الطلب الغريب الذي قدمه هاري هوديني قبل وفاته

في 31 أكتوبر 1936، جلست بياتريس “بس” هوديني، أرملة الساحر الشهير هاري هوديني، على كرسي عالي الظهر على سطح فندق نيكربوكر في لوس أنجلوس بالقرب من طاولة. لم تكن وحدها. جلس على الطاولة قاضٍ وصحفيان واثنان من السحرة واثنان من الروحانيين. كان هناك أيضًا ما يقرب من 300 ضيف مدعو يجلسون في المدرجات وينظرون. كانت أمامها والمجموعة الصغيرة مجموعة من العناصر، بما في ذلك مسدس مملوء بالفراغات، وأصفاد، ودف. كانوا يحاولون الاتصال بهوديني من وراء القبر، وكانوا يأملون أن يستخدم هذه العناصر المختلفة لإثبات قدوم روحه. في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تم عقد 20 جلسة تحضير أرواح أخرى في تلك الليلة لمحاولة نفس الشيء الذي حدث في لوس أنجلوس.
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وقال إدوارد سانت، مدير الحدث، للحشد (عبر أرشيف الإنترنت): “هذه المحاولة الشخصية الأخيرة للاتصال بروح هوديني أثارت الاهتمام في جميع أنحاء العالم وإلى هذا الحد سيتم تسجيل النتائج هنا الليلة علنًا”. قبل وفاة هاري هوديني عن عمر يناهز 52 عامًا، بسبب التهاب الصفاق الناجم عن انفجار الزائدة الدودية قبل 10 سنوات بالضبط، كان هو وبيس قد عقدا اتفاقًا مقدسًا. إذا مات قبل أن تفعل ذلك، أراد منها أن تحاول الاتصال بروحه كل عام في تاريخ وفاته. إذا لم تتلق بيس رسالة هوديني المشفرة بعد عقد من الزمن، كان عليها أن تتوقف عن المحاولة. وكانت هذه محاولتها الأخيرة.
شن هوديني حملة ضد الوسائط المزيفة، لكنه كان يأمل في الحصول على الوسائط الحقيقية
ولد إريك وايز، المعروف باسمه الفني هاري هوديني، في بودابست بالمجر عام 1874، وهاجر إلى الولايات المتحدة عندما كان طفلاً. بصفته ساحرًا شابًا، كان يؤدي جلسات تحضير الأرواح كوسيلة لكسب المال، لكنه توقف في النهاية. كتب هوديني: “في ذلك الوقت، أقدّر حقيقة أنني فاجأت عملائي، لكن مع إدراكي لحقيقة أنني كنت أخدعهم، لم أر أو أفهم خطورة التلاعب بهذه المشاعر المقدسة والنتيجة الوخيمة التي أعقبت ذلك حتماً”. في كتابه “ساحر بين الأرواح” عام 1924.
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لقد كانت وفاة والدته الحبيبة عام 1913 هي التي ساعدته على بدء حملة صليبية لفضح الوسطاء الوهميين. حتى عندما كشف هوديني عن عدد لا يحصى من الروحانيين المحتالين، فإنه لا يزال يحمل الأمل في إمكانية التواصل من وراء القبر. لقد كتب أنه في كل مرة يدخل فيها إلى غرفة تحضير الأرواح كان يظل متفتحًا ويأمل أن يثبت أحد هؤلاء الوسطاء الروحيين أن التحدث مع الموتى أمر ممكن. بدلاً من ذلك، في كل حالة، وجدهم هوديني دجالين. اختباره النهائي لفرضية التواصل من وراء القبر سيأتي بعد وفاته المأساوية.
جلسة هوديني السنوية
يتضمن الرمز السري الذي توصل إليه هاري هوديني وزوجته بيس سلسلة من الكلمات التي ستسلمها روحه لها: “روزابيل، أجب، أخبر، صل، أجب، انظر، أخبر، أجب، أجب، أخبر” (عبر القمة اليومية ). “روزابيل”، التي جاءت من أغنية شعبية في تلك الحقبة، كانت محفورة على خاتم زواج بيس. الكلمات الأخرى كانت من الكود الذي استخدمه الزوجان أثناء عملية قراءة الأفكار القديمة. وفقًا لقصة نشرتها التايمز كولونيست في 23 نوفمبر 1926، شارك هوديني أيضًا الرمز السري مع السير آرثر كونان دويل، المبدع الشهير لـ “شيرلوك هولمز”. كان هوديني ودويل صديقين ولكنهما اختلفا بعد أن كشف الساحر عن زوجة المؤلف، التي نصبت نفسها وسيطًا، على أنها مزيفة. بعد فترة وجيزة من وفاة هوديني، ادعى العشرات من الوسطاء أنهم تلقوا رسائل منه، لكن لم يكن لدى أي منهم الرسالة الصحيحة.
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بعد أن انتهت جلسة تحضير الأرواح الأخيرة في لوس أنجلوس – حيث لم تحضر روح هوديني – أعلنت أرملته أنها فقدت أي أمل في التواصل مع زوجها الراحل أو أن الأرواح موجودة على الإطلاق. وقالت بعد انتهاء الجلسة: “إن اعتقادي الشخصي والإيجابي الآن هو أن التواصل الروحي بأي شكل من الأشكال مستحيل”. “أنا لا أؤمن بوجود أشباح أو أرواح.. لقد انتهى الأمر. تصبح على خير يا هاري.” لكن ذلك لم يكن النهاية. في حين أن بيس ربما فقد الأمل، استمر آخرون في محاولة التواصل مع روح الساحر الشهير في ليلة الهالوين. يستمر التقليد حتى يومنا هذا.