العشب المعمر مع أوراق الشجر الفضية المذهلة التي تشكل غطاءً أرضيًا جذابًا

في حين أن الزهور تميل إلى سرقة الأضواء عندما يتعلق الأمر بالمناظر الطبيعية، إلا أن هناك الكثير من المزايا لزراعة عشب الزينة أيضًا. لا تبدو هذه المحطات منخفضة الصيانة مذهلة فحسب، بل يمكنها أيضًا المساعدة في التحكم في التآكل واحتباس الماء. ناهيك عن أنها قادرة على النمو في مواقع أكثر تنوعًا وتكلف جزءًا صغيرًا من تكلفة الشجيرات الأكثر شيوعًا. هذه النباتات رائعة أيضًا لصاحب المنزل المهتم بالبيئة. هناك مجموعة من النباتات المحلية التي تحول حديقتك إلى ملاذ آمن للمخلوقات المهددة بالانقراض مثل اليراعات والملوك وطيور أمريكا الشمالية.

إن Lindheimer’s Muhly (Muhlenbergia lindheimeri) ليس معروفًا مثل الأنواع الأخرى من العشب الطويل، لكنه بالتأكيد خيار يجب عليك الاحتفاظ به على رادارك. حصلت على اسمها من علماء النبات المشهورين جوثيلف هاينريش إرنست موهلينبيرج وفرديناند جاكوب ليندهايمر.

إنه عشب الزينة المثالي لاستخدامه في تغطية الأرض في المناظر الطبيعية الخاصة بك. يتميز عشب الزينة هذا بوجود عشب معمر يشبه النافورة بأوراق خضراء مزرقة فضية. وتنتج أزهارًا فضية أو أرجوانية ريشية من الربيع إلى الخريف. يعتبر هذا النبات شبه دائم الخضرة، مما يعني أنه يمكنه الاحتفاظ بأوراقه الجميلة خلال فصل الشتاء جزئيًا أو كله، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. نظرًا لأنه موطنه الأصلي تكساس، فهو نبات رائع يمكنك دمجه في حديقتك إذا كنت تأمل في زراعة حديقة محلية مستدامة. استخدمه كبديل للأعشاب غير المحلية مثل عشب البامبا. ينمو في أي مكان يتراوح طوله من 2 إلى 5 أقدام وعرضه من 3 إلى 4 أقدام، ويمكن أن يساعد في سد الفجوات في المناظر الطبيعية الخاصة بك بكفاءة. قم بزراعتها لتغطية مساحات كبيرة من الأرض، والعمل على الزهور البرية المحلية بجانبها من أجل الاهتمام البصري.