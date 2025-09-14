الطريقة الصحيحة لتنظيف مرتبتك بسهولة

قد لا يخطر ببالنا أن المرتبة تحتاج إلى تنظيف دوري، لكنها في الحقيقة مثل أي قطعة أثاث أخرى تمتص الغبار والعرق والبقع مع مرور الوقت. العناية المنتظمة بالمرتبة لا تطيل عمرها فقط، بل تحافظ أيضًا على جودة النوم وصحتنا. وكما يقول خبراء النوم، فإن مرتبة نظيفة قد تعني نومًا أعمق وحساسية أقل.

أتذكر أن إحدى صديقاتي اشتكت يومًا من رائحة غريبة في غرفتها رغم التنظيف المستمر، لتكتشف لاحقًا أن مصدرها كان المرتبة التي لم تنظف منذ سنوات. هنا بدأت رحلة البحث عن طرق عملية وسهلة للحفاظ على نظافة الفراش.

توصيات قبل تنظيف المرتبة

قبل التفكير في أي طريقة للتنظيف العميق، من الأفضل البدء بالخطوات البسيطة. أولًا، مرر المكنسة الكهربائية بانتظام لإزالة الغبار والشوائب. إذا كنت تستخدم غطاء واقيًا للمرتبة، اغسله على حرارة لا تقل عن 60 درجة لقتل الجراثيم.

أما إذا حدث “حادث صغير” مثل سكب مشروب أو انسكاب ماء، فالسر يكمن في التصرف بسرعة: جفف البقعة فورًا بورق ماص قبل أن تتغلغل في الألياف. كما يُنصح بتقليب المرتبة كل أسبوعين لتجنب الرطوبة وتوزيع الوزن بالتساوي. هذه الخطوات البسيطة قد توفر عليك تنظيفًا شاقًا لاحقًا.

تنظيف المرتبة بالخل الأبيض

الخل الأبيض من أقوى الحيل الطبيعية لمواجهة البقع. يكفي خلطه بالماء في زجاجة رش، ثم رشه مباشرة على المنطقة المتسخة. بعد بضع دقائق، افرك بلطف باستخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة.

أحد الأمهات أخبرتني أنها أنقذت مرتبة طفلها بهذه الطريقة بعد “حادث ليلي” من آثار البول. باستخدام الخل مع القليل من الصبر، اختفت الرائحة تقريبًا بالكامل. لكن لا تنسَ بعد ذلك استخدام مطهّر مناسب لضمان التعقيم الكامل.

قوة بيكربونات الصوديوم

من بين كل المنتجات الطبيعية، يظل البيكربونات نجم المطبخ والبيت. فهو لا يزيل البقع فقط، بل يقضي أيضًا على الروائح والرطوبة والفطريات.

في حالة الروائح الكريهة: رش طبقة سخية من البيكربونات فوق المرتبة، دعها نصف يوم ثم اشفطها بالمكنسة.

للبقع الرطبة: اخلط البيكربونات مع الماء، ضع العجينة على البقعة، واتركها 30 دقيقة قبل الفرك.

للتعرق أو بقع الدم: حضّر عجينة أكثر كثافة، اتركها ساعة كاملة، ثم امسح برفق من الخارج للداخل حتى تختفي العلامة.

هذه الطريقة جربتها بنفسي خلال الصيف، حين لاحظت دوائر صفراء بسبب العرق. والنتيجة؟ المرتبة استعادت بياضها تقريبًا.

استخدام كربونات الصودا (الكريستالات)

عندما تكون البقع أقدم أو أكثر صعوبة، مثل آثار القهوة أو الدم، يمكن استخدام كربونات الصودا. لكن احذر: ارتدِ قفازات، واستخدم محلولًا من كوب كريستالات مذاب في لترين من الماء الساخن. مرر إسفنجة شبه معصورة على المنطقة، ثم جففها بسرعة حتى لا تتشبع المرتبة بالماء.

ماذا عن أجهزة البخار؟

قد يظن البعض أن جهاز البخار مثالي، لكنه في الواقع قد يزيد الأمور سوءًا، لأنه يرطب الألياف ويشجع على نمو العفن. البديل الأفضل هو الاعتماد على المكنسة الكهربائية بشكل متكرر، خاصة مع رأس مخصص للأقمشة.

تنظيف المرتبة بالأمونيا

الأمونيا، رغم رائحتها القوية، تعود لتصبح خيارًا فعالًا لبعض البقع العنيدة. يكفي خلط فنجان صغير مع لترين من الماء الفاتر، ثم فرك البقعة بقطعة قماش مبللة. تذكر فقط أن تعيد الشطف بالماء عدة مرات للتخلص من أي أثر للمنتج.

التنظيف الجاف للمرتبة

في بعض الحالات، يكون الحل هو التنظيف الجاف، سواء بالاستعانة بخدمة متخصصة، أو باستخدام منتجات طبيعية مثل تراب السومير أو حتى مسحوق البيكربونات. هذه الطريقة مثالية لمن يريد تنظيفًا شاملاً دون إغراق المرتبة بالماء.

نصائح إضافية للحفاظ على المرتبة

تهوية الغرفة يوميًا وترك السرير مكشوفًا لبعض الوقت يساعد على التخلص من الرطوبة.

استخدام بضع قطرات من زيت اللافندر مع البيكربونات يضفي رائحة منعشة ويزيد من مقاومة البكتيريا.

مع البيكربونات يضفي رائحة منعشة ويزيد من مقاومة البكتيريا. لمواجهة العفن، يمكن فرك المناطق المتأثرة بالكحول الطبي أو الليمون، مع تعريض المرتبة لأشعة الشمس المباشرة.

كيف تحافظ على نظافة مرتبتك طوال العام؟

الحفاظ على المرتبة ليس فقط إزالة البقع عند حدوثها، بل تبني عادات بسيطة: