الطريقة غير المكلفة لملء المزارع الكبيرة بعنصر تخزين مشترك

لقد وصل الربيع، وحان موسم الزهور مرة أخرى. تعد المزارعون الكبيرة طريقة رائعة للاستفادة من النباتات الحولية المزهرة الوفيرة المتوفرة في هذا الوقت من العام أثناء تزيين مدخلك الأمامي أيضًا. كل ما عليك فعله هو اختيار بعض الأواني التي تفضلها – مثل هذه المجموعة المكونة من اثنين من مزارعي Torexon Black Metal Planters بطول 30 بوصة – واملأها بمزيج الأصيص. ثم اختر زهور الربيع المفضلة لديك والتي تنمو بشكل جميل في حاويات لتزيين الشرفة، بدءًا من زهور الثالوث والحوذان وحتى المريمية السنوية واللوبيليا. أيًا كان اختيارك، فمن الجيد تضييق الفجوة بين جذور نباتاتك وقاع الأصيص. العلاج؟ ضع دلاءين في الحاوية قبل أن تزرعها.
المزارعون الكبيرة رائعون بلا شك، لكنهم يأتون بصيد. يمكنهم الاحتفاظ بكمية كبيرة من التربة بشكل مدهش. تعتبر الحاوية الكبيرة المليئة بمزيج الأصيص ثقيلة، بالإضافة إلى أن شراء الكثير من أفضل أنواع التربة لاستخدامها في حديقة حاوية مزدهرة يمكن أن يكون مكلفًا. يكون الأمر غير مريح بشكل خاص عندما تحتاج إلى نقل الأواني حول حديقتك أو استبدال خليط عديم التربة متدهور. بدلاً من ملء الحاوية الجديدة التي يبلغ طولها 3 أقدام بالكامل بأوساخ غالية الثمن تم شراؤها من المتجر، فكر في وضع دلو مقلوب بداخلها لشغل مساحة، وتعلوه أصيص زهور بلاستيكي آخر لنباتاتك. من الناحية المثالية، يمكنك استخدام دلو قديم (نظيف) من المرآب أو سقيفة الحديقة. ولكن حتى شراء واحدة غير مكلف – فتكلفة دلو هومر برتقالي سعة 5 جالون من The Home Depot أقل من 4 دولارات. ستحتاج أيضًا إلى كيس من حصى Zoofox Small Washed Gravel أو أحجار مماثلة.
كيفية زراعة الزهور فوق دلو فارغ
للبدء في توفير المال الذي تنفقه على خليط التأصيص، قم بتوزيع حفنات قليلة من الحصى بالتساوي في قاع أصيصك الطويل. ستثقلها الصخور، مما يضمن أنها لن تصبح ثقيلة للغاية وتنقلب بمجرد زراعتها بالزهور. بعد ذلك، اقلب الدلو رأسًا على عقب وضعه داخل الوعاء أعلى الحصى مباشرةً. يمكنك ملء أي فجوات بين جدران الوعاء وجوانب الدلو بمزيد من الصخور إذا كنت ترغب في ذلك. ضع أصيص زهور بلاستيكيًا كبيرًا فوق الدلو المقلوب، واختر واحدًا لا يبرز كثيرًا فوق حافة الوعاء وحاول ألا تسد فتحات التصريف. ها أنت ذا! كل ما تبقى عليك فعله الآن هو زراعة زهورك في أصيص البلاستيك كالمعتاد.
إذا لم يكن لديك دلو إضافي أو لا تستطيع شراء واحد، فهناك الكثير من الطرق الأخرى لملء الجزء السفلي من المزارع الكبيرة مع إبقائها خفيفة ومتحركة. يمكنك أيضًا استغلال هذه الفرصة لإعادة تدوير العناصر التي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات. على سبيل المثال، تعمل زجاجات المياه الفارغة، أو علب الحليب الكرتونية المجعدة، أو حاويات الوجبات الجاهزة البلاستيكية، أو الزجاجات الزجاجية تقريبًا مثل الدلو عند تكديسها في قاع أصيص مع بعض الحصى لملء الفجوات. مع ذلك، من الضروري أن تستمر في وضع وعاء الحضانة فوقها، تمامًا كما فعلت مع الدلو. إن إضافة التربة مباشرة إلى زارع مملوء جزئيًا يمكن أن يتداخل مع الصرف المناسب. عندما تقوم بإفراغ أصيصك في نهاية موسم النمو، قم بفصل البلاستيك بعناية عن التربة والحجارة.