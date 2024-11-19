الطلب الغريب الذي قدمه هاري هوديني قبل وفاته

في 31 أكتوبر 1936، جلست بياتريس “بس” هوديني، أرملة الساحر الشهير هاري هوديني، على كرسي عالي الظهر على سطح فندق نيكربوكر في لوس أنجلوس بالقرب من طاولة. لم تكن وحدها. جلس على الطاولة قاضٍ وصحفيان واثنان من السحرة واثنان من الروحانيين. كان هناك أيضًا ما يقرب من 300 ضيف مدعو يجلسون في المدرجات وينظرون. كانت أمامها والمجموعة الصغيرة مجموعة من العناصر، بما في ذلك مسدس مملوء بالفراغات، وأصفاد، ودف. كانوا يحاولون الاتصال بهوديني من وراء القبر، وكانوا يأملون أن يستخدم هذه العناصر المختلفة لإثبات قدوم روحه. في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تم عقد 20 جلسة تحضير أرواح أخرى في تلك الليلة لمحاولة نفس الشيء الذي حدث في لوس أنجلوس.

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وقال إدوارد سانت، مدير الحدث، للحشد (عبر أرشيف الإنترنت): “هذه المحاولة الشخصية الأخيرة للاتصال بروح هوديني أثارت الاهتمام في جميع أنحاء العالم وإلى هذا الحد سيتم تسجيل النتائج هنا الليلة علنًا”. قبل وفاة هاري هوديني عن عمر يناهز 52 عامًا، بسبب التهاب الصفاق الناجم عن انفجار الزائدة الدودية قبل 10 سنوات بالضبط، كان هو وبيس قد عقدا اتفاقًا مقدسًا. إذا مات قبل أن تفعل ذلك، أراد منها أن تحاول الاتصال بروحه كل عام في تاريخ وفاته. إذا لم تتلق بيس رسالة هوديني المشفرة بعد عقد من الزمن، كان عليها أن تتوقف عن المحاولة. وكانت هذه محاولتها الأخيرة.