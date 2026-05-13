العثور على متجر التوفير في التسعينيات الذي يملأ مساحة الرف الفارغة

هناك بعض اتجاهات الديكور في التسعينات التي لا يرغب خبراء التصميم في العودة إليها – أي أي شيء به لمسات نحاسية لامعة أو خشب برتقالي اللون. هذا لا يعني أن أصحاب المنازل يرفضون كل شيء من ذلك العقد. في الواقع، أصبحت بعض أفكار الديكور المنزلي التي تعود بالتسعينيات رائجة. ويتجلى هذا الاتجاه في الطلب المتزايد على أثاث غرفة المعيشة المحشو والمريح للغاية، والأخشاب ذات الألوان الغنية، والعودة إلى أنماط التصميم الداخلي الفاخرة والهادئة. إذا كان هذا يبدو مثل جماليتك، فهناك متجر للتوفير من التسعينيات والذي سيكون إضافة مثالية لمنزل ذي طابع عتيق: ساعة رف الموقد.

ظهرت ساعات تامبور لأول مرة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين وأصبحت نمطًا شائعًا للرف أو ساعة الرف – ويرجع ذلك في الغالب إلى الأجنحة المنخفضة المظهر على جانبي وجه الساعة المركزية. في الواقع، حصلت ساعة الطامبور على اسمها من شكلها المستقيم الذي يشبه الطبل، على الرغم من أن ساعات الطامبور يشار إليها أحيانًا أيضًا باسم ساعات قبعة نابليون. غالبًا ما كانت ساعات الطامبور في التسعينيات مصنوعة من الخشب مع لمسات وحواف نحاسية. اعتمادًا على الجودة، كانت لديهم إما حركة ميكانيكية أو تعمل بالبطارية. لقد ظهرت عادةً على رنين وستمنستر، والذي يبدو مشابهًا لأجراس بيج بن. تضيف ساعة رف الدفة العتيقة لمسة من الدفء والاهتمام البصري إلى أي منزل. إنه الحل المثالي لهذا الرف الفارغ الذي كنت تحاول ملئه.