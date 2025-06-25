الطريقة المفجعة سرطانات الدم تسبب الوفاة

غالبًا ما تكون سرطانات الدم قاتلة لأنها يمكن أن تشل دم الدم والجهاز المناعي في الجسم ، مما يؤدي إلى العدوى أو فشل الأعضاء أو النزيف الذي لم يعده الجسم بالتحكم فيه. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي سرطان الدم إلى الوفاة عندما لم يعد نخاع العظم قادرًا على إنتاج خلايا دم صحية كافية ، مما يترك الجسم عرضة للالتهابات التي تهدد الحياة أو فقر الدم الشديد أو النزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه. في المراحل المتقدمة ، قد يحدث فشل متعدد المناطق بسبب انتشار خلايا سرطان الدم أو مضاعفات العلاج. حتى العلاجات العدوانية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية قاتلة في بعض الحالات. (يمكن أن يكون علامة تحذير من سرطان الدم إذا بدا كبدك هكذا.)

من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين وغير هودجكين نوعان من سرطان الغدد الليمفاوية) عن طريق إتلاف الأعضاء الحرجة ، أو الساحق في نخاع العظم ، أو تعطيل الأرصدة الكيميائية في الجسم. يؤدي فشل نخاع العظم إلى الالتهابات أو النزيف الداخلي أو عدم توصيل الأكسجين إلى الأعضاء ، في حين أن سرطان الغدد الليمفاوية في الأعضاء مثل الكبد أو الرئتين يمكن أن يتسبب في إغلاق تلك الأنظمة. في حالات نادرة ، يقلل الدم السميك (فرط اللقاح) تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو فقدان الوعي.

أخيرًا ، قد يموت الأشخاص الذين يعانون من المايلوما المتعددة في المرحلة المتأخرة من مضاعفات مثل الفشل الكلوي أو الالتهابات الشديدة أو مستويات الكالسيوم المرتفعة بشكل خطير في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الارتباك والغيبوبة والموت. يضعف المرض أيضًا العظام ويعطل إنتاج خلايا الدم ، مما يزيد من خطر الكسور وفقر الدم والنزيف. مع تقدم المايلوما المتعددة ، يمكن أن تطغى على الأعضاء والأنظمة الحيوية ، مما يؤدي إلى فشل متعدد الأعضاء. (اقرأ عن كيفية اتخاذ علاج السرطان خطوة كبيرة للأمام لمرضى المايلوما المتعددين.)