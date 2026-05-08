الطريقة غير المكلفة لملء المزارع الكبيرة بعنصر تخزين مشترك

لقد وصل الربيع، وحان موسم الزهور مرة أخرى. تعد المزارعون الكبيرة طريقة رائعة للاستفادة من النباتات الحولية المزهرة الوفيرة المتوفرة في هذا الوقت من العام أثناء تزيين مدخلك الأمامي أيضًا. كل ما عليك فعله هو اختيار بعض الأواني التي تفضلها – مثل هذه المجموعة المكونة من اثنين من مزارعي Torexon Black Metal Planters بطول 30 بوصة – واملأها بمزيج الأصيص. ثم اختر زهور الربيع المفضلة لديك والتي تنمو بشكل جميل في حاويات لتزيين الشرفة، بدءًا من زهور الثالوث والحوذان وحتى المريمية السنوية واللوبيليا. أيًا كان اختيارك، فمن الجيد تضييق الفجوة بين جذور نباتاتك وقاع الأصيص. العلاج؟ ضع دلاءين في الحاوية قبل أن تزرعها.

المزارعون الكبيرة رائعون بلا شك، لكنهم يأتون بصيد. يمكنهم الاحتفاظ بكمية كبيرة من التربة بشكل مدهش. تعتبر الحاوية الكبيرة المليئة بمزيج الأصيص ثقيلة، بالإضافة إلى أن شراء الكثير من أفضل أنواع التربة لاستخدامها في حديقة حاوية مزدهرة يمكن أن يكون مكلفًا. يكون الأمر غير مريح بشكل خاص عندما تحتاج إلى نقل الأواني حول حديقتك أو استبدال خليط عديم التربة متدهور. بدلاً من ملء الحاوية الجديدة التي يبلغ طولها 3 أقدام بالكامل بأوساخ غالية الثمن تم شراؤها من المتجر، فكر في وضع دلو مقلوب بداخلها لشغل مساحة، وتعلوه أصيص زهور بلاستيكي آخر لنباتاتك. من الناحية المثالية، يمكنك استخدام دلو قديم (نظيف) من المرآب أو سقيفة الحديقة. ولكن حتى شراء واحدة غير مكلف – فتكلفة دلو هومر برتقالي سعة 5 جالون من The Home Depot أقل من 4 دولارات. ستحتاج أيضًا إلى كيس من حصى Zoofox Small Washed Gravel أو أحجار مماثلة.