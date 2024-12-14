الطريقة المضحكة التي بدأ بها تاريخ السُكر

حتى الأشخاص الذين ليسوا من محبي “Drunk History” ربما يعرفون على الأقل الفرضية: احصل على ممثل كوميدي في حالة سكر، واطلب منهم قراءة بعض الحكايات التاريخية، ثم اطلب من النجوم الرصينين تمثيل تلك الحكاية ومزامنة خطوط الممثل الكوميدي. إنه في الواقع مفهوم غريب جدًا. ومع ذلك، انطلق المسلسل بشكل كبير على قناة Comedy Central من عام 2013 إلى عام 2019، حيث امتد إلى 72 حلقة والعديد من اللحظات التي لا تنسى مثل أداء إيفان راشيل وود الرائع بدور ماري شيلي في الموسم السادس، الحلقة الأولى، “هل أنت خائف من ال”؟ في حالة سكر؟”
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في الواقع، تعتبر فرضية “Drunk History” غريبة بما يكفي لتستحق مجموعة كاملة من الأسئلة: كيف تم عرض العرض؟ كيف تمت الموافقة عليها؟ كيف يعتقد أي شخص أنه سيكون ناجحا؟ والأهم من ذلك: كيف بدأ الأمر؟ فيما يتعلق بهذا السؤال الأخير، فإن الفرضية والشكل وما إلى ذلك من “تاريخ السكران” لم يتم التخطيط لها أو تصميمها على الإطلاق. مثل العديد من أمثلة الإلهام الإبداعي، ظهر “تاريخ السكران” في تلك اللحظة. ولكن من هنا – وكالعادة – تطلبت الفكرة الرائعة بعض العمل الحقيقي حتى تؤتي ثمارها.
في عام 2019، قال المؤلف المشارك لمسلسل “Drunk History” ديريك ووترز – الرجل الذي أجرى مقابلات مع رواة المسلسل وشارك في الشرب معهم – والمؤلف المشارك وراء الكواليس جيريمي كونر، لـ Entertainment Weekly قصة أصول “Drunk” تاريخ.” كما قال ووترز، كان يستمع إلى صديقه المخمور جيك جونسون وهو يروي قصة عن الموسيقي أوتيس ريدينغ. تراجع ووترز خطوة إلى الوراء واعتقد أن القصة كانت سخيفة ولا يمكن أن تحدث أبدًا. ثم فكر: “ماذا لو قام الناس بتمثيل هذه القصة؟”
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بدأ كل شيء بحكاية مخمور
بأسلوب “تاريخ السكران” الحقيقي، بدأت قصة “تاريخ السكران” بحكاية سكران عن التاريخ. كما قال ديريك ووترز لـ Entertainment Weekly في عام 2019، فإن الشرارة الأولى للإلهام لبرنامجه الناجح المستقبلي تعود إلى عام 2007. فقط لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك عندما تضمنت الأغاني الناجحة أغنية “Don’t Stop the Music” لريهانا وجورج دبليو بوش. كان بوش في ولايته الثانية كرئيس، وكان موقع ماي سبيس أكبر منصة للتواصل الاجتماعي. حتى في ذلك الوقت، لم يكن ووترز سعيدًا بأن الكوميديا عبر الإنترنت تدور حول “النجاحات وليس المحتوى”، كما قال لـ No Film School. لقد أراد أن يقدم عرضًا مناسبًا يضم أفلامًا كوميدية قصيرة، ويصوره، ويحرره، ويعرضه، ويعرضه على الإنترنت.
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كان ووترز وصديقه الممثل جيك جونسون عاطلين عن العمل في ذلك الوقت. في إحدى الليالي، كان ووترز يستمع إلى جونسون المدمر وهو يروي قصة ملفقة بشكل واضح عن أسطورة السول أوتيس ريدينغ، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في ويسكونسن عام 1967. ووصف جونسون مشهد الوداع بين ريدينغ وزوجته، زيلما أتوود، مقتبسًا كل شخصية باستخدام أصوات مختلفة. “يجب على أوتيس أن يرحل،” “لا، يجب على أوتيس أن يرحل،” نقل جونسون عن ردينغ قوله (لكل مجلة انترتينمنت ويكلي)، فأجابت أتوود بأشياء مثل، “سأراك عندما تعود”. وفي الوقت نفسه، اعترف جونسون بأن القصة مزيفة وظل يتمتم قائلا: “هذا لم يحدث أبدا”. وهكذا واصل الضوء في ذهن ووترز: ماذا لو كان هذا هو العرض الكوميدي الذي يريده؟ ماذا لو عرض حكايات تاريخية حقيقية؟ لقد تعاون مع صديقه جيريمي كونر، الذي كان يعمل لدى جاك بلاك في ذلك الوقت، وشرع الاثنان في إنتاج مقطع فيديو، معظمه من أجل المتعة.
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الحلقة الأولى بقيادة مايكل سيرا
في هذه المرحلة، يجب أن يتذكر الناس أن “Drunk History” ظهر لأول مرة كمسلسل ويب صغير ومستقل على YouTube قبل أن تلتقطه قناة Comedy Central لموسمه السادس من عام 2013 إلى عام 2019. ولا تزال الحلقات السبع الأولى من البرنامج متاحة في نسختها الأصلية. النماذج على موقع يوتيوب على قناة DrunkHistory، ويعود تاريخها إلى نفس العام الذي أجرى فيه ديريك ووترز محادثته الخاطفة مع جيك جونسون المخمور في عام 2007.
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ظهرت الحلقات الأولى من “Drunk History” بفضل الممثل الكوميدي مايكل سيرا. كان Cera قد لعب للتو دور البطولة في كل من “Superbad” و”Juno” بعد الانتهاء من مسيرته في المواسم الثلاثة الأولى من “Arrested Development” وكان في خط كوميدي ساخن. وبالنظر إلى الإحراج الغريب للممثل الذي يقوم بمزامنة كلمات شخص آخر في حالة سكر بينما كان يرتدي ملابس قديمة، قد يجادل القليل من الناس بأن سيرا لم تكن مناسبة تمامًا.
تواصل ووترز وكونر مع اتصالات مثل Cera لعمل فيديو لأول مرة. أثناء مشاركته مع No Film School، أخبر سيرا عن فكرته للحلقة الأولية، مع التركيز على المبارزة الشهيرة بين ألكسندر هاملتون وآرون بور في عام 1804. قال سيرا ببساطة، “أوه، حسنًا، إذا قمت بتصوير ذلك ، أحب أن أكون فيه.” استمرت الحلقة لتظهر سيرا وواترز وجونسون (في حالة سكر على الأريكة) والممثلة أشلي جونسون (لا علاقة لها). الشيء المضحك هو أن ووترز لم ينشره على الإنترنت على الفور. لقد فكر في القيام بذلك لاحقًا فقط عندما “يشعر بالملل أثناء العطلات” في No Film School. ومن هناك، لم يكن هناك توقف للعرض.
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الانتقال إلى كوميدي سنترال
بدأ الانتقال من العرض الصغير المستقل إلى الدعامة الأساسية لـ Comedy Central والمشروع التراثي الشهير الآن في عام 2010 مع الممثل الكوميدي ويل فيريل، الذي لعب دور البطولة في الحلقة السادسة من “Drunk History’s” بدور أبراهام لينكولن بجانب دون سيدل بدور فريدريك دوغلاس. حتى ذلك الحين، كان العرض قد اكتسب زخمًا بالفعل بفضل جاك بلاك الذي لعب دور بنجامين فرانكين في الحلقتين الثانية والثالثة الأصليتين من “Drunk History، المجلد 2″ و”Drunk History، المجلد 2.5” على التوالي. لكن حلقة Ferrell هي التي فازت بجائزة لجنة تحكيم مهرجان صندانس السينمائي في صناعة الأفلام القصيرة عام 2010. مثل جميع حلقات Drunk History، تركز جزء كبير من نجاحها على الراوي، والذي كان في هذه الحالة الممثل الكوميدي جين كيركمان، الذي روى ما مجموعه أربع حلقات قبل وبعد كوميدي سنترال.
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ومع ذلك، لم يكن نجاح “Drunk History” ضمانًا بالضرورة في تلك المرحلة، كما قال ووترز لـ No Film School. أعربت كوميدي سنترال عن رغبتها في متابعة العرض بعد فوز صندانس عام 2010، لكن ووترز وصف نفسه بأنه “متردد” لأنه لم يكن متأكدًا من أن الفرضية المركزية لممثل يمثل كلمات ممثل كوميدي مخمور يمكن أن تكون أكثر من مجرد كوميديا صغيرة. لكل مدرسة السينما. لذلك، نسج ووترز رحلاته إلى هذا المزيج، حيث زار مجموعة متنوعة من المدن الأمريكية ليتعلم التاريخ المحلي ويبني حلقاته على ذلك. Voila: ضربة فورية. وهكذا ازدهرت حكاية سكران بسيطة بين صديقين عاطلين عن العمل على مدار ست سنوات بدءًا من عام 2007 إلى النسخة الكوميدية المركزية المستندة إلى “Drunk History’s”، والتي بدأت في عام 2013، وهي نسخة أقل ضبابية بكثير. شكرًا على المساعدة، أيها الخمر – لقد كنت رائعًا.
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