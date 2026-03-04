الطريقة القديمة التي تحول حديقتك المسورة إلى عمل فني عملي

قد تبدو زراعة أشجار الفاكهة الخاصة بك بمثابة حلم بعيد المنال إذا كان لديك ساحة صغيرة، ولكن قد يكون الأمر ممكنًا أكثر مما تعتقد. ومع ذلك، بفضل تقنية النمو القديمة، المعروفة باسم espalier، قد تتمكن من زراعة أشجار الفاكهة والشجيرات الكبيرة في حديقتك.
Espalier هي طريقة محددة لزراعة النباتات الخشبية بتصميمات رفيعة ولكن متقنة. بشكل عام، يتم ذلك لأحد سببين: لتناسب النباتات الكبيرة في المساحات الصغيرة أو لإنشاء حاجز. بعبارات بسيطة، إنها في الأساس شجيرة أو شجرة من نوع ما تم تدريبها على النمو بطريقة معينة، وعادة ما تكون مسطحة قدر الإمكان. وللمساعدة في الحفاظ على هذا الشكل، تتم زراعة النباتات بين أعمدة الدعم، أو على طول السياج أو الجدار أو التعريشة. إنها طريقة كانت موجودة على الأقل منذ الرومان القدماء. على مر القرون، عبر الثقافات المختلفة، ظلت العملية تصميمًا شائعًا، على الرغم من العمل الذي يجري فيها.
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جميع مزايا هذه الطريقة. على سبيل المثال، يساعدك على زراعة الأشجار التي قد تكون كبيرة جدًا، خاصة في الساحات الضيقة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على الحماية من أضرار الصقيع ويسمح للأشجار والشجيرات بالنمو حيث لا يمكن أن تنمو بطريقة أخرى. من الأسهل أيضًا مراقبة نباتك وإيقاف المشكلات مبكرًا.
أنواع الأشجار التي تريد وضعها في الاعتبار
هناك الكثير من أشجار الفاكهة المثالية للزراعة، بما في ذلك الكمثرى والتفاح والليمون. أي نوع ذو فروع طويلة قابلة للانحناء إلى حد ما هو المنافس. تعتبر الأصناف سريعة النمو أفضل، ولكنها ليست ضرورة. بشكل عام، يعتبر التفاح والكمثرى والحمضيات والأشجار القزمة هي الأسهل. على سبيل المثال، تُصنع الكمثرى الآسيوية من مجموعة متنوعة من أشجار الكمثرى منخفضة الصيانة والتي تزدهر جيدًا وتنتج طنًا من الفاكهة.
وفي الوقت نفسه، تعتبر الخيارات مثل الخوخ والكاكي أصعب كثيرًا، حيث يوجد القليل من التوازن بين إبقائها مشذبة وتقليل إنتاج الفاكهة. بالنسبة للأشخاص الأكثر خبرة، من الممكن أيضًا التطعيم على مزيج من الأشجار، وجعل كل فرع ينتج شيئًا مختلفًا. إذا كنت تستخدم شجرة فاكهة، فهناك امتيازات أيضًا. نظرًا لأن espalier يتضمن تصميمًا مسطحًا، فإن النبات بأكمله يحصل على ضوء الشمس، مما يسمح للشجرة بتخصيص معظم نموها لإنتاج الفاكهة.
ومع ذلك، ليس من الضروري أن تقتصر على هذا النوع من النباتات. يمكن استخدام أي نوع من الشجيرات أو الأشجار تقريبًا. على الرغم من أنها لن تنتج طعامًا، إلا أنها لا تزال تسمح لك بإضافة المزيد من المساحات الخضراء التي قد تناسب حديقتك، ويمكن أن تضيف إحساسًا بالخصوصية. بعض الأمثلة الأخرى للنباتات التي يمكنك تجربتها بهذه الطريقة تشمل الشوك الناري (Pyracantha spp.) والكاميليا (Camellia spp.) والخشب الحديدي (Ostrya virginiana) وشرابة الحرير الساحلية (Garrya elliptica).
أنواع مختلفة من الاسبالير
أحد مميزات أشجار الفاكهة المزخرفة هو أنه من السهل تزيينها بشكل جميل وتكييفها مع حديقتك أو حديقتك. بعض التصميمات الأكثر شيوعًا هي الطوق الأفقي (سلسلة من الصفوف الأفقية من الفروع)، والشمعدانات (زوايا 90 درجة للسماح بتصميم أفقي جزئيًا وعموديًا جزئيًا)، والسياج البلجيكي (أشجار متعددة متشابكة معًا). ومع ذلك، هناك العشرات من التصاميم المختلفة للاختيار من بينها، ويمكنك اللعب بقدر ما تريد.
لكي ينمو نباتك بالشكل الصحيح، يقوم معظم الأشخاص بتثبيت أسلاك توجيه في الاتجاهات والأماكن التي يريدون أن ينمو فيها النبات. بعد ذلك، لتدريب الفروع، يستخدمون أربطة مضغوطة أو أشرطة لتثبيتها على أسلاك التوجيه. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة والتوجيه، فيمكنك أيضًا الحصول على نفس التأثيرات من خلال الاستفادة من فكرة التعريشة لزيادة المساحة الخارجية الخاصة بك إلى الحد الأقصى. عليك أن تبدأ بنبتة صغيرة لم تتطور كثيرًا بعد، حيث يسهل تدريبها. ستقوم بإزالة أي فروع غير مرغوب فيها، ووضع الفروع الأخرى في الأماكن الصحيحة. مع نمو الشجرة، ستستمر في التقليم والتشكيل حسب الحاجة خلال أواخر الصيف. يمكن للأشكال البسيطة أن تثبت نفسها في غضون ثلاث سنوات أو نحو ذلك، لكن التصميمات المعقدة ستستغرق وقتًا أطول.