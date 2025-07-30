العشبة الشهيرة التي يجب عليك تجنب الزراعة بجوار الخزامى بأي ثمن

لافندر (لافاندولا) هو نبات في الطلب لسبب ما. يوجد في المناظر الطبيعية في الحدائق والحاويات المحفوظة بوعاء على حد سواء ، ويتميز هذا العشبة المعمرة متعددة الاستخدامات بالعديد من الفوائد الجمالية والطهي والطبية. لا يزال العطر الخفيف الناتج عن زهورها وأوراقها اللذيذة مكونًا مرغوبًا في العطور والزيوت الأساسية ، وقد استخدم لعلاج القلق والتوتر. يمكن لافندر المجفف أن يضيف بوبًا زخرفيًا لطيفًا إلى أكاليل الزهور ، والبورريس ، وترتيبات الأزهار الأخرى. ومع ذلك ، قبل البدء في تعيين الموقع المثالي للزامور في حديقتك ، من المهم أن تلاحظ العشبة الواحدة التي لا تختلط بشكل جيد مع هذا المعمرة المعمرة.
النعناع (Mentha) هو عشب دائم في كل مكان. يشتهر المصنع بأوراقه الخضراء الداكنة ورائحة منعشة ، ويتضاعف كدفاع ضد الآفات مع جذب الملقحات ، بما في ذلك الفراشات والنحل. على الورق ، يبدو أن هذين المصنعين يشبهان الزوج المثالي بسبب أوجه التشابه العديدة. كلاهما جزء من عائلة Lamiaceae من النباتات المزهرة. بالإضافة إلى روائحها المسكرة ، يمكن استخدام كلا النباتين في مجموعة واسعة من الطرق ، طازجة أو جافة ، تتراوح من العلاجات العشبية مثل الشاي والعلاج العطري إلى منتجات مستحضرات التجميل مثل الصابون والمستحضرات. في الواقع ، على الرغم من ذلك ، يحتاج Lavender and Mint إلى اثنين من الظروف المتنامية المختلفة تمامًا من أجل الازدهار. على الرغم من أنه قد يكون من المغري تضمين الأعشاب في خطط حديقتك ، إلا أن زرعهما بجانب بعضهما البعض قد يجلب ضغوطًا غير ضرورية إلى الخزامى.
لماذا لا يختلط النعناع والخزامى
لفهم سبب عدم توافق Mint و Lavender ، من المهم مقارنة احتياجات الرعاية الخاصة بهم عندما يتعلق الأمر بالتربة والري. النعناع يعمل بشكل جيد في التربة الحمضية قليلا التي رطبة ومليئة بالمواد المغذية. من بين المناخات المعتدلة عبر البلدان من آسيا إلى إفريقيا ، ينمو النعناع البري عادةً بالقرب من البيئات الرطبة مثل الأحواض والأهوار والأنهار ، مما يفسر تفضيل النبات للتربة الرطبة. أصناف النعناع عمومًا تزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 3 على الرغم من 11 ؛ يُنصح بتوفير ما يصل إلى 2 بوصة من الماء أسبوعيًا ، وزيادة هذا الكمية أثناء الحرارة الشديدة.
وفي الوقت نفسه ، نظرًا لأن الخزامى موطن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، فإنه يفضل التربة الجافة والرملية التي يتم تصنيفها جيدًا. لا يمكن لافندر أن يقف جالسًا في التربة المغلقة ، وسيقوم في النهاية بتطوير تعفن الجذر. هذا يعني أن جدول الري الأسبوعي الذي تتطلبه النعناع سوف يتهجى في النهاية إلى الخزامى المتحمّل للجفاف. إلى جانب احتياجاتهم المتباينة إلى التربة والمياه ، يعد Mint مزارعًا عدوانيًا. انتشرت جذورها الأفقية في الخارج في التربة ، وسرعان ما تتمثل في أي مساحة متوفرة وضوء ومواد مغذية. إذا تركت إلى أجهزتها الخاصة ، فسيتولى Mint حديقتك. تشير معظم أدلة النباتات إلى زراعة النعناع في حاويةها الخاصة إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من السيطرة على انتشارها.
كبديل ، من الأفضل أن يحيط بافندر مع النباتات المصاحبة التي تزدهر أيضًا في الظروف الرملية الجافة ، مثل روزماري (Salvia Rosmarinus) و Sage (Salvia officinalis). وتشمل النباتات الأخرى التي تقترن بشكل جيد مع الخزامى Allium و Marigold (Tagetes). أما بالنسبة للنعناع ، إذا كنت تريد إضافتها إلى أسرة حديقتك بدلاً من قدرها المنفصلة ، فإنها تتزوج جيدًا مع Oregano (Origanum Vulgare) وكذلك المحاصيل مثل الطماطم والبازلاء.