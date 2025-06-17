الظل الجريء الأرجواني الذي يضيف فيبي مزاج إلى حمامك

عندما يتعلق الأمر بديكور الحمام وعلم الجمال ، تم طرح كتاب القواعد. لقد ولت الأيام التي كان يجب أن تكون فيها هذه المساحة معقمة ومملة ، مليئة بالألواح أحادية اللون بيضاء أو مجموعات ألوان لطيفة. تعد الحمامات في الواقع واحدة من أفضل الأماكن في منزلك لتصبح مبدعًا حقًا ، وذلك بفضل تخطيطها الأصغر وحقيقة أنها يمكن أن تستفيد حقًا من الألوان المظلمة أو الجريئة وخلفية منقوشة وأجهزة فريدة وأجهزة. بدلاً من مجرد القيام بالحد الأدنى ، لماذا لا تستخدم الحمامات الخاصة بك لاستكشاف عالم التصميم الداخلي واختبار حدود تفضيلاتك الشخصية؟

تتمثل إحدى الطرق في ذلك في جلب حيوية مزاجية إلى الفضاء ، وكل ما تحتاجه هو ظل جيد من الطلاء الأرجواني لضبط النغمة. ألوان الباذنجان هي اتجاه لون يتولى الوقت الحالي لأي منطقة في منزلك ، لكن تقديمه في حمامك يمكن أن يضيف حقًا موسيقى البوب ​​الدرامية الأنيقة والفخمة.

على الرغم من أن الأرجواني يمكن أن يساعد في جلب جمالية مزاجية ، إلا أنه لون مهدئ ومهدئ ، لذلك على الرغم من أن البوب ​​الذي تضيفه مع هذا الظل ، فإن التأثير الكلي سيظل ينتج عنه حيوية مريحة في الفضاء. يمكن أن تساعد الألوان الداكنة أيضًا في تحطيم الخطوط والزوايا الحادة في غرفة صغيرة ، لذا فإن استخدام لون الطلاء الأرجواني الأعمق الذي يجعل الحمامات أكبر هو حل بسيط لتوسيع مساحتك دون تجديدات. لديك أيضًا مجموعة واسعة من اللوحات لدمجها مع اللون الأعمق في الباذنجان ، بما في ذلك النحاس ، والذهب ، والخشب ، وحتى خيارات الحجر المختلفة.