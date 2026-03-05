العثور على شجرة الدولار متعددة الاستخدامات التي تحافظ على تنظيم طاولات النوم

عادةً ما يبلغ عرض المنضدة المتوسطة بضعة أقدام فقط، ولكن نظرًا لأنها مشهورة بأنها أصبحت أدراجًا غير مرغوب فيها، فقد يُطلب من هذه القطع الصغيرة من الأثاث في كثير من الأحيان القيام بعمل مساحة أكبر عدة مرات من ذلك. إذا أصبحت طاولة السرير الخاصة بك مكانًا مليئًا بكل شيء بدءًا من شواحن الهاتف وسماعات الأذن وحتى الكتب ومرطب الشفاه، فقد تبحث عن بعض الطرق الجديدة للتنظيم. لحسن الحظ، يوجد حل Dollar Tree متعدد الاستخدامات على TikTok يستخدم حقيبة تخزين الأجهزة لترتيب منضدتك الفوضوية للحصول على نوم أفضل من خلال جلب بعض النظام إلى الزوبعة التي كانت تسود بجانب سريرك.

في مقطع فيديو يصف طرقًا مبتكرة للتنظيم باستخدام صناديق تخزين الأجهزة ذات الأقسام مقاس 9 × 6 بوصات من Dollar Tree، تصف منشئة TikTok @thecraftedstudioco كيف تستخدم هذه المنظمات المفيدة بطرق فريدة، بما في ذلك كوسيلة لتنظيم جميع الأسلاك والشواحن والمجوهرات وربطات الشعر التي تنتهي بجانب سريرك في نهاية اليوم. تم تصميم هذه الحافظات للأجهزة، لذا ستجدها في ممر الأجهزة إذا كنت تتسوق في أحد متاجر Dollar Tree، بسعر 1.50 دولارًا لكل منها. إذا كنت تشعر بالطموح بشأن التنظيم، فيمكنك أيضًا طلبها عبر الإنترنت مقابل 24.00 دولارًا لكل حزمة مكونة من 16 قطعة، والتي تتضمن خدمة الاستلام مجانًا من المتجر.