العشبة المشهورة التي قد تساعد في منع العدوى وتقليل الالتهاب وترطيب بشرتك

يمكن أن تمتد خزانة منتجات العناية الشخصية الخاصة بك بسهولة إلى خزانة كاملة، نظرًا لجميع الكريمات والمواد الهلامية والزيوت التي تعد بفوائد صحية مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من المنظفات المضادة للبكتيريا ومعقمات اليد لتقليل فرص إصابتك بالبرد أو الأنفلونزا. أو كريم آخر يمكن أن يساعد في تهدئة آلام العضلات والمفاصل بعد التمرين الشاق. ثم هناك المستحضر أو الزيت الذي تعتمدين عليه لتخفيف جفاف البشرة، خاصة خلال فصل الشتاء.
ومع ذلك، هناك علاج طبيعي واحد يمكنه فعل القليل من كل شيء، وربما يكون لديك بالفعل على الرف الخاص بك. رائحة زيت الأوكالبتوس رائعة في موزع الروائح، لكنه يقدم أكثر من مجرد رائحة منعشة. في الواقع، إذا كانت الرائحة تبدو مألوفة، فذلك لأن زيت الأوكالبتوس هو أحد المكونات الرئيسية في Vicks VapoRub، وهو تدليك الصدر الكلاسيكي الذي يساعد على تهدئة السعال العنيد. نظرًا لأنه مخفف بزيوت أخرى، يمكنك أيضًا استخدام VapoRub لتخفيف آلام العضلات والمفاصل (إليك بعض الاستخدامات الأخرى لـ Vicks VapoRub). بالإضافة إلى فوائده المضادة للالتهابات، يتمتع زيت الأوكالبتوس أيضًا بخصائص مضادة للميكروبات ويساعد بشرتك على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية.
الفوائد الصحية لزيت الكافور
أشجار الأوكالبتوس موطنها الأصلي أستراليا، وعادة ما يتم استخراج زيتها الأساسي من الأوراق. على الرغم من أن زيت الأوكالبتوس لا يرطب بنفس طريقة زيت جوز الهند أو زبدة الشيا، إلا أنه يساعد على حماية بشرتك من الإجهاد البيئي. وفقًا لمقال نُشر عام 2024 في مجلة Inflammopharmacology، يدعم زيت الأوكالبتوس الحاجز الطبيعي للبشرة، والذي يمكن أن يتضرر بسبب الصابون والمنظفات القاسية. يمكن أن يساعد استخدام المنتجات التي تحتوي على هذا الزيت العطري في منع المزيد من الضرر والحفاظ على بشرتك من الجفاف.
قد تلاحظ أيضًا تخفيف الألم باستخدام الكريمات والتدليك التي تحتوي على زيت الكافور. يساعد زيت الأوكالبتوس على تهدئة الالتهاب وتهدئة الاستجابة المناعية المفرطة، وتخفيف الانزعاج الناتج عن التهاب المفاصل والتهاب العضلات والمفاصل المتعبة. يمكن لخصائص زيت الأوكالبتوس المضادة للفيروسات والمضادة للميكروبات محاربة البكتيريا مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية، وكذلك خميرة المبيضات البيضاء. وهذا يجعلها مفيدة لحماية الجروح الطفيفة من العدوى مع تقليل التورم أيضًا. يمكنك أيضًا تجديد منزلك بإضافة القليل من زيت الأوكالبتوس إلى أجهزة التبخير أو محاليل التنظيف للمساعدة في تطهير الهواء والأسطح.
استخدامات أخرى لزيت الكافور
إذا أخذت نفحة عميقة من زيت الكافور، فقد تشعر أن الجيوب الأنفية تستيقظ على الفور. نفس الرائحة المنعشة يمكن أن تعطي دفعة لعقلك. وجدت دراسة أجريت عام 2023 في مجلة Frontiers in Neuroscience أن حاسة الشم لدينا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأجزاء الدماغ المشاركة في الذاكرة والعاطفة. في الدراسة، استخدم كبار السن الأصحاء ناشرًا يطلق الأوكالبتوس والزيوت الأساسية الأخرى لمدة ساعتين كل ليلة أثناء نومهم. بعد ستة أشهر، أظهر أولئك الذين ناموا مع الناشرين تحسنًا أكبر بنسبة 226٪ في التعلم اللفظي والذاكرة مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
(هل يمكن لزيت الأوكالبتوس علاج مرض السكري؟)
يمكنك أيضًا الاستفادة من قوة زيت الكافور المضادة للبكتيريا باستخدام معجون الأسنان الذي يحتوي عليه. تحتوي بعض العلكة الخالية من السكر على مستخلص الأوكالبتوس، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة أمراض اللثة أنه يمكن أن يساعد في تقليل البلاك والتهاب اللثة ونزيف اللثة. قد يساعد أيضًا خلط القليل من زيت الكافور مع زيت شجرة الشاي في قتل القمل، كما يمكن لمحلول زيت الكافور أن يردع القوارض (حسب WebMD). على الرغم من أن زيت الكافور قد يدعم صحة الجهاز الهضمي والقلب، إلا أنه يجب عليك تجنب تناوله مباشرة. إذا قمت بتطبيقه على بشرتك، قم بتخفيفه بزيت ناقل لمنع التهيج.