العشبة العطرة والمذاق يجب أن تنمو إذا كنت تحب الريحان

في قائمة الأعشاب الخاصة بك، نود أن نقدم لك مجموعة متنوعة عطرة ولذيذة ربما فاتتك: شيسو (Perilla frutescens)، المعروف أيضًا باسم نبات لحم البقر. إذا كنت تطبخ كثيرًا باستخدام الريحان أو النعناع، ​​فقد تكون هذه العشبة التي لا تحظى بالتقدير هي العشبة التي يجب أن تجرب زراعتها أيضًا. تمت مقارنة نكهته باليانسون والقرفة، وستجد أنه يستخدم بشكل شائع في الأطباق اليابانية والكورية وجنوب شرق آسيا.

اعتمادًا على ما إذا كان شيسو أخضر أو ​​​​أحمر، فإن هذا البراعم السنوية أوراق مسننة خضراء أو أرجوانية محمرة، مع ظهور أزهار أرجوانية مزرقة أو بيضاء بين أغسطس وأكتوبر. يمكن أن ينمو النبات في ظل جزئي، لكنه يفضل الشمس الكاملة والتربة الخصبة الفضفاضة الغنية بالمواد العضوية. لاحظ أنه في المنطقتين 10 و11، يمكن أن ينمو الشيزو فعليًا باعتباره نباتًا معمرًا. يمكنك أيضًا زراعة الشيزو في الداخل، طالما أنك تضعه في مكان يلبي متطلباته من الشمس.

الشيزو هو عشب قليل الصيانة، ويتحمل الجفاف، وينتشر بسهولة من تلقاء نفسه. لمنع هذا البذر الذاتي، ستحتاج إلى إزالة الزهور الميتة بمجرد أن تتلاشى أزهارها. بالحديث عن ذلك، هناك بعض الولايات التي لا ينبغي زراعة الشيزو فيها. في الغرب الأوسط، تعتبر من الأعشاب الضارة، وفي العديد من الولايات، بما في ذلك ماريلاند وفيرجينيا ونورث كارولينا، يتم تصنيفها على أنها غازية.