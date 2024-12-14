الطريقة المضحكة التي بدأ بها تاريخ السُكر

حتى الأشخاص الذين ليسوا من محبي “Drunk History” ربما يعرفون على الأقل الفرضية: احصل على ممثل كوميدي في حالة سكر، واطلب منهم قراءة بعض الحكايات التاريخية، ثم اطلب من النجوم الرصينين تمثيل تلك الحكاية ومزامنة خطوط الممثل الكوميدي. إنه في الواقع مفهوم غريب جدًا. ومع ذلك، انطلق المسلسل بشكل كبير على قناة Comedy Central من عام 2013 إلى عام 2019، حيث امتد إلى 72 حلقة والعديد من اللحظات التي لا تنسى مثل أداء إيفان راشيل وود الرائع بدور ماري شيلي في الموسم السادس، الحلقة الأولى، “هل أنت خائف من ال”؟ في حالة سكر؟”

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في الواقع، تعتبر فرضية “Drunk History” غريبة بما يكفي لتستحق مجموعة كاملة من الأسئلة: كيف تم عرض العرض؟ كيف تمت الموافقة عليها؟ كيف يعتقد أي شخص أنه سيكون ناجحا؟ والأهم من ذلك: كيف بدأ الأمر؟ فيما يتعلق بهذا السؤال الأخير، فإن الفرضية والشكل وما إلى ذلك من “تاريخ السكران” لم يتم التخطيط لها أو تصميمها على الإطلاق. مثل العديد من أمثلة الإلهام الإبداعي، ظهر “تاريخ السكران” في تلك اللحظة. ولكن من هنا – وكالعادة – تطلبت الفكرة الرائعة بعض العمل الحقيقي حتى تؤتي ثمارها.

في عام 2019، قال المؤلف المشارك لمسلسل “Drunk History” ديريك ووترز – الرجل الذي أجرى مقابلات مع رواة المسلسل وشارك في الشرب معهم – والمؤلف المشارك وراء الكواليس جيريمي كونر، لـ Entertainment Weekly قصة أصول “Drunk” تاريخ.” كما قال ووترز، كان يستمع إلى صديقه المخمور جيك جونسون وهو يروي قصة عن الموسيقي أوتيس ريدينغ. تراجع ووترز خطوة إلى الوراء واعتقد أن القصة كانت سخيفة ولا يمكن أن تحدث أبدًا. ثم فكر: “ماذا لو قام الناس بتمثيل هذه القصة؟”

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