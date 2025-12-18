الطريقة اللطيفة لتخزين ورق التواليت في الخارج كديكور للحمام

دعونا نواجه الأمر. ورق التواليت هو الشيء الذي يحتاجه الجميع. وكما أظهرت لنا أحداث مثل جائحة كوفيد-19، فقد يخزنها الناس. المشكلة هي أنه لا أحد يحب حقًا عرضه، حيث يمكن للجميع رؤيته. وهذا أحد الأسباب التي تجعلهم يخفون ذلك. ربما كنت من بينهم. ولكن ماذا لو كان بإمكانك القيام بشيء بسيط لتزيينها، مثل تمزيق بعض المربعات لجعلها تبدو مثل الزهور التي تنبت من لفائفك؟ هل ستشعر بتحسن عند تخزين ورق التواليت في الخارج؟ نحن نراهن أنك قد تقول أنها تبدو لطيفة.

لاختراق مخبأ TP الخاص بك، تحتاج إلى بضع لفات من TP. نظرًا لأنك ستقوم بالفعل بإنشاء زهور صناعية، فقد ترغب في استخدام لفة أكثر رقة – مكونة من طبقتين على الأقل – مثل ورق التواليت Angel Soft. يجب عليك أيضًا تجنب استخدام نهاية ورق التواليت، وهو الجزء الذي تم لصقه على لفة الورق المقوى. لن ينتفخ بشكل جيد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك ضيوف وترغب في جعل اللفافات في حمام الضيوف تبدو جميلة، فكر في استخدام أنواع مختلفة من ورق التواليت لهذا الغرض، ربما ورق التواليت الملون. لديك خيارات متعددة لهذا. إذا كنت تريد مظهرًا رقيقًا، يمكنك اختيار ورق فاتح اللون، مثل اللون الوردي. يعد ورق التواليت الملون من رينوفا خيارًا جيدًا. أو جرب ورق التواليت الملون Gilprop Novelty لمزيد من التنوع والإثارة.