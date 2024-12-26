الطريقة غير المتوقعة لتناول الخبز المخمر كل يوم تؤثر على نومك

النوم هو حاجة إنسانية أساسية، ولكن لا يحصل الجميع على ما يكفي منه. وفقًا للجمعية الأمريكية للطب النفسي، تؤثر اضطرابات النوم على أكثر من 50 مليون فرد في الولايات المتحدة وحدها. وإذا كنت تتقلب وتتقلب بانتظام، فإنك تفهم مدى الإحباط الذي يمكن أن تكون عليه هذه التجربة. والخبر السار هو أن العلاجات الطبيعية للنوم موجودة، بما في ذلك العلاجات غير المتوقعة مثل تناول الخبز المخمر. أولاً، يمكن للخبز المخمر أن يدلل أمعائك. لسبب آخر، يمكن أن يحافظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع. هذه السمات معًا تجعل الخبز المخمر يستحق المحاولة لتحسين الغفوة.
كلما كان أداء أمعائك على النحو الأمثل، زاد التأثير الذي يمكن أن تحدثه على جوانب أخرى من صحتك ورفاهيتك، بما في ذلك قدرتك على الحصول على نوم تعافي. قد يبدو غريباً بعض الشيء في البداية ربط ما يحدث في المعدة بما يحدث في الدماغ. ولكن وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة Sleep Medicine Reviews، قد تكون صحة المعدة والنوم متشابكين. وأظهرت النتائج أن أنماط النوم المتقطعة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأمعاء، والعكس صحيح. وخلص الباحثون إلى أن التركيز على صحة الأمعاء يمكن أن يكون إحدى الطرق لتقليل سلوكيات النوم المضطربة.
تحضير أمعائك للحصول على راحة جيدة أثناء الليل
في دراسة نشرت عام 2019 في PLoS One، فحص الباحثون ما إذا كانت الميكروبات المعوية المتنوعة يمكن أن تحسن النوم. وقرروا أنه عندما يتم تغذية الأمعاء بالمغذيات الداعمة، فقد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على صحة النوم. يعتمد خبز العجين المخمر على الخميرة البرية لتحقيق ارتفاعه بدلاً من الخميرة التجارية مثل أنواع الخبز المخمرة الأخرى. يتم تشغيل هذا البادئ الفريد عن طريق التخمير، وهو أمر أساسي لجعل خبز العجين المخمر صديقًا للأمعاء، وفقًا لموقع WebMD.
ناقشت اختصاصية التغذية المسجلة بيث تشيروني الأهمية العلمية والجهاز الهضمي وراء تخمير الخبز المخمر (عبر كليفلاند كلينك). قال تشيروني: “إن التخمير يخلق البريبايوتكس، وهي التي تغذي البكتيريا السليمة في أمعائك.” وبالتالي، فإن كل تلك البريبايوتكس الموجودة في خبز العجين المخمر يمكن أن تدعم الأمعاء، مما قد يؤثر على النوم.
ومن الجدير بالذكر أن ميكروبيوم الأمعاء المتوازن قد يوفر مزايا إضافية تتجاوز القدرة على النوم بشكل أفضل. في مقال نشر عام 2019 في مجلة Nutrients، قدم الباحثون فكرة أن الأمعاء الصحية يمكن أن تقلل من خطر كل شيء بدءًا من الاكتئاب وأمراض القلب إلى مرض السكري. إذا كان الأمر كذلك، فإن تناول العجين المخمر كأمر طبيعي يمكن أن يكون مفيدًا بعد النوم قبل النوم.
النوم مثل الحلم
من حيث قدرات الخبز المخمر في الحفاظ على السكر، يعتبر الخبز من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، كما هو موضح في دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Foods. الأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم تضع عبئًا أقل على الجسم لأنها تهضم السكريات، مما قد يؤدي إلى تحسين نتائج النوم.
على سبيل المثال، نظرت دراسة أجريت عام 2019 في المجلة الأمريكية لطب نمط الحياة في العلاقة بين النوم والسكر لدى الإناث في سن الدراسة الجامعية. ووجدت الدراسة أن الشابات اللاتي تناولن الكثير من السكريات المضافة أبلغن عن انخفاض جودة نومهن مقارنة بنظيراتهن اللاتي لم يستهلكن ذلك. توصلت دراسة أخرى أجريت عام 2019 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى نتيجة مماثلة. ولاحظ الباحثون أن النساء بعد انقطاع الطمث اللاتي تناولن نظامًا غذائيًا عالي المؤشر الجلايسيمي كان لديهن خطر أكبر للإصابة بالأرق الحاد والمزمن.
في النهاية، شريحة يومية من الخبز المخمر وحدها لن تعيد دورة نومك. ومع ذلك، قد يكون من المفيد دمجها في نظام غذائي شامل. عند دمجه مع الأطعمة الأخرى الملائمة للنوم، يمكن أن يكون الخبز المخمر جزءًا من سر النوم مثل الطفل.