العشبة الشعبية التي يجب أن تنمو من القطع بدلاً من البذور

يمكن أن يكون نمو النعناع من البذور تمرينًا في صبر أي بستاني ، بغض النظر عن مستوى خبرتهم. البذور نفسها بطيئة في الانتشار ، صغيرة ، وغالبًا ما تنتج نباتات ضعيفة أو غير متسقة. حتى البستانيين المتمرسين يكافحون من أجل نمو النعناع. لهذا السبب يميل معظمهم إلى تخطي خطوة البذور تمامًا ، وبدلاً من ذلك ، الذهاب مباشرة للحصول على قصاصات. إنها أسرع وأبسط وأكثر تعتمد على الاعتماد عليها – خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام النعناع في الطهي. يعد القطع بالفعل جزءًا من نبات ناضج ، ويحتاج فقط إلى جذور لتصبح مستقلة. لحسن الحظ ، Mint يجعل هذه العملية سهلة. مع القليل من الرطوبة والدفء ، يرسل بسعادة جذور في أيام فقط. يمكنك قصها من حديقة أحد الأصدقاء أو مصنع المطبخ الخاص بك لتوسيع مجموعة النعناع. مع الظروف المناسبة ، سيكون لديك نعناع جديد في أي وقت من الأوقات!

إحدى الفوائد المذهلة المتمثلة في نمو النعناع من القطع هي الاتساق ، وتحديداً من حيث النكهة والرائحة. يمكن أن تكون زراعة البذور مقامرة ، حيث من المعروف أن النعناع يعبر التلقيح مع النباتات الأخرى ، وقد لا تنتج النكهة المطلوبة التي تهدف إليها. قد ينتهي بك الأمر إلى تعزيز النباتات ذات العادات المختلفة للنمو أو الاحتياجات البيئية أو الأذواق. لكن القطع هو مباراة وراثية للنبات الأصل ، لذلك ما تراه هو بالضبط ما ستحصل عليه. إذا كنت تحب رائحة مصنع Spearmint الخاص أو لكمة النعناع المزروع في المنزل ، فإن القطع يضمن أن تظل هذه السمات سليمة. بدلاً من زراعة بعض البذور على أمل أن تأخذها ، يمكنك أن تبدأ بساق واحد بسيط وقوي. في الواقع ، نظرًا لأن النعناع يميل إلى الانتشار بسرعة ، فإن كل ما تحتاجه حقًا هو كل ما تحتاجه لإمدادات ثابتة من الأعشاب الطازجة.