العادات الصحية التي يمكن أن تقلص البروستاتا الرجل

على الرغم من عدم وجود سارة كما قد يكون في الاعتبار ، بحلول الوقت الذي يصل فيه معظم الرجال إلى سن 60 ، سيكون قد طوروا البروستاتا الموسعة. بحلول الوقت الذي يصل فيه الرجال إلى الثمانينات ، يمكن لهذا العدد القفز على طول الطريق إلى 90 ٪. يمكن أن تؤدي هذه الحالة ، المعروفة باسم تضخم البروستاتا الحميدة (BPH) ، إلى عدد من القضايا الصعبة ، بما في ذلك القضايا الجنسية ومشاكل التبول.
قد يلاحظ الرجال الذين لديهم البروستاتا الموسع بعض الأعراض. وتشمل هذه المشكلات البولية ، مثل تيار ضعيف ، التوقف والبدء في التبول ، أو المراوغة عندما ينتهي التبول. يمكن أن يكون هناك أيضًا ألم أثناء التبول أو القذف أو لونًا غريبًا أو رائحة إلى البول. ومع ذلك ، هناك عدد من الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها للمساعدة في التخفيف أو التأثير بشكل إيجابي BPH. إن إجراء تغييرات في نمط الحياة وحتى إدارة الطريقة التي تبول بها يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في جعل BPH أسهل في العيش معها.
تناول نظام غذائي صديق للبروستاتا
ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير قوي على صحة البروستاتا. في حين أن نظامًا غذائيًا مرتفعًا في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان يمكن أن يسهم في خطر حدوث البروستاتا الموسع ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأسماك يمكن أن يحافظ على صحة البروستاتا. يمكن للخضروات الصليبية ، مثل القرنبيط والقرنبيط ، والتوت الغني بالمضادات الأكسدة ، والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والسردين ، أن تمنع البروستاتا الخاصة بك من النمو وقد تتفوق على السرطان.
استهلاك السكر المفرط هو أيضا لا بالنسبة لصحة البروستاتا. غالبًا ما يتم زيادة نمو السرطان بواسطة الجلوكوز ، مما يجعل السكر عنصرًا خطيرًا لإضافته إلى المزيج. في كثير من حالات سرطان البروستاتا ، يتوقف جين يسمى PTEN عن العمل. ينظم هذا الجين نمو الخلايا ، وعندما يكون غير نشط ، يمكن أن تتشكل الأورام وتنتشر. يمكن تفاقم ذلك بسبب مستويات الأنسولين المرتفعة ، وبالتالي فإن إبقائها تحت السيطرة عن طريق إخراج السكر من المعادلة أمر جيد.
إعطاء الأولوية للألياف
يوفر نظام غذائي عالي الألياف العديد من الفوائد الصحية ، والكثير منها مرتبط بشكل خاص بصحة البروستاتا ، لكل بحث.
بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات ، فإن وجود نظام غذائي مرتفع في الألياف يمكن أن يحافظ على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ويقلل أيضًا من خطر تطور السرطان. وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 التي أجريت على الفئران ونشرت في أبحاث الوقاية من السرطان ، فإن نظامًا غذائيًا عالي الألياف منع الأورام في البروستاتا من تشكيل أوعية دموية جديدة مطلوبة للحفاظ على الأورام قابلة للحياة. نتيجة لذلك ، تباطأ تطور الأورام بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه ، أظهرت مراجعة 2025 المنشورة في الغذاء والتغذية أن تناول الألياف المرتفعة لعبت دورًا مهمًا في خفض خطر الإصابة بسرطان الأنظمة الهضمية والإنجابية والبوذي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الإمساك إلى تفاقم أعراض BPH ، مما يسبب ضغطًا لا مبرر له على المثانة. يمكن أن يكون الحفاظ على الجهاز الهضمي في الحركة أمرًا جيدًا لصحة البروستاتا.
الحفاظ على وزن صحي
يمكن للرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أن يجدوا أنفسهم يعانون من BPH نتيجة لعدد من العوامل ، كما يتضح من دراسة عام 2013 المنشورة في المسالك البولية الأوروبية. وفقًا للدراسة ، يمكن أن تحول السمنة في الواقع هرمون تستوستيرون إلى هرمون الاستروجين ، مما قد يجعل البروستاتا أكبر. وهي مسؤولة أيضًا عن الالتهاب المنخفض الدرجة بسبب مستويات الكورتيزول المرتفعة ، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على البروستاتا وتسبب تكبير. لا يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في التخلص من الوزن الزائد فحسب ، بل يمكن أن يحسن الدورة الدموية أيضًا ويقلل من الالتهاب ، وكلاهما يمكن أن يكون مفيدًا للبروستاتا الموسعة.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 المنشورة في مجلة الطب الترجمي ، فإن الرجال الذين لديهم خصر أكبر مقارنةً بشخص متوسط رأوا خطر الإصابة بـ BPH بنسبة 24 ٪. بالإضافة إلى ذلك ، كان لدى الرجال الذين لديهم أنماط حياة أكثر استقرارًا خطرًا أعلى بنسبة 31 ٪ من تطوير BPH أكثر من الرجال الذين كانوا أكثر نشاطًا.
الحد من كمية الكافيين
الكافيين هو بالتأكيد مصدر مشكلة للأشخاص الذين يعانون من BPH. نظرًا لأنه مدر للبول ، يمكن للكافيين أن يحفز رغبتك في التبول وتجعلك تضطر إلى التبول بشكل متكرر. يمكن أن يتسبب أيضا في تعاقد المثانة. يعد تجنب الكافيين والكحول ، وخاصة في الليل ، وسيلة جيدة للمساعدة في منع البروستاتا الخاص بك من أن تصبح متضخمة أو زيادة حجمها.
على الجانب الآخر من العملة ، أظهرت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الرجال الذين استهلكوا ستة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم يعانون من خطر أقل بنسبة 20 ٪ تقريبًا من الإصابة بسرطان البروستاتا. بالنسبة لأشكال أكثر عدوانية من سرطان البروستاتا ، كان الخطر منخفضًا إلى 60 ٪. ومع ذلك ، فإن الكافيين في القهوة لا يبدو أنه عاملة ، حيث أظهرت الدراسة أن شرب القهوة المغطاة بالسكان أنتجت نفس النتائج.
إدارة الإجهاد
في حين أن الإجهاد لا يمكن أن يسبب BPH ، إلا أنه لديه القدرة على جعل الأمر أسوأ. يمكن أن يطلق الإجهاد الكورتيزول ، والذي يمكن أن يقمع إنتاج هرمون تستوستيرون. يمكن أن يتسبب أيضًا في تحويل هرمون تستوستيرون إلى ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT). الكثير من DHT في البروستاتا يمكن أن يؤدي إلى نمو الخلايا والتكبير في نهاية المطاف. وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 المنشورة في مجلة الوقاية من السرطان الآسيوية ، قد يسهم الإجهاد المزمن أيضًا في سرطان البروستاتا. زيادة مستويات الكورتيزول ترفع أيضًا هرمون الاستروجين والليبتين ، وهما هرمون يرتبطان بنمو البروستاتا والتهاب.
كانت دراسة أجريت عام 2007 المنشورة في المسالك البولية 83 رجلاً خضعوا للاختبار لضغط الدم ، حيث تم رصد مستويات هرمون التستوستيرون ، والستوستيرون ، والكورتيزول. ووجدت الدراسة أن ارتفاع تفاعلات ضغط الدم للإجهاد كانت مرتبطة بزيادة حجم البروستاتا ، وإفراغ المثانة ، والتأثير الكلي على نوعية الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، زادت مستويات الكورتيزول الأعلى من مشاعر الانزعاج والتعطيل بسبب أعراض BPH.
تحسين جودة نومك
يمكن أن يسبب الحرمان من النوم في الواقع التهاب في الجسم ، وفقا لجامعة هارفارد هيلث. لقد تبين أن عدم الحصول على نوم كافٍ لرفع جزيئات الالتهابات في الجسم ، مثل السيتوكينات ، والبروتين بين الانترلوكين -6 ، والبروتين C. يظهر هذا البروتين الأخير على وجه الخصوص في الأشخاص الذين يتعرضون لخطر قضايا القلب والأوعية الدموية ومرض السكري. وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 المنشورة في المراجعات في أمراض المسالك البولية ، تم ربط وجود السيتوكينات المرتفعة بتطوير BPH. جنبا إلى جنب مع علامات الالتهابات الأخرى ، يمكن أن تلعب السيتوكينات دورًا في نمو البروستاتا من خلال إثارة الاستجابة المناعية التي تؤدي إلى تكبير الأنسجة. على هذا النحو ، يمكن أن يكون ضعف النوم عامل خطر للبروستاتا الموسع.
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في BMC Public Health أن الرجال الذين عانوا من BPH قد أبلغوا عن جودة نوم أسوأ بكثير من الرجال الذين لم يفعلوا ذلك. علاوة على ذلك ، كلما كان نومهم أسوأ ، كلما زاد خطر تطوير BPH أيضًا. حتى عندما تم النظر في عوامل أخرى ، مثل الظروف الصحية ونمط الحياة ، كانت رديئة جودة النوم مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بالبروستاتا الموسعة.
خذ مكملات دعم البروستاتا
غالبًا ما يُنظر إلى Saw Palmetto على أنه من المحتمل أن يكون مفيدًا للرجال الذين يعانون من قضايا المسالك البولية التي يمكن أن تنبع من البروستاتا الموسعة. لم يتضح بعد تمامًا كيف يمكن أن يساعد هذا المستخلص ، الذي يؤخذ من مصنع النخيل الأصلي إلى جنوب شرق الولايات المتحدة ، في قضايا البروستاتا. ومع ذلك ، يبدو أن الأحماض الدهنية التي تنتجها بالميتو المنشار قد تمنع هرمون التستوستيرون من تحويلها إلى ثنائي هيدروتستوستيرون ، أو DHT ، والتي يمكن أن تسهم في نمو البروستاتا.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في BMC Usology ، رأى الرجال الذين أخذوا بالميتو التي تم تخصيبها مع مركب بيتا سيتوستيرول النباتات تحسينات كبيرة في أعراض البروستاتا وتدفق البول. انخفضت أعراض BPH الخاصة بهم ، وانخفضت مستويات مستضد البروستاتا الخاصة (PSA) ، وكان لديهم البول أقل بعد التبول ، وزادت مستويات هرمون تستوستيرون. على هذا النحو ، فإن الدراسة تفترض أن Palmetto معززة مع بيتا سيتوستيرول قد تكون أكثر فعالية من مجرد رأى بالميتو وحده لعلاج البروستاتا الموسع.
الحصول على فحوصات منتظمة
فحوصات البروستاتا ، رغم أنها ليست ممتعة للغاية ، هي شيء يجب أن يكون كل رجل فوق سن 50 عامًا سنويًا. بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من سرطان البروستاتا في الأسرة ، يجب أن تبدأ فحوصات البروستاتا في سن 45 عامًا. جزء من الفحص يتضمن طبيبك إدخال إصبع في المستقيم ليشعر بالبروستاتا واكتشاف أي تشوهات. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لديك اختبار دم لتحديد مستويات PSA في دمك. كلما ارتفعت مستويات PSA الخاصة بك ، زادت الاختبارات التي قد تحتاجها لتحديد ما إذا كان كل شيء يعمل بسلاسة مع البروستاتا.
البروستاتا الموسع هو شيء يمكن أن يرفع مستويات PSA الخاصة بك. يمكن أن يكون سبب مستويات PSA الأعلى أيضًا بروستاتا ملتهبة أو عدوى في المنطقة. إذا كانت مستويات PSA أعلى ، فقد يرغب طبيبك في طلب المزيد من الاختبارات لتحديد السبب. قد يرغب أيضًا في التفكير في الأدوية لعلاج البروستاتا الموسع أو غيرها من الحالات البولية لمحاولة خفض الأرقام. يمكن لفحوصات منتظمة التأكد من أن البروستاتا تعمل على النحو الأمثل وإدارة أي تكبير بفعالية.
راقب تناول فيتامين هـ
يمكن أن يكون لمكملات فيتامين E عدد من الآثار الإيجابية على الجسم. يمكن أن يكون مفيدًا للحد من الأضرار التأكسدية والحفاظ على الجذور الحرة في الخليج ، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وقد يحسن صحة الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي. كما قد يكون له فوائد إدراكية ويحسن وظائف الرئة ، وخاصة في كبار السن.
ومع ذلك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، قد يكون هناك علاقة مقلقة بين فيتامين E وسرطان البروستاتا. أظهرت الدراسة أن الرجال الذين أخذوا 400 وحدة دولية (IU) من فيتامين E Daily لديهم حوادث أكثر من سرطان البروستاتا أكثر من الرجال الذين أخذوا دواء وهمي. على مدار فترة سبع سنوات ، كان هناك 76 حالة من حالات سرطان البروستاتا بين أولئك الذين أخذوا فيتامين E مقابل 65 في مجموعة الدواء الوهمي ، مما يمثل زيادة بنسبة 17 ٪.