العدوى المخيفة التي أثرت على حياة جيني مكارثي لأكثر من عام

أمضت جيني مكارثي عام 2025 وهي تعيش في حالة طبية محبطة ومخيفة ودائمة، وفقًا لمقابلة حصرية مع مجلة People. وبدأ كل شيء بشكل طبيعي عندما استبدلت سنًا طبيعيًا عن طريق زراعة الأسنان.
إحصائيًا، عادةً ما تؤدي جراحة زراعة الأسنان إلى نتيجة ناجحة لمعظم المرضى. في الواقع، أظهر استطلاع عام 2021 المنشور في مجلة طب الفم وجراحة الفم أن 3.11% فقط من عمليات زراعة الأسنان تفشل. لسوء الحظ، كانت مكارثي واحدة من المرضى القلائل الذين انتهى بهم الأمر إلى مواجهة مشاكل خطيرة في زراعة الأسنان، مما أدى بدوره إلى مشاكل صحية كبيرة.
كما أوضحت في اشخاص، كانت المشكلة الرئيسية التي أثارت مشاكلها هي العدوى التي لم يتم حلها في عظام الأسنان والتي بدأت في الانتشار. ومع تقدم العدوى، أثر ذلك على فمها (وحياتها): “كانت أسناني تتساقط، وتتساقط الغرسات”. (هذا مثال رائع على أن تساقط الأسنان يمكن أن يعني أكثر مما قد تظن.) على الرغم من أن مكارثي لم تشارك التشخيص الدقيق وراء الآثار الجانبية غير السارة التي عانت منها، إلا أن نوعًا واحدًا من العدوى يسمى التهاب محيط الزرع يمكن أن يكون سببًا محتملاً لمشاكلها.
تداعيات فشل زراعة الأسنان
تشير الشركة المصنعة لمعدات طب الأسنان BIOLASE إلى أن التهاب المنطقة المحيطة بالزرعات يبدأ في اللثة ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى تلف الأنسجة الرخوة والصلبة المحيطة. من العلامات الحمراء الشائعة لاحتمال التهاب المنطقة المحيطة بالزرعة زرعة فضفاضة، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في الفم. بمجرد اكتشافه، يمكن علاج التهاب المنطقة المحيطة بالزرعة بالمضادات الحيوية، وإذا لزم الأمر، بالتدخلات الجراحية لاستعادة سلامة الأنسجة المصابة.
تحدث مكارثي في مجلة People عن تناول المضادات الحيوية “لمدة عام” والحاجة إلى تسع عمليات جراحية لتحقيق النتيجة المرجوة. ومع ذلك، في هذه الأثناء، عانت من تأثير جانبي مفاجئ لعدوى في الفم: نمو في مقلتي عينيها.
العلاقة بين عدوى الفم و”نمو” مقلة العين ليست بعيدة المنال كما قد تبدو. انتقلت طبيبة الأسنان التجميلية، الدكتورة جودي لين، إلى إنستغرام لمناقشة العلاقة بين تجويف الفم وتجويف الأنف ومحجر العين بعد أن سمعت عن حالة مكارثي. كما أوضح الدكتور لين في مقطع فيديو، “يمكن للبكتيريا الموجودة في فمك أن تنتقل من عظامك إلى الجيوب الأنفية وتنتقل إلى منطقة أخرى (كذا) من عينيك.” (وهذا من شأنه أن يجعل عدوى العين البكتيرية التي يعاني منها مكارثي مختلفة عن عدوى العين الفيروسية).
ما الذي يمكن أن يسبب نمو مقلة العين؟
ماذا يعني وصف “نمو مقلة العين”؟ قد يكون لدى كولجيت إجابة: التهاب النسيج الخلوي المداري، وهو عدوى والتهاب حول العينين. يحدث التهاب النسيج الخلوي المداري عادة بعد انتقال البكتيريا من الجيوب الأنفية إلى المنطقة المدارية. وبما أن عدوى الأسنان يمكن أن تنتقل إلى الجيوب الأنفية، فإن البكتيريا المسببة للعدوى الأصلية قد تصل في النهاية إلى العين وتسبب مشاكل.
مرة أخرى، لم تذكر مكارثي بوضوح أن التهاب النسيج الخلوي المداري هو السبب وراء نمو مقلة العين لديها. لكنها ربطت بالفعل بين تطور فشل عملية زرعها بسبب العدوى ومشاكل العين عندما قالت: “لقد أصبت بعدوى تحولت إلى أخرى وأخرى، ثم ظهرت هذه النموات على مقلتي”.
على الرغم من أن مكارثي واجهت طريقًا صعبًا مع غرساتها، إلا أنها بدت واثقة من أن الأسوأ قد أصبح وراءها. وأضافت أنها في الواقع تتطلع إلى التخلص من النظام الغذائي الذي كان عليها اتباعه بسبب صعوبات أسنانها.