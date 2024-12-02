الطريقة غير المتوقعة التي قد يؤدي بها السياج إلى خفض تأمين مالك منزلك

ربما تعلم بالفعل أن السياج يمكن أن يزيد من قيمة منزلك من خلال جعله أكثر جاذبية للمشترين. لكن الحاجز قد يوفر لك أيضًا بعض المال من خلال مساعدتك على تقليل معدل التأمين على أصحاب المنازل. قد لا تدرك ذلك، ولكن بعض شركات التأمين سوف تخفض سعرك لأن السياج يقلل من فرص قيام لص أو مخرب بضرب منزلك. ففي نهاية المطاف، فإنها تلعب دورا رئيسيا في تحديد خطوط الملكية وملكية العقارات، وهو ما يردع المجرمين. تظهر دراسات متعددة أن المنازل ذات الأسوار بها حالات جريمة أقل من العقارات التي لا تحتوي عليها، وتروج وزارة النقل الأمريكية لها باعتبارها مفيدة لمنع الجريمة. ويقدم المعهد الوطني لمنع الجريمة (NICP) دورات تدريبية حول الطريقة التي يمكن أن تلعب بها الحواجز والمناظر الطبيعية والإضاءة دورًا في الحد من الجريمة.
إذن ما هو تأمين أصحاب المنازل بالضبط؟ يتضمن عادةً الحماية لمطالبات الإصابة الشخصية المرفوعة ضدك. إذا دخل شخص ما إلى ممتلكاتك بشكل قانوني وتعرض لإصابة بسبب حالة خطيرة، فقد تكون أنت (وشركة التأمين الخاصة بك) مسؤولاً عن التكاليف الطبية والأحكام المالية الأخرى. يمكن أن يقلل السياج من احتمالية إدانتك بالمسؤولية في دعوى تتعلق بمسؤولية المبنى أو دعوى إصابة شخصية، لذلك قد تقوم الشركة بتخفيض السعر إذا كان منزلك به سياج. سياج قوي أيضًا يبقي كلبك داخل العقار، مما يقلل من فرص رفع دعوى قضائية بسبب عضة كلب.
هل يستحق بناء سياج فقط لتوفير أسعار التأمين؟
ولسوء الحظ، فإن إضافة سياج لمحاولة توفير أسعار التأمين ربما لا يكون خيارا ماليا جيدا. لا تقدم بعض الشركات خصومات إذا كان لديك حاجز، لذلك قد تضطر إلى التسوق، وقد تضطر إلى طلب سعر مخفض مباشرة. يختلف الخصم نفسه بين شركات التأمين أيضًا، لذلك لا يمكنك التأكد من أنك ستحصل على خصم كبير عن طريق إضافة سياج.
قد تطلب منك بعض شركات النقل تثبيت نوع أو حجم معين من السياج من خلال مُثبِّت محترف. قد تطلب منك شركة التأمين أيضًا إعداد مكونات نظام الإضاءة والأمن للحصول على أي خصم. إذا كنت تستوفي جميع معايير الشركة لأنظمة الأمان – بما في ذلك أي متطلبات للسياج – تقول Insurify أنه يمكنك الحصول على خصم يصل إلى 15٪ على أسعارك.
ووفقا لأنجي، سيكلف بناء السياج المتوسط حوالي 3200 دولار لصاحب المنزل. مع الأخذ في الاعتبار أنها تدوم عادةً حوالي 15 عامًا، فسيتعين عليك الحصول على خصم على التأمين الخاص بك يبلغ حوالي 207 دولارًا سنويًا حتى يتمكن الحاجز من دفع تكاليفه على مدار عمره. سيتعين عليك إجراء العمليات الحسابية بناءً على تكلفة التأمين لأصحاب المنازل الشخصية لتحديد ما إذا كانت تكلفة السياج ستغطي نفسها من خلال أقساط التأمين المنخفضة. في النهاية، ربما ينبغي عليك بناء حاجز لأنك تريد واحدًا وقبول أي خصم على سعر التأمين كمكافأة إضافية، بدلاً من الأمل في أن يدفع ثمنه بنفسه من خلال خصم التأمين.