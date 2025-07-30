العشبة الشهيرة التي يجب عليك تجنب الزراعة بجوار الخزامى بأي ثمن

لافندر (لافاندولا) هو نبات في الطلب لسبب ما. يوجد في المناظر الطبيعية في الحدائق والحاويات المحفوظة بوعاء على حد سواء ، ويتميز هذا العشبة المعمرة متعددة الاستخدامات بالعديد من الفوائد الجمالية والطهي والطبية. لا يزال العطر الخفيف الناتج عن زهورها وأوراقها اللذيذة مكونًا مرغوبًا في العطور والزيوت الأساسية ، وقد استخدم لعلاج القلق والتوتر. يمكن لافندر المجفف أن يضيف بوبًا زخرفيًا لطيفًا إلى أكاليل الزهور ، والبورريس ، وترتيبات الأزهار الأخرى. ومع ذلك ، قبل البدء في تعيين الموقع المثالي للزامور في حديقتك ، من المهم أن تلاحظ العشبة الواحدة التي لا تختلط بشكل جيد مع هذا المعمرة المعمرة.

النعناع (Mentha) هو عشب دائم في كل مكان. يشتهر المصنع بأوراقه الخضراء الداكنة ورائحة منعشة ، ويتضاعف كدفاع ضد الآفات مع جذب الملقحات ، بما في ذلك الفراشات والنحل. على الورق ، يبدو أن هذين المصنعين يشبهان الزوج المثالي بسبب أوجه التشابه العديدة. كلاهما جزء من عائلة Lamiaceae من النباتات المزهرة. بالإضافة إلى روائحها المسكرة ، يمكن استخدام كلا النباتين في مجموعة واسعة من الطرق ، طازجة أو جافة ، تتراوح من العلاجات العشبية مثل الشاي والعلاج العطري إلى منتجات مستحضرات التجميل مثل الصابون والمستحضرات. في الواقع ، على الرغم من ذلك ، يحتاج Lavender and Mint إلى اثنين من الظروف المتنامية المختلفة تمامًا من أجل الازدهار. على الرغم من أنه قد يكون من المغري تضمين الأعشاب في خطط حديقتك ، إلا أن زرعهما بجانب بعضهما البعض قد يجلب ضغوطًا غير ضرورية إلى الخزامى.