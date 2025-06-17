الظل الجريء الأرجواني الذي يضيف فيبي مزاج إلى حمامك

عندما يتعلق الأمر بديكور الحمام وعلم الجمال ، تم طرح كتاب القواعد. لقد ولت الأيام التي كان يجب أن تكون فيها هذه المساحة معقمة ومملة ، مليئة بالألواح أحادية اللون بيضاء أو مجموعات ألوان لطيفة. تعد الحمامات في الواقع واحدة من أفضل الأماكن في منزلك لتصبح مبدعًا حقًا ، وذلك بفضل تخطيطها الأصغر وحقيقة أنها يمكن أن تستفيد حقًا من الألوان المظلمة أو الجريئة وخلفية منقوشة وأجهزة فريدة وأجهزة. بدلاً من مجرد القيام بالحد الأدنى ، لماذا لا تستخدم الحمامات الخاصة بك لاستكشاف عالم التصميم الداخلي واختبار حدود تفضيلاتك الشخصية؟
تتمثل إحدى الطرق في ذلك في جلب حيوية مزاجية إلى الفضاء ، وكل ما تحتاجه هو ظل جيد من الطلاء الأرجواني لضبط النغمة. ألوان الباذنجان هي اتجاه لون يتولى الوقت الحالي لأي منطقة في منزلك ، لكن تقديمه في حمامك يمكن أن يضيف حقًا موسيقى البوب الدرامية الأنيقة والفخمة.
على الرغم من أن الأرجواني يمكن أن يساعد في جلب جمالية مزاجية ، إلا أنه لون مهدئ ومهدئ ، لذلك على الرغم من أن البوب الذي تضيفه مع هذا الظل ، فإن التأثير الكلي سيظل ينتج عنه حيوية مريحة في الفضاء. يمكن أن تساعد الألوان الداكنة أيضًا في تحطيم الخطوط والزوايا الحادة في غرفة صغيرة ، لذا فإن استخدام لون الطلاء الأرجواني الأعمق الذي يجعل الحمامات أكبر هو حل بسيط لتوسيع مساحتك دون تجديدات. لديك أيضًا مجموعة واسعة من اللوحات لدمجها مع اللون الأعمق في الباذنجان ، بما في ذلك النحاس ، والذهب ، والخشب ، وحتى خيارات الحجر المختلفة.
الأرجواني المظلم هو اللون الذي يجب تجربته
واحدة من الألوان المثالية لهذا التحديث الحمام هو Farrow & Ball’s Brinjal ، وهو ظل غني من الباذنجان مع النغمات الحمراء. التأثير هو الانتهاء الدافئ الذي يرفع الغرفة حقًا ويخلق مساحة جذابة يبدو أنها أكثر بكثير من مجرد تصميم أساسي. ستغير النهاية غير اللامعة أو اللامعة الطريقة التي تظهر بها الغرفة ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند اختيار نوع الطلاء الخاص بك. يمكنك القيام بجدار واحد فقط لهجة أو المساحة بأكملها في هذا الظل الأرجواني العميق أو أي لون مماثل ، اعتمادًا على التأثير الذي تريده. يخفف الضوء الطبيعي داخل الغرفة أيضًا أو يغمق لون الطلاء ، لذا اختبر ألوانك طوال اليوم للحصول على فكرة كاملة عن كيفية عرضها مع مواقف الشمس المختلفة.
إن مفتاح جعل جدرانك الأرجواني العميقة ينبثق وأيضًا أن تجذبها في الأجواء المزاجية هي التي تبرزها. خذ دقيقة لتحديد الموضوع العام الذي تريد نقله. إذا كنت تتجه إلى أجواء أكثر قوطية أو ساحرة ، فإن اللهجات الخضراء الحكيم والنحاس والذهب والمصانع الحقيقية أو النباتات الحقيقية كلها ملحقات تريدها. أرفف الخشب والخزائن في نغمات أعمق جنبا إلى جنب مع الأقمشة الفخمة هي وسيلة أخرى لسحب هذا من خلال. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار تخطيط أكثر الحد الأدنى ، أو الذهاب إلى العكس بالعناصر الفاخرة والمتطورة. بغض النظر عن ذلك ، فإن هذا الحمام الأرجواني الذي ستقع في حبه هو اتجاه اللحظة ، لذا تنغمس في المشاعر المزاجية.