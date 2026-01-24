العدوى المخيفة التي أثرت على حياة جيني مكارثي لأكثر من عام

أمضت جيني مكارثي عام 2025 وهي تعيش في حالة طبية محبطة ومخيفة ودائمة، وفقًا لمقابلة حصرية مع مجلة People. وبدأ كل شيء بشكل طبيعي عندما استبدلت سنًا طبيعيًا عن طريق زراعة الأسنان.

إحصائيًا، عادةً ما تؤدي جراحة زراعة الأسنان إلى نتيجة ناجحة لمعظم المرضى. في الواقع، أظهر استطلاع عام 2021 المنشور في مجلة طب الفم وجراحة الفم أن 3.11% فقط من عمليات زراعة الأسنان تفشل. لسوء الحظ، كانت مكارثي واحدة من المرضى القلائل الذين انتهى بهم الأمر إلى مواجهة مشاكل خطيرة في زراعة الأسنان، مما أدى بدوره إلى مشاكل صحية كبيرة.

كما أوضحت في اشخاص، كانت المشكلة الرئيسية التي أثارت مشاكلها هي العدوى التي لم يتم حلها في عظام الأسنان والتي بدأت في الانتشار. ومع تقدم العدوى، أثر ذلك على فمها (وحياتها): “كانت أسناني تتساقط، وتتساقط الغرسات”. (هذا مثال رائع على أن تساقط الأسنان يمكن أن يعني أكثر مما قد تظن.) على الرغم من أن مكارثي لم تشارك التشخيص الدقيق وراء الآثار الجانبية غير السارة التي عانت منها، إلا أن نوعًا واحدًا من العدوى يسمى التهاب محيط الزرع يمكن أن يكون سببًا محتملاً لمشاكلها.