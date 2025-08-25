العشبة الشعبية التي يجب أن تنمو من القطع بدلاً من البذور

يمكن أن يكون نمو النعناع من البذور تمرينًا في صبر أي بستاني ، بغض النظر عن مستوى خبرتهم. البذور نفسها بطيئة في الانتشار ، صغيرة ، وغالبًا ما تنتج نباتات ضعيفة أو غير متسقة. حتى البستانيين المتمرسين يكافحون من أجل نمو النعناع. لهذا السبب يميل معظمهم إلى تخطي خطوة البذور تمامًا ، وبدلاً من ذلك ، الذهاب مباشرة للحصول على قصاصات. إنها أسرع وأبسط وأكثر تعتمد على الاعتماد عليها – خاصة إذا كنت تخطط لاستخدام النعناع في الطهي. يعد القطع بالفعل جزءًا من نبات ناضج ، ويحتاج فقط إلى جذور لتصبح مستقلة. لحسن الحظ ، Mint يجعل هذه العملية سهلة. مع القليل من الرطوبة والدفء ، يرسل بسعادة جذور في أيام فقط. يمكنك قصها من حديقة أحد الأصدقاء أو مصنع المطبخ الخاص بك لتوسيع مجموعة النعناع. مع الظروف المناسبة ، سيكون لديك نعناع جديد في أي وقت من الأوقات!
إحدى الفوائد المذهلة المتمثلة في نمو النعناع من القطع هي الاتساق ، وتحديداً من حيث النكهة والرائحة. يمكن أن تكون زراعة البذور مقامرة ، حيث من المعروف أن النعناع يعبر التلقيح مع النباتات الأخرى ، وقد لا تنتج النكهة المطلوبة التي تهدف إليها. قد ينتهي بك الأمر إلى تعزيز النباتات ذات العادات المختلفة للنمو أو الاحتياجات البيئية أو الأذواق. لكن القطع هو مباراة وراثية للنبات الأصل ، لذلك ما تراه هو بالضبط ما ستحصل عليه. إذا كنت تحب رائحة مصنع Spearmint الخاص أو لكمة النعناع المزروع في المنزل ، فإن القطع يضمن أن تظل هذه السمات سليمة. بدلاً من زراعة بعض البذور على أمل أن تأخذها ، يمكنك أن تبدأ بساق واحد بسيط وقوي. في الواقع ، نظرًا لأن النعناع يميل إلى الانتشار بسرعة ، فإن كل ما تحتاجه حقًا هو كل ما تحتاجه لإمدادات ثابتة من الأعشاب الطازجة.
هل يجب أن تنمو قصاصات النعناع في الماء أو التربة؟
واحدة من أهم الخطوات في نشر قطع النعناع هي تحديد ما إذا كنت تريد أن تنمو في التربة أو الماء أم لا. كل منها له مجموعة من المزايا الفريدة الخاصة به عندما يتعلق الأمر بنمو النبات ، ويصل اختيارك في النهاية إلى مستوى راحتك مع النباتات. تعد القطع المتنامية في الماء طريقة صديقة للمبتدئين تتيح لك رؤية الجذور أثناء تطورها. يمكنك مشاهدة الجذور التي تتشكل يومًا بعد يوم ، والتي يمكن أن تجعل العملية تشعر بمزيد من المجزية. يمكن أن تساعد زيادة الرؤية أيضًا البستانيين للمبتدئين على إجراء تعديلات ، وقياس مستويات المياه ، ومراقبة كمية ضوء الشمس اللازم ، وتراقب العلامات المبكرة على تعفن الجذر. إنها أيضًا مثالية للمزارعين الداخليين الذين يرغبون في الحفاظ على إمدادات ثابتة من الأعشاب الطازجة التي تنتشر من القطع. ثبت أن الانتشار بالماء فعال في إنتاج أنظمة جذر صحية يجب أن تسمح لنمو النعناع.
من ناحية أخرى ، فإن انتشار التربة له امتيازات خاصة به-خاصة إذا كنت تفكر على المدى الطويل. يتخطى القطع المتجذر في التربة الانتقال المجهد من الماء إلى الأوساخ ، مما يعني أن النبات الناضج سيبدأ في النمو بشكل أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون قادرًا على تقليل صدمة الزرع عن طريق بدء نباتك مباشرة في التربة. قد يتم تكييف قطع النعناع التي يتم نشرها في التربة بشكل أفضل مع ظروف العالم الحقيقي ، مثل تغيير مستويات الرطوبة أو الوسائط النامية الأثقل ، حيث ستكون الجذور أكثر ثباتًا. يعد تأصيل التربة مثاليًا إذا كنت تخطط لتنمية النعناع في الهواء الطلق أو إذا كنت تريد قطعًا جاهزًا لخلع اللحظة التي ينشئها. مع ما يقال ، هذه الطريقة ليست صديقة للمبتدئين مثل انتشار المياه ، حيث لا يمكنك رؤية ما يحدث أسفل السطح.
كيف تنمو قطع النعناع
هل أنت مستعد لمحاولة نشر نعناع يقطع نفسك؟ لنبدأ بطريقة الماء. قم بقطع نبع من 4 بوصة إلى 6 بوصات من مصنع النعناع ، مع التأكد من قصه تحت العقدة. استخدم زوجًا من المقصات النظيفة أو Sheers Garden لتجنب إتلاف النبات أو القطع. لا تريد استخدام جذع مزهر حاليًا. قم بتجريد أي أوراق أقل قد يتم غمرها عندما يتم إدخال النبات إلى الماء ، ووضع القطع في كوب شفاف مملوء بماء درجة حرارة الغرفة. اضبط الزجاج في منطقة مشمسة ولكن ليس ساخنًا في منزلك ، مثل حافة النافذة المطبخ. استبدل الماء كل يومين لمنع البكتيريا أو تراكم العفن. بعد حوالي أسبوعين ، ستلاحظ الجذور التي تنبت. بمجرد أن تنمو الجذور إلى حوالي 2 بوصة ، قم بنقل القطع إلى مزيج بوتينج الطازج والماء جيدًا. إذا كنت تزرعها في الهواء الطلق ، فاحرص على عدم وضعها بالقرب من النباتات الأخرى ، لأنها تنمو بسرعة كبيرة.
إذا كنت تفضل تخطي الماء وتذهب مباشرة إلى التربة ، فستظل العملية بسيطة بشكل لا يصدق. قم بإعداد وعاء صغير مع تربة رطبة جيدة الإنتاج. باستخدام قطع من نفس الحجم بالنسبة لانتشار الماء ، قم بإزالة الأوراق السفلية ، وزرعها في قدرك. تأكد من دفن العقد أو العقدتين على الأقل في التربة ، واضغط عليها بلطف للحفاظ على النبات منتصبًا. يمكنك غمس نهاية قطع النعناع إلى هرمون يمكن أن يسرع تطور الجذور ، ولكن هذه الخطوة اختيارية. ستنتظر حوالي أسبوعين قبل أن تبدأ في ملاحظة ظهور جذور من قطع النعناع.