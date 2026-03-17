الطريقة المذهلة لتحويل بنطلون جينز قديم إلى حل تخزين متعدد الاستخدامات

ريييييييب! مما يثير رعبك أنك تشعر بمقعد الجينز الخاص بك منقسمًا. بسرعة، اقفز في السيارة ولن يلاحظ أحد! هذا هو السيناريو الأفضل إذا تمزق الجينز أثناء ارتدائه بالطبع. بغض النظر عن كيفية تآكل الجينز الخاص بك، لا ترميه في سلة المهملات – يمكنك تحويله إلى مجموعة متنوعة من المشاريع الحرفية. على سبيل المثال، يؤدي قص وخياطة قصاصات الجينز في صناديق تخزين لطيفة إلى الحصول على حياة إضافية من زوج متعب. الجوانب المرنة تجعل من السهل تركيب حاوية التخزين في مجموعة متنوعة من المساحات. أفضل ما في الأمر – إلى جانب التكلفة المنخفضة أو المجانية – هو أن حاويات الجينز الأزرق قابلة للغسل في الغسالة. استخدمها لأي غرض تقريبًا، مع العلم أنه يمكنك رمي الأشياء المتسخة مباشرة في الحمولة المظلمة.
في المرة القادمة التي تصاب فيها بالدموع، أو عندما تتخلص أخيرًا من الجينز، قم بتشغيل ماكينة الخياطة الخاصة بك لصنع حاويات تخزين رائعة وغير معقدة. إلى جانب زوج من الجينز، ستحتاج إلى مقص ودبابيس مستقيمة ومسطرة على شكل حرف L وخيط يناسب الجينز الخاص بك وآلة خياطة وقماش منسوج رقيق وخيط بلون مطابق للبطانة وقلم تحديد قماش ودبابيس ومكواة وواجهة حديدية. إذا لم يكن لديك ماكينة خياطة، فاصنع نسخة غير قابلة للخياطة عن طريق استبدال جميع تعليمات الخياطة بمادة لاصقة قماشية مرنة وقابلة للغسل في الغسالة والتجفيف، مثل غراء قماش غوريلا. لن يكون لها المظهر المصقول تمامًا كحاوية مخيطة، لكنها ستظل جذابة ومفيدة.
تحضير وتجميع قطع الدنيم والبطانة
حدد نقطتين على الجينز بقياس 10 × 15 بوصة. يمكنك تجنب قطع القطع بدرزات عن طريق أخذ قطعة من كل ساق. يمكنك أيضًا قطع التماس الداخلي (الذي يحتوي على خياطة علوية) أو إزالة الغرز باستخدام كسارة التماس. قطع قطعتين من قماش البطانة بنفس الحجم؛ لهذه المادة، يمكنك إعادة استخدام الملابس القديمة، مثل التنورة الطويلة أو قطعة أخرى تتكون من الكثير من القماش. أخيرًا، قم بقطع أربع قطع من الواجهات مقاس 10 × 15 بوصة. قم بتشغيل المكواة، ثم قم بدمج الواجهة في الجانب الخلفي لكل قطعة قماش، مع اتباع تعليمات المنتج.
لصنع قاعدة مسطحة للحاوية، ستصنع زوايا صندوقية. للقيام بذلك، ستحتاج إلى قطع زاويتين على نفس الحافة الطويلة من كل قطعة. قم بقياس ووضع علامة على مربع بحجم 3 بوصة × 3 بوصة في كلا الزاويتين على حافة واحدة طويلة من إحدى قطع الدنيم الخاصة بك. إذا كانت قطع الدنيم الخاصة بك تحتوي على جزء من خط التماس، فقم بقطع زوايا الصندوق الأقرب إلى خط التماس؛ سيعطي ذلك فرصة أفضل للاختباء على الجانب السفلي من الحاوية. اقطعي الزوايا المحددة وكرري هذه العملية مع قطعة الدنيم الأخرى وقطعتي البطانة.
الآن، ستقوم بخياطة كل قطعة من الدنيم على البطانة. ضع قطعة من قماش الدنيم وقماش البطانة، بحيث تكون الجوانب اليمنى معًا، مع تطابق جميع الحواف. قم بتثبيت الحافة الأطول وقم بالغرز أو الغراء على طول هذا التماس. كرر هذا مع قطعة أخرى من الدنيم والبطانة. ما لم تكن تستخدم غراء القماش، قم بكي الدرزة بشكل مسطح على جانب واحد.
اللمسات النهائية على حاوية القماش الخاصة بك
الآن، سوف تقوم بدمج القطع معًا في حاوية واحدة. افتح القطعتين المدمجتين من الدنيم والبطانة. ضعهما معًا، بحيث تواجه الجوانب اليمنى بعضها البعض، وبطانة لبطانة، ومن الدنيم إلى الدنيم. قم بتثبيت جميع الحواف باستثناء مناطق الزاوية المقطوعة. أيضًا، اترك فتحة بحجم 3 بوصات على طول حافة البطانة بين زاويتين مقطوعتين؛ سوف نسمي هذا “ثقب الدوران” لقلب القماش بالطريقة الصحيحة. قم بالغرز أو الصمغ على طول هذه الحواف، لكن لا تقم بخياطة الزوايا المقطوعة. إذا كنت تستخدم الغراء، فاتركه لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يجف.
لعمل زوايا الصندوق، قم بضم طبقات القماش وفصلها عند نقاط القطع في الزوايا على قطع الدنيم. أمسك الزوايا بدون طبقات، ثم قم بمحاذاة الحواف للأعلى، ثم قم بتثبيتها، ثم قم بخياطة هذه الحافة أو لصقها لإغلاقها. كرر مع الزوايا الثلاث الأخرى. اقلب قطع القماش من الداخل إلى الخارج من خلال فتحة الدوران. أدخل الحواف الخام داخل الحفرة ثم قم بخياطتها أو لصقها لإغلاقها.
اضغط على الخطوط الملاحية المنتظمة في شكل الدنيم، وقم بتمريرها في الزوايا وتنعيمها في مكانها. قم بتشغيل مكواة ساخنة على خط التماس بين البطانة والدنيم لعمل طية واضحة. إذا قمت بخياطة الغراء، فانتظر حتى يجف تمامًا قبل الكي. ضع قطعة من القماش الواقي على المنطقة، ثم قم بكيها بدرجة حرارة منخفضة. بالنسبة للنسخة المخيطة آليًا، قم بتشغيل خط من الغرز العلوية حول الحافة العلوية للحاوية، ثم قم بطي الحواف حتى تظهر البطانة. يمكنك أيضًا الخياطة على الزخارف الزخرفية أو إضافة تصميمات مطرزة إذا رغبت في ذلك. قم بقص الخيوط الضالة، وستكون حاوية تخزين القماش سهلة الاستخدام جاهزة لتخزين العناصر الموجودة على طاولة الحمام أو صندوق تخزين الألعاب أو مخزن المطبخ.