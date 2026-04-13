الطريقة الصحيحة لملء الحفرة بعد إزالة جذع الشجرة (وما يجب تجنبه)

هناك عدة طرق لإزالة جذع شجرة مزعج من حديقتك: يمكنك انتزاعه من الجذر، أو استخدام المواد الكيميائية لتسريع عملية التحلل، أو تقطيعه شيئًا فشيئًا باستخدام مطحنة الجذع. مهما كانت الطريقة، فمن المحتمل أن تجد حفرة كبيرة في حديقتك. من المهم إصلاح الثقب بسرعة؛ وإلا فإنه يمكن أن يفسد تصريف التربة في الممتلكات الخاصة بك ويدمر المظهر الجمالي لحديقتك. على أقل تقدير، من المحتمل أن يتعثرك الثقب عدة مرات على الأقل. لحسن الحظ، فإن عملية ملء الحفرة بعد إزالة جذع الشجرة هي عملية واضحة ومباشرة إلى حد ما، ويمكن إجراؤها غالبًا باستخدام بقايا عملية الإزالة.

إذا تخلصت من جذع الشجرة باستخدام وسائل يدوية مثل مطحنة الجذع، فسوف يتبقى لديك كمية كبيرة من رقائق الخشب. يمكن استخدام هذه الرقائق لملء معظم الحفرة ثم تغطيتها بالتربة المطحونة لجعل الفناء يبدو موحدًا. يمكنك أيضًا ملء الحفرة بمواد عضوية أخرى مثل الرمل أو السماد أو قصاصات العشب قبل إضافة التربة السطحية. قم بتعبئة التربة بإحكام وسقي المنطقة بانتظام لمساعدة السطح على الاستواء. عملية ملء ثقب الجذع بعد الإزالة الكيميائية مشابهة. والفرق الوحيد هو أنه يجب عليك تجنب إعادة الزراعة في المنطقة لمدة ستة أشهر على الأقل للسماح بإزالة أي بقايا. بغض النظر عن طريقة الإزالة، يجب عليك اختبار توازن درجة الحموضة في التربة قبل إعادة ملء الحفرة. سوف تحتاج إلى إصلاح الخلل في حموضة التربة باستخدام الحجر الجيري أو كبريتات الحديد.