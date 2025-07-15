الطريقة المعقولة لإخفاء مكثف AC القبيح على الفناء الخاص بك

هناك العديد من الطرق الإبداعية لإخفاء وحدة تكييف الهواء ، ولكن العثور على وحدة بأسعار معقولة وأنيقة قد يكون تحديًا للبعض. لذا ، كيف يمكنك إنشاء ميزة تصميم مخفية لا تعرض للخطر وظائف المكثف ، وهي كبيرة بما يكفي لإخفاء الجهاز الكبير ، بينما تمزج مع جمالية الفناء؟ بسيط: بناء جدران كتلة نسيم. يمكن أن تخلق هذه الكتل سياجًا مزيفًا ، مع إخفاء وحدة التيار المتردد في مرأى من البصر مع السماح بما يكفي من تدفق الهواء للدوران لتحقيق الكفاءة التشغيلية.

إذن ، ما هي الكتل النسيم؟ هذه هي الكتل الخرسانية المزخرفة التي تم تعميمها بين العشرينات والسبعينيات من القرن الماضي كوسيلة أنيقة لتقليل ضوء الشمس المباشر ، وتوفير الخصوصية ، والسماح بالتهوية حول الخارجيات المنزلية. أنها تأتي بأحجام مختلفة وأشكال وألوان. على سبيل المثال ، قد تقيس بعض الكتل 7.5 × 7.5 × 3 بوصات ، في حين أن الكتل الكبيرة قد تكون 11.4 × 11.4 × 3.5 بوصة. يمكن أن تختلف أسعارها أيضًا ، حيث يبدأ البعض من 7 دولارات والبعض الآخر يصل إلى 34 دولارًا لكل قطعة. يمكن أن يكون تثبيتها عملية بسيطة أو متورطة ، اعتمادًا على نهجك.

مع هذا البناء البسيط والصغير ، يمكنك توفير المال من خلال تكديس الكتل وترابطها مع لاصق البناء. يتراوح متوسط مكثف AC حوالي 30 إلى 45 بوصة ، وعرض 30 إلى 40 بوصة ، وعمق 28 إلى 35 بوصة. لذلك ، فإن تكاليف الشراء (تكلفة المشروع الرئيسية) التي يمكن أن تغطي مكثفًا أصغر على جانبين قد تبدأ حوالي 217 دولارًا ، وعلى ثلاثة جوانب ، حوالي 322 دولارًا. من المحتمل أن يتطلب نهج أكبر أو أكثر تعقيدًا أدوات ومواد إضافية مثل الجص ، حديد التسليح ، الفواصل ، وغيرها من العناصر الداعمة.