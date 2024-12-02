الطريقة غير المتوقعة التي قد يؤدي بها السياج إلى خفض تأمين مالك منزلك

ربما تعلم بالفعل أن السياج يمكن أن يزيد من قيمة منزلك من خلال جعله أكثر جاذبية للمشترين. لكن الحاجز قد يوفر لك أيضًا بعض المال من خلال مساعدتك على تقليل معدل التأمين على أصحاب المنازل. قد لا تدرك ذلك، ولكن بعض شركات التأمين سوف تخفض سعرك لأن السياج يقلل من فرص قيام لص أو مخرب بضرب منزلك. ففي نهاية المطاف، فإنها تلعب دورا رئيسيا في تحديد خطوط الملكية وملكية العقارات، وهو ما يردع المجرمين. تظهر دراسات متعددة أن المنازل ذات الأسوار بها حالات جريمة أقل من العقارات التي لا تحتوي عليها، وتروج وزارة النقل الأمريكية لها باعتبارها مفيدة لمنع الجريمة. ويقدم المعهد الوطني لمنع الجريمة (NICP) دورات تدريبية حول الطريقة التي يمكن أن تلعب بها الحواجز والمناظر الطبيعية والإضاءة دورًا في الحد من الجريمة.

إذن ما هو تأمين أصحاب المنازل بالضبط؟ يتضمن عادةً الحماية لمطالبات الإصابة الشخصية المرفوعة ضدك. إذا دخل شخص ما إلى ممتلكاتك بشكل قانوني وتعرض لإصابة بسبب حالة خطيرة، فقد تكون أنت (وشركة التأمين الخاصة بك) مسؤولاً عن التكاليف الطبية والأحكام المالية الأخرى. يمكن أن يقلل السياج من احتمالية إدانتك بالمسؤولية في دعوى تتعلق بمسؤولية المبنى أو دعوى إصابة شخصية، لذلك قد تقوم الشركة بتخفيض السعر إذا كان منزلك به سياج. سياج قوي أيضًا يبقي كلبك داخل العقار، مما يقلل من فرص رفع دعوى قضائية بسبب عضة كلب.