العثور على شجرة الدولار متعددة الاستخدامات التي تحافظ على تنظيم طاولات النوم

عادةً ما يبلغ عرض المنضدة المتوسطة بضعة أقدام فقط، ولكن نظرًا لأنها مشهورة بأنها أصبحت أدراجًا غير مرغوب فيها، فقد يُطلب من هذه القطع الصغيرة من الأثاث في كثير من الأحيان القيام بعمل مساحة أكبر عدة مرات من ذلك. إذا أصبحت طاولة السرير الخاصة بك مكانًا مليئًا بكل شيء بدءًا من شواحن الهاتف وسماعات الأذن وحتى الكتب ومرطب الشفاه، فقد تبحث عن بعض الطرق الجديدة للتنظيم. لحسن الحظ، يوجد حل Dollar Tree متعدد الاستخدامات على TikTok يستخدم حقيبة تخزين الأجهزة لترتيب منضدتك الفوضوية للحصول على نوم أفضل من خلال جلب بعض النظام إلى الزوبعة التي كانت تسود بجانب سريرك.
في مقطع فيديو يصف طرقًا مبتكرة للتنظيم باستخدام صناديق تخزين الأجهزة ذات الأقسام مقاس 9 × 6 بوصات من Dollar Tree، تصف منشئة TikTok @thecraftedstudioco كيف تستخدم هذه المنظمات المفيدة بطرق فريدة، بما في ذلك كوسيلة لتنظيم جميع الأسلاك والشواحن والمجوهرات وربطات الشعر التي تنتهي بجانب سريرك في نهاية اليوم. تم تصميم هذه الحافظات للأجهزة، لذا ستجدها في ممر الأجهزة إذا كنت تتسوق في أحد متاجر Dollar Tree، بسعر 1.50 دولارًا لكل منها. إذا كنت تشعر بالطموح بشأن التنظيم، فيمكنك أيضًا طلبها عبر الإنترنت مقابل 24.00 دولارًا لكل حزمة مكونة من 16 قطعة، والتي تتضمن خدمة الاستلام مجانًا من المتجر.
اكتشف المزيد من الطرق لاستخدام حافظة أجهزة Dollar Tree لتنظيم المنضدة
لقد اكتشفنا مجموعة متنوعة من أفكار منضدة Dollar Tree الإبداعية، وهذه واحدة من الأفكار المفضلة لدينا للتخلص من الفوضى. أكثر من مجرد مساعدتك في التنظيم، فإن حافظات الأجهزة البلاستيكية الشفافة من Dollar Tree تجعل من السهل رؤية ما بداخلها. يتم إغلاق الغطاء بإحكام حتى لا تقلق بشأن انسكاب كل شيء. نظرًا لأن حقيبة الأجهزة هذه تتميز بمظهر منخفض يبلغ أقل من بوصتين، فإنها تناسب معظم أدراج المنضدة. وبالمناسبة، يمكن لعشاق الكتب أن يقدروا أن هذه الحالة هي بنفس حجم غلاف ورقي قياسي مقاس 6 × 9 بوصة، لذا يمكنك حتى تضمينها مع مجموعة من الكتب أعلى منضدتك.
إذا أعجبتك فكرة تنظيم المنضدة، فكر في وضع واحدة في كل غرفة نوم في المنزل. يمكن للأطفال استخدامها للمثبتات أو الألعاب الصغيرة أو مرطب الشفاه أو غيرها من الأشياء المهمة. يمكنك أيضًا تحميل واحدة مسبقًا بأساسيات السفر مثل شواحن الهاتف وسدادات الأذن ومسكنات الألم وغيرها من الضروريات التي تحتاجها غرف الضيوف لإضافة لمسة خاصة تشبه الفندق تجعل الزوار يشعرون بالترحيب أثناء إقامتهم. وإذا كان لديك طلاب في سن الجامعة، فإن التصميم القابل للتكديس يجعل حافظات الأجهزة هذه مثالية لتنظيم المنضدة في غرفة النوم. لذا، احصل على عدد قليل منها لمنضدتك، وقسمها إلى فئات مثل منتجات التكنولوجيا والصحة والجمال، واستمتع بنوم هادئ ليلاً.