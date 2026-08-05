العادة التي عفا عليها الزمن في فصل الصيف لن يفعلها جيل الألفية اليوم

ولكن من المؤسف أنه يبدو أن الجيل Z لم يحصل أبدًا على مذكرة حول مخاطر الحصول على سمرة الصيف. منذ عام 2024، كان هناك عودة هائلة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عامًا للمشاركة في هواية ضارة تُعرف الآن على نطاق واسع باسم “tanmaxxing”، وهو اتجاه يعمل فيه الجيل على تحقيق أعمق وأغمق سُمرة ممكنة من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك طلاء بشرتهم بزيت الأطفال ومختلف منتجات الدباغة الأخرى قبل الاستلقاء في الخارج تحت شمس الصيف الحارة. ولديهم تلف الجلد لإثبات ذلك! وفقًا لمسح أجرته الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، أصيب نصف جيل Z بحروق الشمس في عام 2024.

“على الرغم من معرفة المخاطر، لا يزال الشباب يمارسون السمرة لأنهم يحبون ما يحصلون عليه منها. فهم يشعرون بجاذبية جسدية أكبر عند السمرة، ويتم تعزيز ذلك في الدوائر الاجتماعية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”، قالت شيري باجوتو، دكتوراه، أستاذة في قسم العلوم الصحية المساعدة في كلية الزراعة والصحة والموارد الطبيعية (CAHNR) ومديرة مركز UConn للصحة ووسائل الإعلام الاجتماعية، لـ UConn Today. “تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم كل شيء لجمهور أكبر، كما أنها تحافظ على فكرة السمرة كوسيلة لتعزيز المظهر الجسدي.”

لسوء الحظ، وبغض النظر عن الضغوط الاجتماعية، فإن ممارسة ما يسمى بـ “tanmaxxing” لا تزال سيئة للغاية لبشرتك. وقال هاو فنغ، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في UConn Health، لـ CT Insider: “لا ينصح بهذا على الإطلاق”. “هذا هو العكس تمامًا لما نحب أن نرى الناس يفعلونه. (تابع وقم بتسجيل ذلك تحت ما يريد الخبراء أن يعرفه الجيل Z عن السلامة من الشمس.)