العثور على متجر التوفير في التسعينيات الذي يملأ مساحة الرف الفارغة

هناك بعض اتجاهات الديكور في التسعينات التي لا يرغب خبراء التصميم في العودة إليها – أي أي شيء به لمسات نحاسية لامعة أو خشب برتقالي اللون. هذا لا يعني أن أصحاب المنازل يرفضون كل شيء من ذلك العقد. في الواقع، أصبحت بعض أفكار الديكور المنزلي التي تعود بالتسعينيات رائجة. ويتجلى هذا الاتجاه في الطلب المتزايد على أثاث غرفة المعيشة المحشو والمريح للغاية، والأخشاب ذات الألوان الغنية، والعودة إلى أنماط التصميم الداخلي الفاخرة والهادئة. إذا كان هذا يبدو مثل جماليتك، فهناك متجر للتوفير من التسعينيات والذي سيكون إضافة مثالية لمنزل ذي طابع عتيق: ساعة رف الموقد.
ظهرت ساعات تامبور لأول مرة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين وأصبحت نمطًا شائعًا للرف أو ساعة الرف – ويرجع ذلك في الغالب إلى الأجنحة المنخفضة المظهر على جانبي وجه الساعة المركزية. في الواقع، حصلت ساعة الطامبور على اسمها من شكلها المستقيم الذي يشبه الطبل، على الرغم من أن ساعات الطامبور يشار إليها أحيانًا أيضًا باسم ساعات قبعة نابليون. غالبًا ما كانت ساعات الطامبور في التسعينيات مصنوعة من الخشب مع لمسات وحواف نحاسية. اعتمادًا على الجودة، كانت لديهم إما حركة ميكانيكية أو تعمل بالبطارية. لقد ظهرت عادةً على رنين وستمنستر، والذي يبدو مشابهًا لأجراس بيج بن. تضيف ساعة رف الدفة العتيقة لمسة من الدفء والاهتمام البصري إلى أي منزل. إنه الحل المثالي لهذا الرف الفارغ الذي كنت تحاول ملئه.
كيفية تصميم ساعة رف الموقد من التسعينيات التي وجدتها أثناء التوفير
إذا كنت مفتونًا بمظهر عقد معين، فقد يكون من الصعب تجنب العناصر المبتذلة أو عناصر الديكور النمطية. يجب ألا تقلل أبدًا من أهمية إضافة التحف إلى الغرفة – طالما أنها أصلية وربما غير عادية بعض الشيء. إن عرض لهجة أقل شهرة من التسعينيات، مثل ساعة رف الموقد، سيغير بمهارة إحساس الغرفة بالكامل. هذه القطع الضئيلة متعددة الاستخدامات للغاية. استخدم ساعة الطامبور لتنعيم رف الكتب الفولاذي المعاصر أو استلهم من الأشكال والمواد المصنوعة منها لبناء الجزء الداخلي للغرفة بالكامل. يمكن العثور على هذه الساعات في متاجر التوفير أو في الأسواق عبر الإنترنت مثل eBay أو Etsy. إذا لم تتمكن حقًا من العثور على ساعة مستعملة، فاختر ساعة جديدة. تبلغ تكلفة ساعة Ocest Vintage Farmhouse Walnut Brown Mantel حوالي 26 دولارًا.
حتى لو لم يكن تصميمك الداخلي مستوحى من الطراز القديم، فقد تظل ساعة رف الموقد من التسعينيات خيارًا رائعًا لملء تلك البقعة الفارغة فوق المدفأة. نظرًا لشكلها البسيط وتصميمها الخالد، فإنها تعمل بشكل جيد في جميع أنواع المقالات القصيرة. بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك أي ضرر في الخلط والمطابقة عبر فترات زمنية. صمم ساعة رف الموقد الخاصة بك بإطارات صور مصنوعة من نفس الخشب. ضع واحدة في وسط رف عائم مع نباتات منزلية زائدة على كلا الجانبين. يمكنك أيضًا استخدام ساعة تامبور عتيقة على مكتب في مكتب منزلي مع عدد قليل من الكتب المفضلة على كلا الجانبين – فهي توفر مكتبة من العالم القديم. مهما اخترت تصميم ساعة تامبور الخاصة بك في التسعينيات، فهي واحدة من تلك المنتجات التي يجدها متجر التوفير والتي تبدو دائمًا وكأنها كانت في منزلك منذ عقود.