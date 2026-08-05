العادة التي عفا عليها الزمن في فصل الصيف لن يفعلها جيل الألفية اليوم

إذا لم تكن تمرح في حمام السباحة بينما كان والداك من جيل طفرة المواليد يدهنان نفسيهما بطبقة سميكة من زيت الأطفال ويستمتعان بحمامات الشمس حتى يرضي قلوبهما، أم أنك من جيل الألفية؟ “لقد تم استخدام زيت الأطفال منذ عقود من قبل آبائنا وآبائهم كوسيلة لتعزيز فرص تسمير البشرة، حيث يجذب زيت الأطفال الأشعة فوق البنفسجية ويمتصها بسهولة حيث لا يوجد عنصر SPF”، أوضح خبير العناية بالبشرة بروس جرين لصحيفة ميرور في عام 2023 عن هوس جيل الطفرة السكانية بتحميص بشرتهم في الزيت المعدني.
ولكن لحسن الحظ، فإن نظراء جيل الألفية من جيل الطفرة السكانية على دراية جيدة بالآثار الضارة الناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس لفترات طويلة، وببساطة لن يتم القبض عليهم ميتين وهم يفعلون مثل هذا الشيء. “التعرض لأشعة الشمس تراكمي، والتعرض المفرط المزمن لأشعة الشمس يمكن أن يضر بسلامة وصحة بشرتك، ويسرع عملية الشيخوخة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطانات الجلد”، قالت طبيبة الأمراض الجلدية سوزان ماسيك، دكتوراه في الطب، لبيردي حول ما الذي يحدثه الحصول على السمرة على بشرتك. أضف زيت الأطفال إلى هذا المزيج، وسيعرف جيل الألفية أن هذه وصفة لكارثة. أوضح طبيب الأمراض الجلدية شاري سبيرلينج، دكتوراه في الطب، لبيردي: “(زيت الأطفال) يمكن أن يجعلك تان بسرعة أكبر لأنه يمتص الشمس بشكل أفضل”. “ومع ذلك، لا يستحق الأمر المخاطرة بإتلاف الجلد واحتمال الإصابة بسرطان الجلد.”
لم يحصل الجيل Z على المذكرة المتعلقة بمخاطر التسمير
ولكن من المؤسف أنه يبدو أن الجيل Z لم يحصل أبدًا على مذكرة حول مخاطر الحصول على سمرة الصيف. منذ عام 2024، كان هناك عودة هائلة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عامًا للمشاركة في هواية ضارة تُعرف الآن على نطاق واسع باسم “tanmaxxing”، وهو اتجاه يعمل فيه الجيل على تحقيق أعمق وأغمق سُمرة ممكنة من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك طلاء بشرتهم بزيت الأطفال ومختلف منتجات الدباغة الأخرى قبل الاستلقاء في الخارج تحت شمس الصيف الحارة. ولديهم تلف الجلد لإثبات ذلك! وفقًا لمسح أجرته الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية، أصيب نصف جيل Z بحروق الشمس في عام 2024.
“على الرغم من معرفة المخاطر، لا يزال الشباب يمارسون السمرة لأنهم يحبون ما يحصلون عليه منها. فهم يشعرون بجاذبية جسدية أكبر عند السمرة، ويتم تعزيز ذلك في الدوائر الاجتماعية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي”، قالت شيري باجوتو، دكتوراه، أستاذة في قسم العلوم الصحية المساعدة في كلية الزراعة والصحة والموارد الطبيعية (CAHNR) ومديرة مركز UConn للصحة ووسائل الإعلام الاجتماعية، لـ UConn Today. “تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم كل شيء لجمهور أكبر، كما أنها تحافظ على فكرة السمرة كوسيلة لتعزيز المظهر الجسدي.”
لسوء الحظ، وبغض النظر عن الضغوط الاجتماعية، فإن ممارسة ما يسمى بـ “tanmaxxing” لا تزال سيئة للغاية لبشرتك. وقال هاو فنغ، الأستاذ المساعد في طب الأمراض الجلدية في UConn Health، لـ CT Insider: “لا ينصح بهذا على الإطلاق”. “هذا هو العكس تمامًا لما نحب أن نرى الناس يفعلونه. (تابع وقم بتسجيل ذلك تحت ما يريد الخبراء أن يعرفه الجيل Z عن السلامة من الشمس.)