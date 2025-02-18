العدوانية العدوانية التي تريد تجنب النمو (وبديل أفضل بدلاً من ذلك)

في بعض الأحيان ، بينما تقوم بالتجول في حضانة أو مركز حديقة تبحث عن مصانع جروفية جذابة لإضافتها إلى الفناء الخاص بك ، سيتم إيقافك في مساراتك من خلال عينة رائعة المظهر التي يجب أن يكون لديك ببساطة في حديقتك. ولكن إذا حدث أن هذا النوع الجذاب هو نبات الحرباء (Houttuynia cordata) ، فيجب عليك مقاومة كل الرغبة الممكنة في أخذها إلى المنزل. هذا النوع هو واحد من أكثر الأجزاء الأرضية عدوانية وسوف تتولى أسرة حديقة بأكملها قبل أن يكون لديك وقت لتومض. على الرغم من أن هذا النبات الصغير الجميل قد يبدو بريئًا تمامًا في قدرته ، إلا أن حلمك برؤيته يزدهر في حديقتك سيتحول قريبًا إلى كابوس ، حيث يتدافع على أي شيء وكل ما يجرؤ على الوصول إلى طريقه. ستجد أيضًا أنه على الرغم من أن هذه واحدة من الأغطية الأرضية التي يمكن أن تساعد في ردع الآفات ، إلا أنها تحتوي على عطر مريب غير سار ، وهو ما لا تريده في حديقتك.

على الرغم من أن مصنع الحرباء ليس مدرجًا في قائمة النباتات الوطنية الغازية ، مما يعني أنه لا يعتبر غازيًا في كل مكان في الولايات المتحدة ، إلا أنه مدرج كنوع غازي في قائمة ولاية نيو جيرسي. هذا يعني أنه لا ينبغي أن يزرع في أي مكان في نيو جيرسي ، دون استثناء. في حين يمكن زراعة مصنع الحرباء في أي مكان آخر في الولايات المتحدة ، فإن أي شخص نما من أي وقت مضى سيحثك بشدة على تجنب ذلك بأي ثمن. بعض البدائل الأفضل تشمل أسترول الخشب الأبيض وخريجة الشعر المشعر.