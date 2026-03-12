العداء بين آدم شيفتر وإيان رابوبورت “يذوب” مع الاندماج

يمكن أن يشكل آدم شيفتر، أحد كبار المطلعين على NFL في ESPN، وإيان رابوبورت، المطلع الرئيسي على NFL Network، تحالفًا في Worldwide Leader بعد ما يقرب من عقدين من الزمن كمنافسين في الصناعة.

كان هناك “ذوبان الجليد” بين شيفتر ورابوبورت في الأسابيع الأخيرة حيث ستستوعب ESPN/Disney عقود مواهب شبكة NFL في عملية اندماج تبدأ في 1 أبريل، وفقًا لـ Front Office Sports.

جاءت إحدى المؤشرات على ذلك عندما أعاد شيفتر تغريد قصة رابوبورت بأن نهاية All-Pro الضيقة ترافيس كيلسي سيعود إلى الزعماء للموسم الرابع عشر يوم الاثنين.

وبحسب ما ورد يحصل شيفتر، البالغ من العمر 59 عامًا، على ما يقرب من 9 ملايين دولار سنويًا بموجب صفقته الحالية مع ESPN.

وبحسب ما ورد ينتهي عقد شبكة NFL الخاصة بـ Rapoport في مايو.

بعد ذلك، سيتعين على ESPN اتخاذ قرار بشأن مستقبل رابوبورت والتفاوض على اتفاقية جديدة محتملة.

يمكن أن يظل رابوبورت، البالغ من العمر 46 عامًا، هو المطلع الأول على نسخة ديزني من شبكة NFL، مقابل شيفتر على ESPN، كما لاحظت FOS.

ومع ذلك، يمكنهم السيطرة على السوق الداخلية لاتحاد كرة القدم الأميركي من خلال توحيد القوى.

وبحسب ما ورد وافقت ESPN على التعامل مع مواهب شبكة NFL لبقية صفقاتها الحالية قبل أن تتمكن من التفاوض على اتفاقيات جديدة.

تم الانتهاء من عملية شراء ESPN لشبكة NFL بقيمة 3 مليارات دولار – والأصول الأخرى بما في ذلك قناة RedZone وNFL Fantasy Football – اعتبارًا من يناير 2026.

حصل اتحاد كرة القدم الأميركي على حصة 10 بالمائة من أسهم ESPN كجزء من الصفقة.

بعض المواهب على الهواء في شبكة NFL في “وضع الذعر” لأن مستقبلهم غير مؤكد مع اقتراب الاندماج في الأول من أبريل.

وقال مصدر لـ FOS: “لقد قضى اتحاد كرة القدم الأميركي سنوات عديدة في القطع لدرجة أنهم حلقوا العظم في شبكة NFL”. “ربما ستضع ESPN أخيرًا بعض القوة النارية الحقيقية وراءها.”

كان Rapoport هو المطلع الرئيسي على شبكة NFL منذ يوليو 2013.

عمل شيفتر كأحد المطلعين على NFL لصالح ESPN منذ عام 2009، ويظهر عبر مجموعة متنوعة من البرامج بما في ذلك “NFL Live” و”Sunday NFL Countdown”.