار غير النشوية أو الفاكهة من اختيارك إلى الوجبة، مثل السبانخ أو الطماطم.”
يوصي فيلر بإضافة كل من الخضروات التي تحتوي على النشا وغير النشا إلى البيض، وكذلك الفواكه مثل المانجو والأناناس والتوت. وكما تشرح، فإن هذه الإضافات تساهم جميعها في إضافة المزيد من الألياف والمواد الكيميائية النباتية والفيتامينات والمعادن إلى وجبة البيض المسلوق.
كلمة تحذير واحدة: انتبه إذا كنت تخطط لتقديم الخبز المحمص إلى جانب البيضة. وأشار فيلر إلى أن “كثيرًا من الناس لا يدركون أن الخبز المنتج تجاريًا يمكن أن يكون مصدرًا للملح المضاف. ابحث عن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة (التي تحتوي على كميات أعلى من البوتاسيوم مقارنة بخبز الحبوب المكررة) الذي يحتوي على 5٪ أو أقل من ذلك”. DV للصوديوم.”