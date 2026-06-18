العادة الصحية السيئة للأميرة ديانا كانت “فخورة جدًا” بركلها

ذات مرة، كانت ديانا، أميرة ويلز، مقتنعة بأنها لن تتمكن أبدًا من التوقف عن قضم أظافرها. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عام 1985، ناقشت الأميرة عادتها السيئة مع أخصائي تجميل الأظافر أثناء زيارتها للمستشفى. وبحسب ما ورد قالت ديانا: “لقد حاولت كل شيء للتوقف”. “إنها عادة عصبية. هل حصلت على علاج معجزة؟” وبعد أن اقترح عليها المحترف وضع مادة مريرة على أظافرها، ردت الأميرة المحبوبة: “أعتقد أنني أكبر من أن أتوقف الآن”. في ذلك الوقت، كان عمرها 23 عامًا فقط.
ومع ذلك، يبدو أن ديانا قد توصلت إلى كيفية التوقف عن قضم أظافرها إلى الأبد بحلول الوقت الذي ظهرت فيه على غلاف مجلة فوغ عام 1991، والذي أظهرها بأظافر مشذبة جيدًا. وفي حديثه إلى فانيتي فير في عام 2016، قال مصفف شعر ديانا، سام ماكنايت، إنه على الرغم من أن قصة شعرها ربما تكون قد سرقت العرض في جلسة التصوير، إلا أن فخرها الحقيقي وفرحتها كانا أظافرها. وقال ماكنايت: “لقد توقفت للتو عن قضم أظافرها وكانت فخورة جدًا بمظهرها”.
وفقًا لقصاصة من صحيفة ديلي إكسبريس، لجأت ديانا في النهاية إلى العلاج البديل لوضع حد لعادة قضم أظافرها، وجربت كل شيء بدءًا من الوخز بالإبر وحتى العلاج بالروائح العطرية وعلم المنعكسات. على الرغم من أن الأبحاث حول ما إذا كان الوخز بالإبر يمكن أن يساعد الأشخاص على التخلص من هذه العادة السيئة محدودة، إلا أن دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الطب البديل والتكميلي وجدت أن العلاج بالضغط الأذني للقلق ساعد بالفعل في تقليل قضم الأظافر لدى الأطفال. كان من الممكن أن يساعد علم المنعكسات والعلاج العطري ديانا في رحلتها من خلال مساعدتها في التحكم في مستويات التوتر لديها.
الأميرة ديانا ليست الوحيدة التي استفادت من طريقة غير عادية لوقف قضم الأظافر
بالنسبة لمعظم الناس، قد تبدو وسائل الأميرة ديانا للتخلص من عادتها السيئة غير تقليدية. ومع ذلك، ربما كان الأمر غير التقليدي هو ما يحتاجه شخص مثل العائلة المالكة بعد السير في الطرق المجربة والمختبرة. علاوة على ذلك، يتفق الباحثون والدراسات على أن هناك عدة طرق غير عادية لوضع حد لقضم الأظافر.
بحثت دراسة أجريت عام 2023 في JAMA Dermatology فيما إذا كان العلاج ببدائل العادة يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يقضمون أظافرهم أو الجزء الداخلي من خدودهم، وكذلك أولئك الذين يعانون من هوس نتف الشعر، وهي حالة تسببت في نتف شعرهم في المواقف العصيبة. ولممارسة العلاج ببدائل العادة، طُلب من المشاركين فرك أطراف أصابعهم أو كفهم أو أذرعهم عندما يشعرون بالرغبة في قضم أظافرهم. أفاد 53% من المجموعة التي جربت هذا العلاج أنه ساعدهم إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، قال 80% من الأشخاص إنهم راضون عن هذه الطريقة، وأفاد 86% أنهم سيوصون بها لأحبائهم. من بين جميع المجموعات المشاركة، أثبت العلاج أنه أكثر فائدة لأولئك الذين يقضمون أظافرهم.
وفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإن حتى شيئًا بسيطًا مثل مضغ العلكة أو إلهاء نفسك بمهمة محفزة عقليًا يمكن أن يساعد في الحد من المشاعر المجهدة التي تجعل الناس يرغبون في قضم أظافرهم. في نهاية اليوم، من المهم أن تعرف أن قضم أظافرك أكثر خطورة مما تعتقد بسبب ما يوجد تحت أظافرك المتسخة.