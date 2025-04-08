الطريقة الفريدة لتزيين رف الكتب مثل شرفة صغيرة

إلى جانب كونها ممتعة للقراءة ، يمكن أن تكون الكتب إضافة مريحة لأي غرفة. الصفحات التي تنقلك إلى الأراضي الجديدة والسحرية ، تحكي أحلى القصص ، يمكن أن تضع أكثر المشاهد القوطي أن تجلب أيضًا العلاقة الحميمة والأناقة إلى منزلك. على الرغم من أن أرفف الكتب القياسية أو التقليدية هي بالتأكيد وسيلة رائعة لعرض الكتب ، إلا أن العثور على تصميمات رف أكثر إبداعًا يمكن أن يحول مجموعة كتابك إلى عمل فني يرفع الغرفة. إذا كنت تبحث عن طريقة ذكية لتحويل مساحتك بأرفف عائمة تستحق القراءات التي تحبها كثيرًا ، فإن إنشاء شرفة كتاب مستوحاة من الفيكتوري هو أحد أكثر الأفكار الذكية. يعد ترقية الرفوف العادية العادية للحصول على القليل من الذوق الفيكتوري أو في عصر Regency طريقة غير متوقعة لتزيين جدرانك مع الاستفادة القصوى من التخزين الرأسي أيضًا!
قد تختلف إمداداتك المحددة ، ولكن بالنسبة لقائمة التسوق البسيطة ، التقط مجموعة من أرفف الجدران مثل الرف العائم Bergshult/Krokshult من Ikea. تريد أيضًا العثور على درابزين ووظائف ذات طابع الفيكتوري مثل السور فيكتوري Melody Jane Dollhouse ، مع الاهتمام بالارتفاع والطول الذي تحتاجه. إذا لم تتمكن من العثور على درابزين على الطراز الفيكتوري الذي تريده ، فاحرص على شيء مشابه مثل قضبان المطبخ الزخرفية الخشبية من Home Depot ، والتي يمكنك الطلاء أو الانتهاء في أي ظل. أخيرًا ، ابحث عن العناصر الزخرفية الممتعة لتضمينها بجانب كتبك.
قم ببناء أرففك ثم أضف السور الخاص بك
لجعل الكتاب شرفة ، قم أولاً بتعليق أرففك ، وتأمينها بالأقواس. قم بقياس كل قسم من سياجك لتناسب على طول الرف وتقليم الزائد حسب الحاجة. استخدم نقاط الغراء الفائقة أو الغراء لتوصيل قطع الحديدية ببعضها البعض. أضف قطرة من النقاط الغراء أو الغراء إلى أسفل الدرابزين واضغط على كل قطعة لأسفل على حافة الرف حتى يجف الغراء. من المهم أن تتذكر أن هذا السياج لا يهدف إلى رفع كتبك ؛ هو أكثر للديكور من الاستقرار. إذا كنت قد خططت لطلاء المبارزة لتتناسب مع جمالية غرفتك ، فقد ترغب في القيام بذلك قبل تأمينه على الرفوف.
بمجرد تثبيت الدرابزين على طول الأرفف ، حان الوقت لتزيين ، وهو بالتأكيد الجزء الأكثر إثارة من هذا DIY! إذا كنت تريد أن تكون كتبك هي التركيز الرئيسي ، فيمكنك ببساطة ملء كل رف مع كتبك المفضلة ، وخاصة الإصدارات الأكثر منافسة مع أغطية لافتة للنظر. إذا كنت قد اخترت تعليق الرف الأعلى بحيث يكون بمثابة عرض أكثر من خزانة الكتب الوظيفية ، فهذا مكان رائع للحفاظ على إصدارات Collector. تعد المتاجر المستعملة مكانًا رائعًا للتحقق من سترات الكتب للأقواس الأنيقة التي تصنع خيارات عرض رائعة.
تزيين كتبك لإضافة البعد
يعد هذا الرف عمليًا للحفاظ على سلامة القراءات الخاصة بك ، ولكن تزيينها مع عناصر أخرى سيضيف الاهتمام والأناقة لجدرانك. فكر في تعليق النباتات والحلي والإطارات الصغيرة وحتى المصباح أو الإضاءة. للحصول على مظهر غريب الأطوار ، فكر في وضع الدمى أو التماثيل على الشرفة. اعتمادًا على مدى عرض أرففك ، يمكنك الحصول على المزيد من الإبداع أو ملء العناصر الكبيرة أيضًا. كما هو الحال مع أي مشروع تصميم ، لا توجد قواعد حول كيفية تزيين رف الكتب ، ولكن المبالغة في ذلك يمكن أن تجعل النتيجة النهائية تبدو مشوشة للغاية. تأكد من أنك تضيف فقط حوالي عنصر أو اثنين من العناصر الزخرفية لكل ثلاثة إلى خمسة كتب للحفاظ على الرف متماسكًا وتجنب المظهر مشغول جدًا.
للحصول على طريقة سهلة لجعل أرففك العائمة تبدو أكثر إثارة للاهتمام ، واللعب مع ارتفاعات مختلفة من كل كتاب ، والمواد ، وحتى الألوان. التنظيم حسب اللون هو وسيلة رائعة لإضافة الاهتمام البصري. هناك ميزة أخرى من هذا DIY وهي أنه يمكنك اختيار طول الأرفف لتناسب احتياجاتك. إذا كان لديك مساحة صغيرة تريد ملءها ، فستعمل أحد الأرفف العائمة أو الرفوف العائمة على منحك تخزينًا إضافيًا بالإضافة إلى شاشة منمقة. ومع ذلك ، إذا كان لديك غرفة بها جدار فارغ تمامًا يمتد من طرف إلى آخر ، فهذا مكان مثالي لربط أرفف متعددة على طول الطريق. تمنح جمالية الشرفة جدرانك لمسة فريدة وجذابة مع الرفوف العائمة التي تحول مجموعة الكتب المشوهة إلى فن الجدار.