العشبة المشهورة التي قد تساعد في منع العدوى وتقليل الالتهاب وترطيب بشرتك

يمكن أن تمتد خزانة منتجات العناية الشخصية الخاصة بك بسهولة إلى خزانة كاملة، نظرًا لجميع الكريمات والمواد الهلامية والزيوت التي تعد بفوائد صحية مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من المنظفات المضادة للبكتيريا ومعقمات اليد لتقليل فرص إصابتك بالبرد أو الأنفلونزا. أو كريم آخر يمكن أن يساعد في تهدئة آلام العضلات والمفاصل بعد التمرين الشاق. ثم هناك المستحضر أو ​​الزيت الذي تعتمدين عليه لتخفيف جفاف البشرة، خاصة خلال فصل الشتاء.

ومع ذلك، هناك علاج طبيعي واحد يمكنه فعل القليل من كل شيء، وربما يكون لديك بالفعل على الرف الخاص بك. رائحة زيت الأوكالبتوس رائعة في موزع الروائح، لكنه يقدم أكثر من مجرد رائحة منعشة. في الواقع، إذا كانت الرائحة تبدو مألوفة، فذلك لأن زيت الأوكالبتوس هو أحد المكونات الرئيسية في Vicks VapoRub، وهو تدليك الصدر الكلاسيكي الذي يساعد على تهدئة السعال العنيد. نظرًا لأنه مخفف بزيوت أخرى، يمكنك أيضًا استخدام VapoRub لتخفيف آلام العضلات والمفاصل (إليك بعض الاستخدامات الأخرى لـ Vicks VapoRub). بالإضافة إلى فوائده المضادة للالتهابات، يتمتع زيت الأوكالبتوس أيضًا بخصائص مضادة للميكروبات ويساعد بشرتك على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية.