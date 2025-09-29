العشب الأصلي سهل النمو الذي يتحكم في التآكل في ساحات مائلة

يزرع الشوفان الجانبي – أو أي نبات – على المنحدر العناية الخاصة ، وهو يدفع لمعرفة بعض النصائح للبستنة على المنحدر. تبدأ اعتبارات زراعة الانحدار بنسبة 20 ٪ ، مما يعني أن الأرض ترتفع قدمًا واحدة لكل خمسة أقدام من المسافة الجانبية. لا يمكن أن تدعم المنحدرات التي تتجاوز 50 ٪ نمو النبات. تعد نباتات الصيانة المنخفضة مثل الشوفان الجانبي مثاليًا أيضًا للمنحدرات ، لأنه يمكنك تجنب الرحلات لأعلى ولأسفل المنحدر لتميل إلى ذلك.

الشوفان الجانبي Grama هو هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ، وهو متحمل للغاية. يمكنك زراعته من نباتات الحضانة البذرة أو المحفوظة بوعاء ، والتي تفضلها إذا كنت ترغب في ترتيب العشب في مواقع محددة. ينبت في حوالي سبعة أيام ويعرف بالشتلات القوية. إذا لم يكن لديك مكان كامل للنباتات ، فسوف يتسامحون مع الظل الجزئي. يحتاج الشوفان الجانبي إلى سقي مرة واحدة فقط في الشهر ويجب ألا يتم تجاوزها. زرع مع الأعشاب والنباتات الأخرى للتحكم الأمثل للتآكل. فيما يلي أربعة أعشاب زخرفية أصلية يجب أن تفكر فيها في فناءك.

يتسامح الشوفان الجانبي الذي يتسامح مع كل حالة سلبية يمكن تخيلها بما في ذلك التربة الفقيرة التي هي رملية وطينية وظروف الطقس القاسية مثل الحرارة والباردة والجفاف. كما أنه مقاوم للغزلان ، ويدعم الحياة البرية من خلال توفير البذور للطيور ، والأعلاف للحيوانات الرعي ، وغطاء المخلوقات الصغيرة. إنه بمثابة مصنع مضيف لليرقات للعديد من أنواع الفراشة. سوف تكون سحرها المظهر الفريد لشوفان الجانبي غراما. تتميز سيقان البذور المقوسة بها طفرات صغيرة معبأة بإحكام معلقة بشكل موحد على جانب واحد. تصبح هذه الشاشة المتدلية ملونة عندما الزهور النباتية مع أنثرات برتقالية إلى جانب أوراقها الزرقاء الخضراء.