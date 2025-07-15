الطريقة المعقولة لإخفاء مكثف AC القبيح على الفناء الخاص بك

هناك العديد من الطرق الإبداعية لإخفاء وحدة تكييف الهواء ، ولكن العثور على وحدة بأسعار معقولة وأنيقة قد يكون تحديًا للبعض. لذا ، كيف يمكنك إنشاء ميزة تصميم مخفية لا تعرض للخطر وظائف المكثف ، وهي كبيرة بما يكفي لإخفاء الجهاز الكبير ، بينما تمزج مع جمالية الفناء؟ بسيط: بناء جدران كتلة نسيم. يمكن أن تخلق هذه الكتل سياجًا مزيفًا ، مع إخفاء وحدة التيار المتردد في مرأى من البصر مع السماح بما يكفي من تدفق الهواء للدوران لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
إذن ، ما هي الكتل النسيم؟ هذه هي الكتل الخرسانية المزخرفة التي تم تعميمها بين العشرينات والسبعينيات من القرن الماضي كوسيلة أنيقة لتقليل ضوء الشمس المباشر ، وتوفير الخصوصية ، والسماح بالتهوية حول الخارجيات المنزلية. أنها تأتي بأحجام مختلفة وأشكال وألوان. على سبيل المثال ، قد تقيس بعض الكتل 7.5 × 7.5 × 3 بوصات ، في حين أن الكتل الكبيرة قد تكون 11.4 × 11.4 × 3.5 بوصة. يمكن أن تختلف أسعارها أيضًا ، حيث يبدأ البعض من 7 دولارات والبعض الآخر يصل إلى 34 دولارًا لكل قطعة. يمكن أن يكون تثبيتها عملية بسيطة أو متورطة ، اعتمادًا على نهجك.
مع هذا البناء البسيط والصغير ، يمكنك توفير المال من خلال تكديس الكتل وترابطها مع لاصق البناء. يتراوح متوسط مكثف AC حوالي 30 إلى 45 بوصة ، وعرض 30 إلى 40 بوصة ، وعمق 28 إلى 35 بوصة. لذلك ، فإن تكاليف الشراء (تكلفة المشروع الرئيسية) التي يمكن أن تغطي مكثفًا أصغر على جانبين قد تبدأ حوالي 217 دولارًا ، وعلى ثلاثة جوانب ، حوالي 322 دولارًا. من المحتمل أن يتطلب نهج أكبر أو أكثر تعقيدًا أدوات ومواد إضافية مثل الجص ، حديد التسليح ، الفواصل ، وغيرها من العناصر الداعمة.
كيفية بناء غطاء مكثف كتلة نسيم
إذا قررت بناء الجدار بنفسك ، فمن المستحسن أن تخطط لنقل الكتل الخرسانية ، حيث يمكن أن تكون ثقيلة للغاية على دفعات. أيضًا ، قبل التسوق للحصول على الكتل ، تأكد من قياس وحدة مكثف AC الخاصة بك لتحديد عدد تحتاج إلى تغطيتها بالكامل. لاحظ أنك سترغب في ترك مساحة كافية بين الجدار والوحدة للسماح بسهولة الوصول إلى إصلاح أو عند استبدال وحدة تكييف الهواء.
بالإضافة إلى كتل النسيم ، ستحتاج إلى عدد قليل من المواد والأدوات لبناء DIY ، بما في ذلك لاصق البناء loctite (أو مادة لاصقة أخرى مناسبة للخرسانة) ، والقفازات الشاقة ، وشريط القياس. بعد شراء الكتل الخاصة بك وأخذت قياساتك ، قم بتنسيق الكتل مسبقًا لضمان المحاذاة المناسبة. بعد ذلك ، ستقوم بشكل أساسي بتكديس سليمك في صف واحد في كل مرة. قم بتطبيق لاصق البناء في نمط متعرج على الجزء العلوي من كل كتلة قبل إضافة واحدة أخرى فوقها. أيضا ، تأكد من تطبيق لاصق على جانبي كل كتلة جديدة كذلك. اضغط على كل كتلة تم وضعها حديثًا بحزم للحصول على رابطة آمنة. السماح للمادة أن تجف قبل تزيين الحائط الخاص بك.
بمجرد تجفيفه ، فكر في طلاء الجدار لترقية جمالية الفناء الخاصة بك ، أو ربما إضافة عدد قليل من نباتات التسلق إلى بعض المناطق. يمكنك أيضًا مزج أنماط كتلة نسيم مختلفة ومطابقة لشعور أكثر أنيقة أو منسقة. تعد إضافة بضع صفوف من أضواء السلسلة طريقة أخرى يمكنك إحضارها إلى المزيد من الإبداع إلى الحائط.