الطريقة الوحيدة لتخزين الخل للتنظيف

بغض النظر عن مهمة التنظيف التي لديك أمامك ، سواء كان ذلك ، فهي تنحرف عن غسالة الصحون أو إزالة خطوطك من أجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ ، يعد الخل أداة تنظيف متعددة الاستخدامات تستحق استخدامها. إنه لا يتفوق على تنظيف مجموعة متنوعة من الأشياء فحسب ، بل إنه صديق للبيئة وغير سامة ، مما يجعل من الآمن استخدامه حول الحيوانات الأليفة والأطفال. يحب الكثير من الناس شرائه بكميات كبيرة ، ولكن ما هي أفضل طريقة لتخزينها بأمان لزيادة مدة الصلاحية؟ لحسن الحظ ، الإجابة بسيطة: قم بتخزينها في مكان مظلم وبارد.

هناك الكثير من أنواع الخل المختلفة (لكل من التنظيف والطبخ) ، لكنك سترغب في تعطيل بعض الخل الأبيض أو التنظيف لاستخدامه في الأعمال المنزلية اليومية. إنها متشابهة إلى حد ما ، مع اختلاف بسيط فقط في مستويات الحموضة. يحتوي الخل الأبيض على مستوى حمض الأسيتيك بنسبة 5 ٪ ، في حين أن تنظيف الخل يحتوي على 6 ٪ ، وهو ما يجعل هذه المنظفات الجيدة هذه. يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الطرق لجعل المطبخ بريقك ، وكذلك معالجة الأعمال الأخرى في جميع أنحاء المنزل.

هناك ميزة أخرى رائعة من استخدام الخل لتنظيفها وهي كيفية صنعها. لأنه مخمر ، لا يتطلب الخل أي تبريد وسيستغرق وقتًا طويلاً حتى تنتهي صلاحيته. إنها أيضًا عديمة اللون ، وستظل واضحًا بمرور الوقت ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تلطيخ كونترتات المطبخ الأبيض الجميل (ما لم تكن مصنوعة من الحجر أو الرخام لأن الحمض يمكن أن يحفرها). يعد Vinegar حقًا عجبًا للجميع ، ولكن لهذا السبب يجب تخزينه بشكل صحيح.