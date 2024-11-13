الطلب الغريب الذي قدمه منشئ ستار تريك في وصيته الأخيرة

توفي جين رودينبيري، مؤلف سلسلة أفلام “ستار تريك”، عن عمر يناهز 70 عاماً، إثر نوبة قلبية في مستشفى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا في 25 أكتوبر 1991. في حين تم إلغاء المسلسل الأصلي الذي ابتكره بعد ثلاثة مواسم، بين عامي 1966 و1969. ، قبل أن تقوم NBC بإلغائه بسبب انخفاض التقييمات، كان الكاتب والمنتج قد تصوروا عالمًا محبوبًا أطلق امتيازًا ضخمًا. قضى Roddenberry أكثر من ثلث حياته في الكتابة عن الفضاء، لكنه لم تتح له الفرصة للذهاب إلى هناك. لكن، لقد حدد في وصيته أنه يريد أن يُنثر رماده في الفضاء الخارجي عندما تسنح الفرصة.

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“كان سيبذل أي شيء ليتمكن، مرة واحدة فقط، من الذهاب إلى تلك المجرة العظيمة التي حلم بها، حيث لم يذهب إليها سوى عدد قليل جدًا من الرجال من قبل،” ماجيل رودينبيري، أرملته التي لعبت دور نورس تشابل في فيلم “ستار تريك” الأصلي. قال في أبريل 1994 (عبر فلوريدا اليوم). “لم يكن ذلك ممكنا”. ربما لم يتحقق حلمه في الحياة، على الرغم من أنه تحقق عدة مرات في الموت. سافر رماده على متن مكوك فضائي، وتم إطلاقه في مدار حول الأرض، وذهب إلى الفضاء السحيق بين كوكب الزهرة والأرض.