العشبة العطرة والمذاق يجب أن تنمو إذا كنت تحب الريحان

في قائمة الأعشاب الخاصة بك، نود أن نقدم لك مجموعة متنوعة عطرة ولذيذة ربما فاتتك: شيسو (Perilla frutescens)، المعروف أيضًا باسم نبات لحم البقر. إذا كنت تطبخ كثيرًا باستخدام الريحان أو النعناع، فقد تكون هذه العشبة التي لا تحظى بالتقدير هي العشبة التي يجب أن تجرب زراعتها أيضًا. تمت مقارنة نكهته باليانسون والقرفة، وستجد أنه يستخدم بشكل شائع في الأطباق اليابانية والكورية وجنوب شرق آسيا.
اعتمادًا على ما إذا كان شيسو أخضر أو أحمر، فإن هذا البراعم السنوية أوراق مسننة خضراء أو أرجوانية محمرة، مع ظهور أزهار أرجوانية مزرقة أو بيضاء بين أغسطس وأكتوبر. يمكن أن ينمو النبات في ظل جزئي، لكنه يفضل الشمس الكاملة والتربة الخصبة الفضفاضة الغنية بالمواد العضوية. لاحظ أنه في المنطقتين 10 و11، يمكن أن ينمو الشيزو فعليًا باعتباره نباتًا معمرًا. يمكنك أيضًا زراعة الشيزو في الداخل، طالما أنك تضعه في مكان يلبي متطلباته من الشمس.
الشيزو هو عشب قليل الصيانة، ويتحمل الجفاف، وينتشر بسهولة من تلقاء نفسه. لمنع هذا البذر الذاتي، ستحتاج إلى إزالة الزهور الميتة بمجرد أن تتلاشى أزهارها. بالحديث عن ذلك، هناك بعض الولايات التي لا ينبغي زراعة الشيزو فيها. في الغرب الأوسط، تعتبر من الأعشاب الضارة، وفي العديد من الولايات، بما في ذلك ماريلاند وفيرجينيا ونورث كارولينا، يتم تصنيفها على أنها غازية.
كيفية استخدام شيسو في الطبخ الخاص بك
في حين أن الشيزو الأحمر والأخضر لهما نكهات متشابهة، إلا أن هناك اختلافًا طفيفًا بين الاثنين، حيث يكون الشيزو الأخضر أكثر اعتدالًا. في الطبخ، من المرجح أن تجد أوراق الشيسو الخضراء تستخدم، إما كعنصر مميز، أو كزينة للطبق الرئيسي (مثل الساشيمي)، أو تؤكل بمفردها.
إذا كنت تتعرف على نبات الشيزو للتو، فحاول استخدامه في أطباق مألوفة بدلاً من الريحان أو النعناع. فكر في الأطباق التي عادةً ما تضيف إليها الريحان — على سبيل المثال، الفو أو السبرنج رولز — وطبق الشيسو. ضعي شرائح من الطماطم والموزاريلا مع الشيسو لإضفاء لمسة مميزة على سلطة الكابريزي التقليدية، أو قطعي أوراق الشيسو وأضيفيها إلى مزيج من الخوخ والطماطم.
تشمل الاستخدامات الأقل تقليدية استخدام شيسو بدلاً من الخس في وجبة تتطلب لفًا بالأوراق، أو مزجها في مقلاة من الخضار المقلية، أو إضافة اللون والنكهة إلى البيض المخفوق، أو إضافتها إلى الصلصة. تحدث طاهي المعجنات دومينيك جروس عن إمكانيات شيسو، قائلاً لـ Le Cordon Bleu: “لقد وجدته مختلفًا تمامًا – على الأقل، مختلفًا عما اعتدت عليه. ولكن بطريقة ما، كنت مفتونًا برائحته”، مضيفًا، “… في البداية، تشعر بالمفاجأة، وبعد ذلك، عندما تعتاد عليه، تجده أكثر جاذبية.”
وليس فقط من أجل الطعام، يمكن للشيسو أيضًا تحويل أسرابك: قم بتوابل وعاء من الشاي الأخضر، أو استخدمه في وصفة وعاء ينضج، أو قم بإضفاء الحيوية على ساعة سعيدة مع شيسو حامض أو “شيسوجيتو” (عن طريق استبدال النعناع بالشيسو). يمكنك أيضًا تجربة صنع كوب من عصير البريلا الأخضر أو الأحمر محلي الصنع. (اقرأ المزيد عن أفضل الأعشاب الداخلية لحديقة مطبخك.)