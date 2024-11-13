الطلب الغريب الذي قدمه منشئ ستار تريك في وصيته الأخيرة

توفي جين رودينبيري، مؤلف سلسلة أفلام “ستار تريك”، عن عمر يناهز 70 عاماً، إثر نوبة قلبية في مستشفى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا في 25 أكتوبر 1991. في حين تم إلغاء المسلسل الأصلي الذي ابتكره بعد ثلاثة مواسم، بين عامي 1966 و1969. ، قبل أن تقوم NBC بإلغائه بسبب انخفاض التقييمات، كان الكاتب والمنتج قد تصوروا عالمًا محبوبًا أطلق امتيازًا ضخمًا. قضى Roddenberry أكثر من ثلث حياته في الكتابة عن الفضاء، لكنه لم تتح له الفرصة للذهاب إلى هناك. لكن، لقد حدد في وصيته أنه يريد أن يُنثر رماده في الفضاء الخارجي عندما تسنح الفرصة.
إعلان
“كان سيبذل أي شيء ليتمكن، مرة واحدة فقط، من الذهاب إلى تلك المجرة العظيمة التي حلم بها، حيث لم يذهب إليها سوى عدد قليل جدًا من الرجال من قبل،” ماجيل رودينبيري، أرملته التي لعبت دور نورس تشابل في فيلم “ستار تريك” الأصلي. قال في أبريل 1994 (عبر فلوريدا اليوم). “لم يكن ذلك ممكنا”. ربما لم يتحقق حلمه في الحياة، على الرغم من أنه تحقق عدة مرات في الموت. سافر رماده على متن مكوك فضائي، وتم إطلاقه في مدار حول الأرض، وذهب إلى الفضاء السحيق بين كوكب الزهرة والأرض.
تم تسلل رماد جين رودينبيري إلى مكوك الفضاء كولومبيا
في 22 أكتوبر 1992، انطلق المكوك الفضائي كولومبيا إلى السماء. وقال قائد المهمة، جيمس ويذربي، لموقع أمريكا سبيس في عام 2022: “تتمتع المركبة بقدر هائل من السرعة، وقوة هائلة، وأنت تتجه صعودًا”. وشهدت المهمة التي استغرقت 10 أيام إطلاق قمر صناعي إيطالي من المكوك ومركبة فضائية. مجموعة متنوعة من التجارب، بما في ذلك اختبار نظام الرؤية الروبوتية. دون علم العالم أجمع، كان هناك مسافر خلسة في هذه المهمة الثالثة عشرة لكولومبيا.
إعلان
بناءً على طلب ماجل رودينبيري، وافق مدير ناسا دان جولدين على مساعدتها في تحقيق حلم مبتكر ستار تريك بالسفر إلى الفضاء. أحضرت Weatherbee بعضًا من رماد جين Roddenberry في المهمة كجزء من الأمتعة الشخصية للقائد. كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ ناسا التي يذهب فيها رماد شخص ما في مهمة فضائية. عاد المكوك بسلام إلى الأرض مع رماد Roddenberry. ولكن، بشكل مأساوي، بعد أكثر من عقد بقليل، في 1 فبراير 2023، احترق مكوك الفضاء كولومبيا أثناء إعادة الدخول، مما أسفر عن مقتل جميع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه بسبب قطعة من الرغوة من خزان وقود خارجي ضربت الجناح الأيسر للمركبة أثناء الإقلاع. .
رماد Roddenberry موجود في الفضاء مع أعضاء فريق Star Trek
انطلق رماد جين رودينبيري مرة أخرى في أبريل 1997 بعد أن تواصلت شركة جديدة، سيليستيس، مع ماجيل رودينبيري بشأن إدراج رماد زوجها في رحلتها الافتتاحية. كانت الشركة التي يقع مقرها في هيوستن بولاية تكساس هي أول شركة تقدم خدمات الدفن في الفضاء. أطلق سيليستيس كمية صغيرة من رماد جين رودينبيري – 0.2 أونصة – إلى جانب 23 آخرين، بما في ذلك تيموثي ليري، الأستاذ السابق في جامعة هارفارد ونبي عقار إل إس دي، إلى الفضاء. وقد دار الصاروخ الذي يحمل بقاياه وبقايا الآخرين حول الأرض لمدة خمس سنوات قبل أن يحترق عند عودته.
إعلان
أطلق سيليستيس مرة أخرى جزءًا من رماد جين وماجيل رودينبيري (الذي توفي عام 2008) إلى الفضاء في يناير 2024. ولم يكونا وحدهما. رماد الممثلين DeForest Kelley (ليونارد “بونز” مكوي)؛ نيكولز نيكولز (أوهورا)؛ وجيمس دوهان (مونتغمري “سكوتي” سكوت) كانا أيضًا على متن الصاروخ المتجه إلى الفضاء السحيق. وعندما يصل إلى وجهته النهائية على بعد 205 مليون ميل من الأرض، سيكون في مدار شمسي المركز، ويدور حول الشمس بين الأرض والزهرة إلى الأبد. على الرغم من أن رودينبيري كان معيبًا – فقد كان زير نساء متسلسلًا من بين قضايا أخرى – إلا أن رؤيته للمستقبل، حيث يعمل الناس من جميع الأجناس والخلفيات معًا لتعزيز الأهداف السلمية للإنسانية، ألهمت الكثيرين. قال رودينبيري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 1988: “الأرض هي العش، والمهد، وسنخرج منها”. وأثناء وجوده في حياته، لم يترك العش إلى “الحدود النهائية”، بل في الموت كان بالتأكيد فعل.
إعلان