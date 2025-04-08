الطريقة الفريدة لتزيين رف الكتب مثل شرفة صغيرة

إلى جانب كونها ممتعة للقراءة ، يمكن أن تكون الكتب إضافة مريحة لأي غرفة. الصفحات التي تنقلك إلى الأراضي الجديدة والسحرية ، تحكي أحلى القصص ، يمكن أن تضع أكثر المشاهد القوطي أن تجلب أيضًا العلاقة الحميمة والأناقة إلى منزلك. على الرغم من أن أرفف الكتب القياسية أو التقليدية هي بالتأكيد وسيلة رائعة لعرض الكتب ، إلا أن العثور على تصميمات رف أكثر إبداعًا يمكن أن يحول مجموعة كتابك إلى عمل فني يرفع الغرفة. إذا كنت تبحث عن طريقة ذكية لتحويل مساحتك بأرفف عائمة تستحق القراءات التي تحبها كثيرًا ، فإن إنشاء شرفة كتاب مستوحاة من الفيكتوري هو أحد أكثر الأفكار الذكية. يعد ترقية الرفوف العادية العادية للحصول على القليل من الذوق الفيكتوري أو في عصر Regency طريقة غير متوقعة لتزيين جدرانك مع الاستفادة القصوى من التخزين الرأسي أيضًا!

قد تختلف إمداداتك المحددة ، ولكن بالنسبة لقائمة التسوق البسيطة ، التقط مجموعة من أرفف الجدران مثل الرف العائم Bergshult/Krokshult من Ikea. تريد أيضًا العثور على درابزين ووظائف ذات طابع الفيكتوري مثل السور فيكتوري Melody Jane Dollhouse ، مع الاهتمام بالارتفاع والطول الذي تحتاجه. إذا لم تتمكن من العثور على درابزين على الطراز الفيكتوري الذي تريده ، فاحرص على شيء مشابه مثل قضبان المطبخ الزخرفية الخشبية من Home Depot ، والتي يمكنك الطلاء أو الانتهاء في أي ظل. أخيرًا ، ابحث عن العناصر الزخرفية الممتعة لتضمينها بجانب كتبك.