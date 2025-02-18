العدوانية العدوانية التي تريد تجنب النمو (وبديل أفضل بدلاً من ذلك)

في بعض الأحيان ، بينما تقوم بالتجول في حضانة أو مركز حديقة تبحث عن مصانع جروفية جذابة لإضافتها إلى الفناء الخاص بك ، سيتم إيقافك في مساراتك من خلال عينة رائعة المظهر التي يجب أن يكون لديك ببساطة في حديقتك. ولكن إذا حدث أن هذا النوع الجذاب هو نبات الحرباء (Houttuynia cordata) ، فيجب عليك مقاومة كل الرغبة الممكنة في أخذها إلى المنزل. هذا النوع هو واحد من أكثر الأجزاء الأرضية عدوانية وسوف تتولى أسرة حديقة بأكملها قبل أن يكون لديك وقت لتومض. على الرغم من أن هذا النبات الصغير الجميل قد يبدو بريئًا تمامًا في قدرته ، إلا أن حلمك برؤيته يزدهر في حديقتك سيتحول قريبًا إلى كابوس ، حيث يتدافع على أي شيء وكل ما يجرؤ على الوصول إلى طريقه. ستجد أيضًا أنه على الرغم من أن هذه واحدة من الأغطية الأرضية التي يمكن أن تساعد في ردع الآفات ، إلا أنها تحتوي على عطر مريب غير سار ، وهو ما لا تريده في حديقتك.
على الرغم من أن مصنع الحرباء ليس مدرجًا في قائمة النباتات الوطنية الغازية ، مما يعني أنه لا يعتبر غازيًا في كل مكان في الولايات المتحدة ، إلا أنه مدرج كنوع غازي في قائمة ولاية نيو جيرسي. هذا يعني أنه لا ينبغي أن يزرع في أي مكان في نيو جيرسي ، دون استثناء. في حين يمكن زراعة مصنع الحرباء في أي مكان آخر في الولايات المتحدة ، فإن أي شخص نما من أي وقت مضى سيحثك بشدة على تجنب ذلك بأي ثمن. بعض البدائل الأفضل تشمل أسترول الخشب الأبيض وخريجة الشعر المشعر.
لماذا يجب عليك تجنب زراعة نبات الحرباء
للوهلة الأولى ، يكون نبات الحرباء جذابًا للغاية بأوراقه على شكل قلب وزهور بيضاء لذيذة. هناك حتى أصناف ، مثل Houttuynia Cordata ‘Chameleon’ ، والتي لها أوراق متنوعة جميلة في ظلال من اللون الوردي والأحمر والكريمة والأصفر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حقيقة أنه يمكن أن ينتشر بسرعة كغطاء أرضي كبير للمساعدة في قمع نمو الأعشاب قد يبدو جذابًا للعديد من البستانيين. لكن هذه العادة المنتشرة العدوانية هي التي ستجعلك تندم على اليوم الذي قررت فيه إحضار هذا النبات إلى المنزل ووضعه في حديقتك.
كما ترى ، ينتشر مصنع الحرباء عبر جذور التي ستستمر في السفر على طول الأرض وتضع جذورها أينما تلمس التربة. بالإضافة إلى ذلك ، سوف ينمو هذا النبات في أي مكان تقريبًا ولديه غريزة البقاء على قيد الحياة بشكل لا يصدق. هذا يعني أنه حتى إذا قمت بإخراجها واعتقدت أنك حصلت على كل الجذور والجذور ، فإن القسم الأصغر الذي تركه يتخلف عن الخلف سوف ينتشر بسهولة ، حتى يتمكن النبات من استئناف نموه. بالطبع ، هذا يجعل من المستحيل القضاء. لهذا السبب سترغب في معرفة كيفية التخلص من نباتات الحرباء السريعة التي تنمو قبل أن تتولى فناءك ، بحيث لا ينتهي بك الأمر إلى سحب نمو جديد لسنوات قادمة.
البدائل الأصلية التي قد ترغب في النمو بدلاً من ذلك
كما هو الحال مع العديد من الأنواع المقدمة التي يمكن أن تصبح غازية ، ستجد عادة بعض البدائل الأصلية التي تكون أكثر ملاءمة لحديقتك. إن الأراضي الأرضية الدائمة التي قد ترغب في النمو هيها الخشب الأبيض (Eurybia divaricata). هذا النوع هو مواطن لشرق الولايات المتحدة ويزدهر في الظل الجزئي. ينتشر أيضًا عبر جذور ، ولكنه سيستغرق حوالي سنتين إلى خمس سنوات للوصول إلى أقصى انتشار يبلغ طوله 2 قدم. ما ستحبه في هذا النبات هو أنه يحتوي على أوراق على شكل قلب وأزهار بيضاء تشبه ديزي في أواخر الصيف. ستجد أيضًا أنه من المفيد جذب كل من الملقحات والطيور إلى حديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن زراعته في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8.
هناك نوع آخر من الأنواع المعمرة الأصلية المناسبة للمناطق من 3 إلى 8 ، وكذلك الظل الجزئي ، وهو Alumroot المشعر (Heuchera Villosa). على الرغم من أن هذا ليس زاحفًا ، إلا أنه يشكل تلًا جميلًا يمكن أن يصل إلى قدمين. هذا يجعلها مثالية لزراعة الكتلة كقشرة أرضية. لديها أوراق مخملية كبيرة بشكل مثير للإعجاب وزهور جميلة على شكل جرس في الربيع والصيف والسقوط. هذه تنمو في panicles ويمكن أن تكون وردية أو بيضاء. ستجد أيضًا أن نوعًا آخر من Heuchera ، المعروف أيضًا باسم أجراس المرجان ، هو نبات لذيذ يمكن أن يجذب الطيور الطنان والفراشات الجميلة إلى الفناء الخاص بك.