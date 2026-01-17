العرض الترويجي لـ DraftKings: راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 300 دولار من الرهانات الإضافية في لعبة Bills vs. Broncos أو 49ers ضد Seahawks

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ستصل التصفيات NFL إلى درجة حرارة عالية يوم السبت ويمكن للمستخدمين الجدد تطبيق الترويجي لـ DraftKings Sportsbook، والذي يتيح لك راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 300 دولار على الفور كمكافأةفي أي مباراة يوم السبت أو الأحد.

يبدأ فريق Broncos and Bills الحفل في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت، تليها مواجهة في وقت الذروة بين Seahawks و49ers.

اللعبة الأولى عبارة عن لعبة اختيار، بينما يتميز الإمالة الثانية بأكبر انتشار على البطاقة.

ما هو العرض الترويجي لـ DraftKings Sportsbook؟

يتوفر هذا العرض الترويجي لـ DraftKings Sportsbook لأي شخص يقوم بالتسجيل في DraftKings للمراهنة على أي مباراة فاصلة في NFL.

هذه قيمة مضمونة، لذلك إذا قمت بوضع أي رهان بقيمة 5 دولارات أو أكثر بعد التسجيل، فستحصل على 300 دولار حتى لو فشل رهانك.

يمكنك فقط فتح هذا العرض في أريزونا وكولورادو والعاصمة وأيوا وإلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وماساتشوستس وميريلاند وميشيغان وميسوري ونورث كارولينا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وفيرجينيا وفيرمونت ووست فرجينيا ووايومنغ.

انقر على وصلة ليتم إعادة توجيهك إلى صفحة عرض DraftKings. تصفح نماذج التسجيل واملأ معلوماتك. الحصول على الفضل مع المكافآت الخاصة بك. الرهان بمسؤولية.

ما رأي خبير البريد لدينا في مباراة التصفيات في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية يوم السبت

لا تتفاجأ إذا كانت الفواتير اختيارًا عصريًا يوم السبت.

قد يكون بافلو على الطريق وفي وضع غير مؤاتٍ، ولكننا غالبًا ما نرى تحيز الحداثة يؤثر على خطوط الرهان، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وصول الكثير من الأموال إلى الفواتير.

لن يضر أيضًا أن يكون جوش ألين هو لاعب الوسط الأكثر خبرة في الاتحاد الآسيوي.

