الطريق الرائع مارثا ستيوارت تنظف أجهزة المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

هناك العديد من المنظفات الأخرى التي يجب استخدامها على أجهزة المطبخ من الفولاذ المقاوم للصدأ للحصول على نتائج نظيفة ، ولكن إذا كنت ترغب في متابعة اختراق مارثا ستيوارت ، فأنت بحاجة إلى وجود Windex في متناول اليد. العلامة التجارية متوفرة على Amazon. يتم بيع منظف الزجاج والنوافذ الأصلي بأقل من 4 دولارات لكل زجاجة رذاذ ويحتوي على تصنيف 4.8 نجوم من أكثر من 20.000 مراجعة. للحصول على أفضل النتائج ، قم برش المحلول على منشفة الألياف الدقيقة الناعمة بدلاً من الجهاز مباشرة على الجهاز. هذا سيساعد على منع السائل الزائد من تقطيعه إلى طبقات أو زوايا. امسح على طول حبة الفولاذ لرفع تراكم الأوساخ ، والتلطيف ، وبصمات الأصابع دون ترك خطوط وراءها. استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة الأخرى لتوفي السطح بعد ذلك لإلقاء نظرة غير مصقولة.

إذا كنت تريد خيار ألطف أكثر أمانًا على الأسطح الأخرى ، مثل الزجاج الموجود على فرن الفولاذ المقاوم للصدأ ، فانتقل إلى محلول Windex الخالي من الأمونيا ، المتاح مقابل أقل من 5 دولارات لكل زجاجة. أو يمكنك اختيار طرف التنظيف الآخر في ستيوارت ، والذي يجمع بين نصف كوب من الخل الأبيض المقطر والماء في زجاجة رذاذ. وفقًا لمقابلةها مع اليوم ، فإن ما هو جيد في هذا التلفيق الطبيعي هو أنه “ينقي ورائحة جيدة أيضًا”. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لإعداد هذا الحل ، فإن Windex لديه متغير مغطى بالخل ، يتم بيعه مقابل 3.59 دولار على Amazon. بعد مسح أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ مع أي من هؤلاء الثلاثة ، تابع مع مجموعة من زيت المعادن أو زيت الزيتون لاستعادة أو الحفاظ على تألق صالة العرض ، خاصة على الأجهزة الأحدث.

ومع ذلك ، هناك بعض التحذيرات التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار عند استخدام Windex. لا ينصح بالاستخدام على أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ الداكن ، لأن الصيغ التي تحتوي على الأمونيا قد تتسبب في تلون أو غائم. تحتاج أيضًا إلى تجنب رش المنظف على الأسطح الساخنة مثل مواقد ستوفتوب ، لأن هذا يمكن أن يترك خطوطًا يصعب إزالتها.