الطريقة المفجعة سرطانات الدم تسبب الوفاة

وفقًا لمدينة الأمل ، تبدأ سرطانات الدم ، المعروفة أيضًا باسم سرطانات الدم ، في نخاع العظم – الأنسجة الإسفنجية داخل العظام التي تصنع فيها خلايا الدم – أو في الجهاز اللمفاوي. تتطور هذه السرطانات عندما تنمو خلايا الدم غير الطبيعية خارج نطاق السيطرة ، وتواجه خلايا صحية وتتدخل في قدرتها على العمل. نظرًا لأن خلايا الدم الطبيعية مسؤولة عن مكافحة الالتهابات ، ونقل الأكسجين ، وتخثر الدم ، فإن هذا الاضطراب يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ، بما في ذلك الموت.
الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من سرطان الدم هي سرطان الدم والليمفاوية والميلكوما المتعددة. يؤثر كل منهما على نوع مختلف من الدم أو الخلايا المناعية ، ولكن جميعها تنشأ في نخاع العظم أو الجهاز اللمفاوي. بعض الاضطرابات النادرة ، مثل متلازمات التنسج النخاعي (MDS) أو الأورام التكاثرية النخاعية (MPNs) ، تقع أيضًا تحت مظلة سرطان الدم بسبب تأثيرها على كيفية إنتاج خلايا الدم أو عملها.
كيف تؤثر سرطانات الدم الشائعة على وظيفة خلايا الدم
غالبًا ما تكون سرطانات الدم قاتلة لأنها يمكن أن تشل دم الدم والجهاز المناعي في الجسم ، مما يؤدي إلى العدوى أو فشل الأعضاء أو النزيف الذي لم يعده الجسم بالتحكم فيه. على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي سرطان الدم إلى الوفاة عندما لم يعد نخاع العظم قادرًا على إنتاج خلايا دم صحية كافية ، مما يترك الجسم عرضة للالتهابات التي تهدد الحياة أو فقر الدم الشديد أو النزيف الذي لا يمكن السيطرة عليه. في المراحل المتقدمة ، قد يحدث فشل متعدد المناطق بسبب انتشار خلايا سرطان الدم أو مضاعفات العلاج. حتى العلاجات العدوانية يمكن أن تسبب آثارًا جانبية قاتلة في بعض الحالات. (يمكن أن يكون علامة تحذير من سرطان الدم إذا بدا كبدك هكذا.)
من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين وغير هودجكين نوعان من سرطان الغدد الليمفاوية) عن طريق إتلاف الأعضاء الحرجة ، أو الساحق في نخاع العظم ، أو تعطيل الأرصدة الكيميائية في الجسم. يؤدي فشل نخاع العظم إلى الالتهابات أو النزيف الداخلي أو عدم توصيل الأكسجين إلى الأعضاء ، في حين أن سرطان الغدد الليمفاوية في الأعضاء مثل الكبد أو الرئتين يمكن أن يتسبب في إغلاق تلك الأنظمة. في حالات نادرة ، يقلل الدم السميك (فرط اللقاح) تدفق الدم إلى الدماغ أو القلب ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو فقدان الوعي.
أخيرًا ، قد يموت الأشخاص الذين يعانون من المايلوما المتعددة في المرحلة المتأخرة من مضاعفات مثل الفشل الكلوي أو الالتهابات الشديدة أو مستويات الكالسيوم المرتفعة بشكل خطير في الدم (فرط كالسيوم الدم) ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الارتباك والغيبوبة والموت. يضعف المرض أيضًا العظام ويعطل إنتاج خلايا الدم ، مما يزيد من خطر الكسور وفقر الدم والنزيف. مع تقدم المايلوما المتعددة ، يمكن أن تطغى على الأعضاء والأنظمة الحيوية ، مما يؤدي إلى فشل متعدد الأعضاء. (اقرأ عن كيفية اتخاذ علاج السرطان خطوة كبيرة للأمام لمرضى المايلوما المتعددين.)
التشخيص المبكر لسرطان الدم أمر بالغ الأهمية
يلعب الكشف المبكر دورًا حاسمًا في الحصول على نتائج علاجية ناجحة مع سرطانات الدم ، مع الإشارة إلى أن العلاج خلال المراحل المبكرة يمكن أن يكون أكثر فاعلية وأقل توزيعًا. هناك مجموعة واسعة من العلاجات المتاحة عند التقاطها مبكرًا. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن للكثيرين تحقيق مغفرة كاملة. يمكن أن يسمح التشخيص والعلاج المبكر للمرضى بتجنب مضاعفات أكثر خطورة مثل الالتهابات واضطرابات النزيف. هذه العوامل جميعها تضيف ما يصل إلى نوعية حياة أفضل.
وفقًا لمدينة الأمل ، فإن أعراض سرطانات الدم غالبًا ما تشمل التعب ، والالتهابات المتكررة ، وفقدان الوزن غير المفسر ، وآلام العظام ، والغدد الليمفاوية المتورمة ، على الرغم من أن العلامات يمكن أن تختلف حسب النوع المحدد. يشتمل التشخيص عادةً على اختبارات الدم ، وخزعات ، والتصوير لتحديد مدى خيارات العلاج المرضية وتوجيه ، والتي قد تشمل العلاج الكيميائي أو الإشعاع أو عمليات زرع الخلايا الجذعية أو العلاجات المستهدفة.