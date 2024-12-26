الطريقة غير المتوقعة لتناول الخبز المخمر كل يوم تؤثر على نومك

النوم هو حاجة إنسانية أساسية، ولكن لا يحصل الجميع على ما يكفي منه. وفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي، تؤثر اضطرابات النوم على أكثر من 50 مليون فرد في الولايات المتحدة وحدها. وإذا كنت تتقلب وتتقلب بانتظام، فإنك تفهم مدى الإحباط الذي يمكن أن تكون عليه هذه التجربة. والخبر السار هو أن العلاجات الطبيعية للنوم موجودة، بما في ذلك العلاجات غير المتوقعة مثل تناول الخبز المخمر. أولاً، يمكن للخبز المخمر أن يدلل أمعائك. لسبب آخر، يمكن أن يحافظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع. هذه السمات معًا تجعل الخبز المخمر يستحق المحاولة لتحسين الغفوة.

كلما كان أداء أمعائك على النحو الأمثل، زاد التأثير الذي يمكن أن تحدثه على جوانب أخرى من صحتك ورفاهيتك، بما في ذلك قدرتك على الحصول على نوم تعافي. قد يبدو غريباً بعض الشيء في البداية ربط ما يحدث في المعدة بما يحدث في الدماغ. ولكن وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة Sleep Medicine Reviews، قد تكون صحة المعدة والنوم متشابكين. وأظهرت النتائج أن أنماط النوم المتقطعة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأمعاء، والعكس صحيح. وخلص الباحثون إلى أن التركيز على صحة الأمعاء يمكن أن يكون إحدى الطرق لتقليل سلوكيات النوم المضطربة.