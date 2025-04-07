العادات الصحية التي يمكن أن تقلص البروستاتا الرجل

على الرغم من عدم وجود سارة كما قد يكون في الاعتبار ، بحلول الوقت الذي يصل فيه معظم الرجال إلى سن 60 ، سيكون قد طوروا البروستاتا الموسعة. بحلول الوقت الذي يصل فيه الرجال إلى الثمانينات ، يمكن لهذا العدد القفز على طول الطريق إلى 90 ٪. يمكن أن تؤدي هذه الحالة ، المعروفة باسم تضخم البروستاتا الحميدة (BPH) ، إلى عدد من القضايا الصعبة ، بما في ذلك القضايا الجنسية ومشاكل التبول.

قد يلاحظ الرجال الذين لديهم البروستاتا الموسع بعض الأعراض. وتشمل هذه المشكلات البولية ، مثل تيار ضعيف ، التوقف والبدء في التبول ، أو المراوغة عندما ينتهي التبول. يمكن أن يكون هناك أيضًا ألم أثناء التبول أو القذف أو لونًا غريبًا أو رائحة إلى البول. ومع ذلك ، هناك عدد من الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للمساعدة في التخفيف أو التأثير بشكل إيجابي BPH. إن إجراء تغييرات في نمط الحياة وحتى إدارة الطريقة التي تبول بها يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في جعل BPH أسهل في العيش معها.