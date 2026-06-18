العادة الصحية السيئة للأميرة ديانا كانت “فخورة جدًا” بركلها

ذات مرة، كانت ديانا، أميرة ويلز، مقتنعة بأنها لن تتمكن أبدًا من التوقف عن قضم أظافرها. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 1985، ناقشت الأميرة عادتها السيئة مع أخصائي تجميل الأظافر أثناء زيارتها للمستشفى. وبحسب ما ورد قالت ديانا: “لقد حاولت كل شيء للتوقف”. “إنها عادة عصبية. هل حصلت على علاج معجزة؟” وبعد أن اقترح عليها المحترف وضع مادة مريرة على أظافرها، ردت الأميرة المحبوبة: “أعتقد أنني أكبر من أن أتوقف الآن”. في ذلك الوقت، كان عمرها 23 عامًا فقط.

ومع ذلك، يبدو أن ديانا قد توصلت إلى كيفية التوقف عن قضم أظافرها إلى الأبد بحلول الوقت الذي ظهرت فيه على غلاف مجلة فوغ عام 1991، والذي أظهرها بأظافر مشذبة جيدًا. وفي حديثه إلى فانيتي فير في عام 2016، قال مصفف شعر ديانا، سام ماكنايت، إنه على الرغم من أن قصة شعرها ربما تكون قد سرقت العرض في جلسة التصوير، إلا أن فخرها الحقيقي وفرحتها كانا أظافرها. وقال ماكنايت: “لقد توقفت للتو عن قضم أظافرها وكانت فخورة جدًا بمظهرها”.

وفقًا لقصاصة من صحيفة ديلي إكسبريس، لجأت ديانا في النهاية إلى العلاج البديل لوضع حد لعادة قضم أظافرها، وجربت كل شيء بدءًا من الوخز بالإبر وحتى العلاج بالروائح العطرية وعلم المنعكسات. على الرغم من أن الأبحاث حول ما إذا كان الوخز بالإبر يمكن أن يساعد الأشخاص على التخلص من هذه العادة السيئة محدودة، إلا أن دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الطب البديل والتكميلي وجدت أن العلاج بالضغط الأذني للقلق ساعد بالفعل في تقليل قضم الأظافر لدى الأطفال. كان من الممكن أن يساعد علم المنعكسات والعلاج العطري ديانا في رحلتها من خلال مساعدتها في التحكم في مستويات التوتر لديها.